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 Політика України, За кордоном
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Все про:Пєсков (682) Росія (26548) Сурков (168) мінські угоди (1731)

 Кремль не веде політику примусу України до братських відносин, - Пєсков

Росія не проводить політику примусу України силою до братських відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ні, такої політики немає", - сказав він.

Пєсков також зазначив, що РФ проводить послідовну політику, спрямовану на сприяння виконанню Мінських домовленостей.

"Ні, про це не може й бути мови, - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи змінився вектор українського напрямку політики Кремля після відходу з президентського поста Петра Порошенка. - Проводиться послідовна політика, спрямована на всіляке сприяння реалізації виконання Мінських домовленостей".

Також читайте: України немає. Є специфічний розлад умів. Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернутися до її складу, - Сурков

Прессекретар Путіна підкреслив, що мінський комплекс заходів є безальтернативним документом.

"Лише реалізація всіх його положень у строго зазначеній черговості може стати вирішенням цієї внутрішньоукраїнської проблеми", - підкреслив Пєсков.

Представник Кремля додав, що "це залишається константою".

Пєсков, однак, залишив без коментарів висловлювання Суркова, який заявив, що не уявляє собі повернення "Л/ДНР" до складу України.

Нагадаємо, раніше колишній помічник президента РФ Владислав Сурков в інтерв'ю, опублікованому у виданні "Актуальные комментарии", назвав примус силою до братських відносин єдиним методом, який історично довів ефективність на українському напрямі. Він додав, що навряд чи буде винайдено якийсь інший метод.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177966
 
 
 Топ коментарі
 
Минскими договоренностями не предусматривалась паспортизация жителей оккупированных территорий,так что они фактически не действительны
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Мокші ведуть палітику примушення Зєйла до миру.
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Мокшано-удмурти і українці не братні народи.
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Вы уж договоритесь хоть врать одинаково.
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Вы м уже определитесь..
А то наши ватаны и ЗЕленые малоросы в оргазме исходят от слов чурко беса Суркова))))
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Дикий народ , убогая страна .
И не жалко их ни разу .
Когда они уже все в рай ???
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Боюсь эти твари постараются туда весь мир утянуть...
Придумали бы какой то вирус шо косит на смерть только вату)))
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Минскими договоренностями не предусматривалась паспортизация жителей оккупированных территорий,так что они фактически не действительны
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***** це не цікавить. Він буде защіщать у кого аусвайс з куркою.
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Власне,що ми живемо зацікавленностями хйла,в тому вся проблема.
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По минским соглашениям нет отвода войск, а только отвод тяжелого вооружения. Также Дебальцево, Новоазовск и Углегорск должны быть наши. И прочее, прочее, прочее. Ну и что?
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Про це треба наголошувати і виставляти свої умови,але нема кому достойно говорити від України.
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Какой смысл публиковать бредни пресс секретаря Писькова .Правды в рупоре кремля нуль .
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Вот именно. Пустое сотрясение воздуха пустыми словами о братстве, мире, дружбе, одинароте.
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и самое интересное все адепты сватов и прочего гавнища от г+г с великим пониманием верят сказанному письковым Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, - Песков - Цензор.НЕТ 7463
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Піськов і Серков - двє сорванньіє башні кремля.
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Песков и Сурков - принуждайте там друг друга!
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Чем принуждать?Принуждалка уже выросла?
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Второго раза, как в 17 веке уже не будет, максимум это торговые отношения между Украиной и РФ и то через десятилетия.
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максимум это торговые отношения между Украиной и РФ и то через десятилетия

А сейчас - это что тогда?
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Газ из Роиси напрямую. Удобрения из Роиси. Электроэнергию Коломойскому тоже из Роиси.

