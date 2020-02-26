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 Політика України
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Все про:МЗС (2057) нормандська четвірка (998) Пристайко (380)

 Зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" може відбутися через місяць, - Пристайко

Через місяць може відбутися зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" – України, Франції, Німеччини та Росії - для підготовки подальшої зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Є робота на всіх рівнях, є робота на рівнях радників. Ми плануємо - міністри закордонних справ усіх чотирьох країн - плануємо зустріч також для підготовки зустрічі в "нормандському форматі", - зазначив він.

За словами Пристайка, зустріч може відбутися тоді, коли буде видно певний прогрес.

"Вона може бути тоді, коли ми побачимо певний прогрес, заради якого ми зберемося. Я думаю, ми планували з німецьким моїм колегою десь через місяць. Для цього ми зберемо міністрів Росії, Франції і всі разом зустрінемося, зможемо зрозуміти, як ми просуваємося вперед і що ми готуємо лідерам для зустрічі", - пояснив він.

Також читайте: Україні потрібно на законодавчому рівні встановити чітке обмеження на співпрацю з окупованим Кримом, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177972
 
   
 Топ коментарі
 
Может состояться а может и не состояться ,факт тому ,что толку от этих встреч НОЛЬ !!! Встреча глав МИД в "нормандском формате" может состояться через месяц, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4450
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І нічого не змінить та чергова зустріч,тільки витрати на організацію.
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А смысл? Шо, не встречались, не договаривались, в глаз не заглядывали, не заискивали перед хуйлом? К чему, не пойму... я бы понял, если б стороны встречи выставили мордору ультиматерь, мол, если не то, то это... а так - пустая болтовня и треп...
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І нічого не змінить та чергова зустріч,тільки витрати на організацію.
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Может состояться а может и не состояться ,факт тому ,что толку от этих встреч НОЛЬ !!! Встреча глав МИД в "нормандском формате" может состояться через месяц, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4450
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А смысл? Шо, не встречались, не договаривались, в глаз не заглядывали, не заискивали перед ******? К чему, не пойму... я бы понял, если б стороны встречи выставили мордору ультиматерь, мол, если не то, то это... а так - пустая болтовня и треп...
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к Пете отношение неоднозначное... но, надо отдать должное, Петя носился по миру, сколачивал антихуйловскую коалицию и небезуспешно. И при этом ***** в глаз не засматривался... разумеется, его слово было во сто крат весомее легкости мысли оманского ослика
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Цебто, через місяць вже буде готовий "особливий статус Донбасу"?
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Смотрите там не подпишите , чего лишнего , а то посмотрите в глаза лошади , а в ней дездна , что бы не засосала , а то мы не согласны в обьятия братского Подкидыша.
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Кому ети встречи выгодны кроме Рашки? Ето даже не переговоры а тупо Украину ставят на ковер и дают указания для капитуляции
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С последней встречи прошло почти 3 месяца. За ето время ***** не только не выполнило ниодного договора а даже пошло в наступление. о каких *** встречах и зачем вообще речь
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может состояться/ философствует хапуга. А может и не состояться.Хрен его знает.
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На прошлой встрече в Париже поднимался вопрос о вьіводе российских войск и вооружений с Донбасса , как условие свободньіх вьіборов и всего остального. Будет подниматься и на новой встрече в Нормандском формате , а Кремль нервничает ...
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