 Політика Росії щодо України не змінилася після звільнення куратора "ЛНР" і "ДНР" Суркова, - Пристайко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Я не спостерігаю зміни команди до цього часу. Дійсно, Сурков відійшов, але навіть ті люди, які постійно брали участь у Мінських переговорах та приїжджали із Сурковим, продовжують приїжджати. Можливо, потрібен час, щоб зрозуміти, як зміниться політика з приходом, якщо це так і буде, Козака (заступник адміністрації Володимира Путіна. - Ред.) на цю позицію", - зазначив Пристайко.
Смена шестерок в процессе никакой роли не играет!!!
Боюсь смена пути тоже!!!!
Мы для них всегда будем холопами!!!!
//.;lkmk;,