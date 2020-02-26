 Політика Росії щодо України не змінилася після звільнення куратора "ЛНР" і "ДНР" Суркова, - Пристайко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Я не спостерігаю зміни команди до цього часу. Дійсно, Сурков відійшов, але навіть ті люди, які постійно брали участь у Мінських переговорах та приїжджали із Сурковим, продовжують приїжджати. Можливо, потрібен час, щоб зрозуміти, як зміниться політика з приходом, якщо це так і буде, Козака (заступник адміністрації Володимира Путіна. - Ред.) на цю позицію", - зазначив Пристайко.

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