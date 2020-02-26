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Все про:стипендії (84) Веремій (32) Гончарук_Олексій (724)

 Дітям загиблих журналістів Лабуткіна і Веремія призначать президентські стипендії, - Гончарук

Уряд під час свого засідання 26 лютого ініціював призначення стипендій дітям журналістів Дмитра Лабуткіна і В'ячеслава Веремія, які загинули під час виконання професійних обов'язків.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Стипендії Президента України пропонується призначити дітям журналістів Лабуткіна Дмитра та Веремія В'ячеслава, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків", - написав він.

Гончарук уточнив, що Лабуткін загинув, збираючи фотоматеріали про російську присутність на сході України, а журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія вбили 2014 року у Києві.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року експрезидент Петро Порошенко підписав указ, яким продовжив виплату президентської стипендії синові журналіста В'ячеслава Веремія і дочці військового кореспондента Дмитра Лабуткіна.

Журналіста В'ячеслава Веремія було вбито під час подій на Євромайдані в центрі Києва в ніч на 19 лютого 2014 року. Дмитро Лабуткін загинув 16 лютого 2015 року в районі Дебальцевого разом з розвідгрупою ЗСУ після обстрілу колони, якою вночі вивозили поранених у напрямку Артемівська.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177965
 
 
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Надо назвать - стипендия от профана. Стипендии не назначают за то, что папа погиб. Дают денежную помощь.
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Гончарук уточнил, что Лабуткин погиб, собирая фотоматериалы о российском присутствии на востоке Украины, а журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия убили в 2014 году в Киеве. Источник: https://censor.net.ua/n3177965
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Газета "Вєсті"? Тобто Веремій працював на Курченко.
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"дружеский огонь" - есть у нас, военных такой термин
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Таки получается самый лучший вуз Украины - Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП). Она дала Украине двух подряд премьер-министров: Гройсмана и Гончарука. О_о
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Что это сегодня премьер расщедрился. Предсмертные конвульсии ? )
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Саме смішне - хто такі "Лабуткін" і "Веремій", мало хто знає... Зате "Бульбу надули"....
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веремий - это тот черт, который обливал гразью евромайдан в своих ничтожных статейках за деньги курченко?!
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