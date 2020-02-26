 Кремль не веде політику примусу України до братських відносин, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Ні, такої політики немає", - сказав він.
Пєсков також зазначив, що РФ проводить послідовну політику, спрямовану на сприяння виконанню Мінських домовленостей.
"Ні, про це не може й бути мови, - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи змінився вектор українського напрямку політики Кремля після відходу з президентського поста Петра Порошенка. - Проводиться послідовна політика, спрямована на всіляке сприяння реалізації виконання Мінських домовленостей".
Прессекретар Путіна підкреслив, що мінський комплекс заходів є безальтернативним документом.
"Лише реалізація всіх його положень у строго зазначеній черговості може стати вирішенням цієї внутрішньоукраїнської проблеми", - підкреслив Пєсков.
Представник Кремля додав, що "це залишається константою".
Пєсков, однак, залишив без коментарів висловлювання Суркова, який заявив, що не уявляє собі повернення "Л/ДНР" до складу України.
Нагадаємо, раніше колишній помічник президента РФ Владислав Сурков в інтерв'ю, опублікованому у виданні "Актуальные комментарии", назвав примус силою до братських відносин єдиним методом, який історично довів ефективність на українському напрямі. Він додав, що навряд чи буде винайдено якийсь інший метод.
А то наши ватаны и ЗЕленые малоросы в оргазме исходят от слов чурко беса Суркова))))
И не жалко их ни разу .
Когда они уже все в рай ???
Придумали бы какой то вирус шо косит на смерть только вату)))
А сейчас - это что тогда?
Товарооборот с Роисей есть, хоть и уменьшился по сравнению с ЕС. Так что война войной, а торговля идет полным ходом.
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
...
да, письков?
Не понял... А чем шесть последних лет Россия занималась? Выращиванием цветов?
В самой Украине полно Мертвечуков, Зеленских, Ермаков, Портновых, ....
Кремлю надо только изредка подбрасывать этим шавкам бабла, а они сами все сделают.
...... заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Источник: https://censor.net.ua/n3177966
А цей московитський виродок Сурков каже протилежне :
Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - заявил Сурков. Источник: https://censor.net.ua/n3177915
Московити ти брехливі тварини і такими залишаться назавжди
Что много писанного трупом сурковым было ему уже чай ... подготовили....