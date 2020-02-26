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 Політика України
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Все про:Кабмін (3716) допомога (998) військовослужбовці (2656) Гончарук_Олексій (724)

 Кабмін виділив 11,6 млн грн на одноразову допомогу сім'ям загиблих і учасникам АТО, які отримали інвалідність, - Гончарук

Кабінет міністрів України виділив 11,6 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей трьох загиблих військових і 16 військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Уряд спрямував 11,6 млн грн на одноразову грошову допомогу сім’ям трьох загиблих українців під час участі в АТО, а також 16-ти воїнам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення", - написав Гончарук у своєму Telegram-каналі в середу, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, членам родини загиблого буде виплачено допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, які отримали інвалідність, залежно від групи, - від 250 до 400 прожиткових мінімумів. Так, особам, які отримали I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.

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Кабмін виділив 11,6 млн грн на одноразову допомогу сімям загиблих і учасникам АТО, які отримали інвалідність, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177968
 
 
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Сегодня какойто день раздачи "слонов"
от профана...))
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Здесь молодцы ничего не могу плохого сказать -- плюс
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Колись Януковощ зачарував пенсіонерів, видавши їм одноразово по 200 грн.
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Кабмин выделил 11,6 млн грн / Это 0,518 млн долларов. Для сравнения: Депутат от ОПЗЖ Христенко заказал банкет в Москве на миллион долларов в честь дня рождения жены
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Какой-то сегодня аттракцион невиданной щедрости наступил прямо. Сплошная "Халва, халва" от всех. Только ваши слова никак не стыкуются с предыдущими действиями.
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На фоне Гончарука ЗЕ ещё смотришься президентом , а на фоне Тигипко или Хорошковского ЗЕ БУДЕТ РЕАЛЬНО ВЫГЛЯДЕТЬ КЛОУНОМ
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Не забывайте сколько рыжему кобелю выдается и всей соросятской шобле. Не ведитесь на мвнивци и крохи с барского стола. Не народ выдает а барин жалует по своему усмотрению
Совок в головах вот главная проблема. Потому и не кого не возмущает ни распродажа, ни хамское обращение, в судах и в издаваемых законах. Просто совку это не интересно. Это болезнь. В соц. странах переболели легче,элита нашла в себе силы и перестала грабить свой народ.
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