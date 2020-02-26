EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  651  21
Все про:Росія (26548) Сурков (168) Пристайко (380)

 Політика Росії щодо України не змінилася після звільнення куратора "ЛНР" і "ДНР" Суркова, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає, що після звільнення помічника Володимира Путіна Владислава Суркова, який був куратором так званих "ЛНР" і "ДНР" від Кремля, політика Росії щодо України поки що не змінилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Я не спостерігаю зміни команди до цього часу. Дійсно, Сурков відійшов, але навіть ті люди, які постійно брали участь у Мінських переговорах та приїжджали із Сурковим, продовжують приїжджати. Можливо, потрібен час, щоб зрозуміти, як зміниться політика з приходом, якщо це так і буде, Козака (заступник адміністрації Володимира Путіна. - Ред.) на цю позицію", - зазначив Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про "перли" Суркова: "Не галасуйте, пане. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177971
 
 
 Топ коментарі
 
хтось чекає, що с гівна, раптом, почне сочитися мед?
 показати весь коментар
 
Політика росії відносно України зміниться після усунення зеленої гидоти в самій Україні!
 показати весь коментар
 
Политика России в отношении Украины не изменилась после увольнения куратора "ЛНР" и "ДНР" Суркова/ кто бы растолковал хапуге что политику РФ определяет только Путин. Единолично.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Політика росії відносно України зміниться після усунення зеленої гидоти в самій Україні!
 показати весь коментар
 
 
Политика не изменилась, даже усугубилась, хотя Пристайко думал наоборот, потому что ему думать нечем, он личинка.
 показати весь коментар
 
У рашки есть долговременная стратегия по отношению к "братским" республикам!!!!
Смена шестерок в процессе никакой роли не играет!!!
Боюсь смена пути тоже!!!!
Мы для них всегда будем холопами!!!!
 показати весь коментар
 
 
Я же постоянно пишу, что паРаша - сатанинское государство и только сатанисты типа Зели видят в глазах главного сатаны Путина желание закончить войну и убраться с оккупированных территорий. Кстати в Кр Роге жителей 666 тыс., а Зеля оттуда.)
 показати весь коментар
 
 
Политика России в отношении Украины не изменилась после увольнения куратора "ЛНР" и "ДНР" Суркова/ кто бы растолковал хапуге что политику РФ определяет только Путин. Единолично.
 показати весь коментар
 
 
Важна не политика ********* а важна политика Украины а она должна быть только одной - СМЕРТЬ российским оккупантам !!!
 показати весь коментар
 
 
Все изменитца када паРашка гыгнет-развалитца , не раньше!!
 показати весь коментар
 
 
Ти це "змореному" від війни Сивосі розскажи.
 показати весь коментар
 
лучше розказал бы как политика"слуг" изменилась по отношении к оккупанту
 показати весь коментар
 
Сидел себе дипломат в теплой ванне при НАТО в годы правления Пороха. И потом раз! и заразила его ЗЕлленая плесень болезнью- "арахамия на всю гололву" называется
 показати весь коментар
 
Вірю. А от політика України з обранням Зелі змінилась дуже сильно, тому кацапи відчувають свою близьку перемогу.
 показати весь коментар
 
Россия всех кидает и договора то же , - тогда трудно Будит сказать , - Я не лох.Ну народ тут при чем , а при том , что надежду чаяли и кинули то же. И сколько уже Раз и неоднократно. Стоим пока.
 показати весь коментар
 
А чего ей было меняться? Поменяли одного козла на другого козла...а от перестановки козлов местами ничего не меняется...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору