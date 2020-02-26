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 Український воїн загинув унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, від початку доби 4 обстріли, - Міноборони

Унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На превеликий жаль, сьогодні зранку внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Станом на 12:30 противник 4 рази порушив режим тиші на донецькому напрямку.

По захисниках Мар’їнки російсько-окупаційні війська з 6 ранку за 35 хвилин випустили 11 120-мм мін, а також здійснили 8 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету. Ще один раз на цій ділянці фронту окупанти відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета після 9 ранку.

Двічі, також у ранковий час, противник обстріляв опорні пункти наших підрозділів поблизу Павлополя - спочатку з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, а згодом - зі станкового протитанкового гранатомета.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177967
 
 
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Сурков звіздить, а мокші на фронті працюють. Скоти .
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Це відбувається завдяки тому,що деякий запроданець побачив любов в очах ворога.
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Або від обстрілів ворогами.
Мир та спокій душі загиблого..
Царство Небесне..
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Просто відвели війська, розмінували поля і ДРГ шастають і підкладають, що їм заманеться. Такі реалії. Одних дітки в костюмчиках з гарними дівчатами відпочивають в москві за лімон баксів, а інші голодні і холодні силять в окопах і захищають їхні жирні дупи. А повернутьсмя звідти і попадуть "під роздачу" ДБР.
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