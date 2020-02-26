 "Категорично не згодні з формулюванням": Кремль відреагував на Указ Зеленського про заснування Дня опору Криму російській окупації

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це в середу заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Реакція [Кремля на цей указ] абсолютно зрозуміла, я думаю, найкращу реакцію можуть дати самі кримчани, які розкажуть, що стало причиною для рішення Криму возз'єднатися з Російською Федерацією", - сказав Пєсков.

"Ми з таким формулюванням [Києва] категорично не згодні, вважаємо, що це жодним чином не відповідає дійсному стану справ навколо Криму", - наголосив представник Кремля.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про видання Указу про День опору окупації Автономної Республіки Крим, який відзначатиметься в Україні 26 лютого. Він також заявив, що питання Криму не знімається з порядку денного і не може стати "ціною для миру на Донбасі".