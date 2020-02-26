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Все про:підлітки (123) Нацполіція (9089) Рівне (196) транспорт (420) викрадення автівки (145)

 17-річний хлопець викрав у Рівному маршрутку і возив містом пасажирів

За словами хлопця, він рано-вранці йшов містом, побачив маршрутку з ключами і вирішив розважитися - покататися. Молодий чоловік був тверезий і рухався чітко за маршрутом. Пасажири не запідозрили недобре.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Рівне вечірнє".

Інцидент стався з маршруткою номер 51. Близько пів на сьому ранку поліцейські зупинили мікроавтобус, який їхав по центру, і затримали "водія" і пасажирів - трьох чоловіків.

За словами прессекретаря патрульної поліції Наталії Воєводи, до них надійшов виклик про викрадення транспортного засобу. Відсутність маршрутки на місці виявив її водій, коли вийшов з дому. Він пояснив, що залишив ключі і документи всередині мікроавтобуса.

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Поліцейські, який зупинили маршрутку, з'ясували, що за кермом - 17-річний житель Малого Алексіна. Він пояснив патрульним, що йшов вулицею і побачив маршрутку з залишеними всередині ключами і вирішив покататися. У поліції зазначають, що хлопець був тверезим.

На місце події прибув його батько, а також справжній водій маршрутки. Пасажирів відпустили, юнак дає пояснення поліцейським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177970
 
   
 Топ коментарі
 
главное, чтобы шансон не включал 17-летний парень угнал в Ривном маршрутку и возил по городу пассажиров - Цензор.НЕТ 5948
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Спалился наверное на том , что по правилам ехал, и только на остановках останавливался.
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видно включил, и пассажиры пожаловались на горячую линию.
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ну чем не Зеленский - но заметьте , этот парень отличается в главном - ГОНЯЛ ПО МАРШРУТУ ...
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... маршрут еще при Петре небось установлен...
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Если у нас каждый житель президент - то почему бы и нет?
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ну хз, вождение без документов можно пришить, незаконную предпринимательскую деятельность - тоже, а угон - вряд ли.
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Зеленая Сопля, вон тоже у кого-то брал велосипед покататься и что?

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Пассажиров отпустили, юноша дает пояснения полицейским, зачем отпустили, может это организованная преступная группа.
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У нас даже к тем "пассажирам", которые 30 лет водили страну по непонятному маршруту претензий нет.
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І що з того? Молода людина вирішила зробити корисну справу і зробила її. Скарг пасажирів на культуру обслуговування немає , ДТП немає, маршрутівка їхала по графіку, грошей за проїзд не вимагав.... Свободу Юрію Дєточкіну!
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Водитель может с похмелья, попросил подменить, а когда спалились, сразу угон.
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Цілком можливо... Але навіщо тоді було водію заявляти про угон. Це вже кримінальна стаття.
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правоохоронці подзвонили в гараж, гараж водію, а шо водію залишається робити, кричати що угнали.
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Водій міг просто відповісти, що десь загубилися ключі і все...
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....а там ДЖЕМИЛЕВ АГА призывает ШИПЕТЬ на ОККУПАНТА ))))) вот посадить всех оккупантов в МАРШРУТКУ и в МОРЕ !!!
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В Харькове когда-то чел трамвай угнал,пол дня пассажиров бесплатно катал.Челу 3 года дали а пассажиры на суде"браво" кричали.
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Спалился наверное на том , что по правилам ехал, и только на остановках останавливался.
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Респект пацану, не за крадіжку, а за смітливість і виїзд по маршруту ! 17-летний парень угнал в Ривном маршрутку и возил по городу пассажиров - Цензор.НЕТ 3033
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Выдать премию пацану !!! 17-летний парень угнал в Ривном маршрутку и возил по городу пассажиров - Цензор.НЕТ 6019 Надеюсь возил бесплатно ...
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"...шел по улице, увидел маршрутку с оставленными внутри ключами и решил покататься" - впаять бы за такое десяточку, чтоб было время хорошенько подумать, а стоило ли трогать то, что тебе не пренадлежит ?!
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Тверезий,їздив суто по маршруту,пасажирам не хамив - ну як тут не запідозрити шо шото нє то...
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Шото водитель маршрутки не договаривает.
Вот вы бы оставили транспортное средство с ключами и документами даже "на минутку"?

Например я не оставляю ключ в машине даже в своем частном дворе за коваными , закрытыми на замок воротами.

И странное "катание" пацана - строго по маршруту и с остановками.
Практикант- маршрутчик, оставленный один на один за рулем своим наставником?
Но хлопцу браво.
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папа не дал денег на Лондон, решил, хотя бы прокататься.
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