Товарооборот с Роисей есть, хоть и уменьшился по сравнению с ЕС. Так что война войной, а торговля идет полным ходом.
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"Принуждение к дружбе", этот великолепный оруэлловский оксюморон, - беспощадный самодиагноз психического состояния роSSийского политического класса.
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***
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
...
да, письков?
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.«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Иногда советские танковые колонны просто давили гусеницами спасающихся беженцев. Когда части Советской Армии занимали населённые пункты Восточной Пруссии, то они начинали такую звериную оргию пыток, изнасилований и убийств, что это не представляется возможным описать в полной мере в этой статье. Иногда они кастрировали мужчин и мальчиков, перед тем как убить их. Иногда они выдавливали им глаза. Иногда они сжигали их заживо. Некоторых женщин, после группового изнасилования, распинали, прибив их ещё живых к дверям амбаров, а затем используя их в качестве мишеней для стрельбы» - Вильям Пирс, американский историк....«Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали колонну беженцев и позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек... Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают... А сзади уже следующее подразделение. И опять остановка, и я не могу удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди, а телефонисточки мои давятся от хохота... До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей...» - Леонид Рабичев, писатель, бывший фронтовик..
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Украине нужно укрепиться в ныне контролируемых "границах" и удерживать "фронт" по всему периметру от Приднестровья до Крыма, потом линии ОРДЛО, РФ и Белоруссии. Поднимать экономику, благосостояния людей, усиливать армию ( строить ее заново), прижать жестко хвост "пятой колонне", бороться на международной арене, вводить новые санкции, искать новые союзы и ЖДАТЬ !!! Сколько потребуется. Когда придет нужный исторический момент. А он все равно придет. ( как там по китайской мудрости " сидеть у реки пока по ней не проплывет труп твоего врага"). И когда " он проплывет", вот тогда решить все вопросы, вероятно и вооруженным путем ( но при другом балансе сил) .
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Пока Украине нужно просто пережить зеленую плесень. / Хорошо, если Зеля хоть повисшую ракетную программу нам сейчас не угробит.
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Называть это можно как угодно, но по факту это политика принуждения Украины к братским отношениям.
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Якщо Пєсков говорить ні, то це означає - так.
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а глаза у писькова такие голубые и мирные-мирные. а остальное - джопа )
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"Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, - Песков

Не понял... А чем шесть последних лет Россия занималась? Выращиванием цветов?
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"Никогда мы не будем братьями". Ще 9 місців тому, в цьому була 100% впевненість. А зараз ... Ті тягнуть, ці підштовхуть
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Да насрать нам на ваш Кремль ,мы вас поганцев уничтожали ,уничтожаем и будем уничтожать пока вы твари не свалите со Святой Украинской Земли к себе в ******** . Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, - Песков - Цензор.НЕТ 1599
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Сурков на этот раз был определённо более искренним, чем Песков. Но слова "братские отношения"... очень хотелось бы, чтоб с этой тварью случилось что-то такое, по-настоящему братское.
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А НАФИГА?
В самой Украине полно Мертвечуков, Зеленских, Ермаков, Портновых, ....
Кремлю надо только изредка подбрасывать этим шавкам бабла, а они сами все сделают.
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Іншими словами: "ніхто з Криму та Донбасу не піде, а якщо складеться ситуація, то і по Дніпру станем чи далі"
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)))) в Украине так ВСЕ и ПОВЕРИЛИ ))))) на дела ваши смотри ГНУСНЫЕ !!!!
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Россия не проводит политику принуждения Украины силой к братским отношениям.
...... заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Источник: https://censor.net.ua/n3177966

А цей московитський виродок Сурков каже протилежне :

Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - заявил Сурков. Источник: https://censor.net.ua/n3177915

Московити ти брехливі тварини і такими залишаться назавжди
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******* рашистский,минский сходняк и нарезка украинской территории под создание ордло по указанию рашиста , которая и воплощенна в жизнь фрицовско- французскими кремлевскими членососами ,и есть политикой принуждения...Для того,что бы без принуждений ,и похоронить минский сходняк ,надобно выполнить Будапештскую бумагу...и Хельсинский акт
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НА КУ,. НАМ ТАКОЙ БРАТЕЦ паРаша путина хла
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Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, - Песков - Цензор.НЕТ 5341

Что много писанного трупом сурковым было ему уже чай ... подготовили....
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Что за тупая практика задавать вопросы, на которые никто и никогда откровенно не ответит??? Ну вот на что они рассчитывали??? На то, что усыпескова ответит им прямо и без обиняков: "Да, мы принуждаем"???
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Астролог письков совсем заврался в жалких попытках отбелить карму своего клиента, ведь веретено разматывается все быстрее
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А вот , что сказал Сурков. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - заявил Сурков.Источник: https://censor.net.ua/n3177915
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