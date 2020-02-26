 Український воїн загинув унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, від початку доби 4 обстріли, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На превеликий жаль, сьогодні зранку внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Станом на 12:30 противник 4 рази порушив режим тиші на донецькому напрямку.

По захисниках Мар’їнки російсько-окупаційні війська з 6 ранку за 35 хвилин випустили 11 120-мм мін, а також здійснили 8 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету. Ще один раз на цій ділянці фронту окупанти відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета після 9 ранку.

Двічі, також у ранковий час, противник обстріляв опорні пункти наших підрозділів поблизу Павлополя - спочатку з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, а згодом - зі станкового протитанкового гранатомета.

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