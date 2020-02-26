 17-річний хлопець викрав у Рівному маршрутку і возив містом пасажирів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Рівне вечірнє".
Інцидент стався з маршруткою номер 51. Близько пів на сьому ранку поліцейські зупинили мікроавтобус, який їхав по центру, і затримали "водія" і пасажирів - трьох чоловіків.
За словами прессекретаря патрульної поліції Наталії Воєводи, до них надійшов виклик про викрадення транспортного засобу. Відсутність маршрутки на місці виявив її водій, коли вийшов з дому. Він пояснив, що залишив ключі і документи всередині мікроавтобуса.
Поліцейські, який зупинили маршрутку, з'ясували, що за кермом - 17-річний житель Малого Алексіна. Він пояснив патрульним, що йшов вулицею і побачив маршрутку з залишеними всередині ключами і вирішив покататися. У поліції зазначають, що хлопець був тверезим.
На місце події прибув його батько, а також справжній водій маршрутки. Пасажирів відпустили, юнак дає пояснення поліцейським.
Респект пацану, не за крадіжку, а за смітливість і виїзд по маршруту !
Вот вы бы оставили транспортное средство с ключами и документами даже "на минутку"?
Например я не оставляю ключ в машине даже в своем частном дворе за коваными , закрытыми на замок воротами.
И странное "катание" пацана - строго по маршруту и с остановками.
Практикант- маршрутчик, оставленный один на один за рулем своим наставником?
Но хлопцу браво.