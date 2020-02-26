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 "Укрпошта" відновила прийом посилок у Китай

"Укрпошта" з 26 лютого відновлює прийом усіх видів експортних відправлень у Китай.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Із 26 лютого відновлюється приймання усіх видів експортних відправлень до Китаю. Це стало можливим завдяки допомозі Посольства Китайської Народної Республіки в Україні. Нині жодних заборон з боку Національної пошти Китаю щодо прийому посилок немає", - йдеться в повідомленні.

Імпортні відправлення з Китаю продовжують доставлятися до України. Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, що здійснюють доставку до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивіз пошти з території Китаю.

Зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) щодо спалахів коронавірусу в Китаї наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 12 лютого АТ "Укрпошта" тимчасово призупинило прийом поштової кореспонденції і посилок з України до Китаю.

Також читайте: "Укрпошта" шукає альтернативні шляхи для доставки посилок із Китаю, - Смілянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177963
 
 
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с добрым утром тетя Хая вам посылка из шанхая (с) "Укрпочта" возобновила прием посылок в Китай - Цензор.НЕТ 616
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А в посылке два китайца, два китайца красят...............
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