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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (4616) Крим (8803) Пєсков (682) наказ (227)

 "Категорично не згодні з формулюванням": Кремль відреагував на Указ Зеленського про заснування Дня опору Криму російській окупації

Встановлення в Україні "Дня опору окупації Криму і Севастополя" не відображає реального стану справ і причин, з яких кримчани "ухвалили рішення возз'єднатися з Росією".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це в середу заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Реакція [Кремля на цей указ] абсолютно зрозуміла, я думаю, найкращу реакцію можуть дати самі кримчани, які розкажуть, що стало причиною для рішення Криму возз'єднатися з Російською Федерацією", - сказав Пєсков.

"Ми з таким формулюванням [Києва] категорично не згодні, вважаємо, що це жодним чином не відповідає дійсному стану справ навколо Криму", - наголосив представник Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливо, яку країну бачать кримчани, коли перетинають КПВВ: з якісними дорогами і вбиральнями, - Зеленський

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про видання Указу про День опору окупації Автономної Республіки Крим, який відзначатиметься в Україні 26 лютого. Він також заявив, що питання Криму не знімається з порядку денного і не може стати "ціною для миру на Донбасі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177962
 
 
 Топ коментарі
 
"В Крыму была проведена спецоперация" (с) Хутин
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Когда будет референдум о возвращении Восточной Прусии(до сих пор почему-то Калининградская область)в состав ФРГ?
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Нам плевать на то что свистят ватные твари из ********* ,собаки лают-караван идёт !!!
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"Категорически не согласны с формулировкой"
да, формулировочка мягковата "Категорично не згодні з формулюванням": Кремль відреагував на Указ Зеленського про заснування Дня опору Криму російській окупації - Цензор.НЕТ 7053
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Тепер Зе буде вибачатися, як перед Кадировим.
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"В Крыму была проведена спецоперация" (с) Хутин
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Стареет Письков, забывает, заговаривается, в отставку пора.
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Подібні заяви кацапні говорять лише про те, що нас досі вважають колонією..тільки не звездіть, що при петі такого не було..
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Когда будет референдум о возвращении Восточной Прусии(до сих пор почему-то Калининградская область)в состав ФРГ?
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В ФРГ только русских "халявщиков" в своём составе не хватало.
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Так коренные крымчане не раз заявляли о своей позиции по поводу окупации. И все их высказывания были не совсем цензурой пропущены и не в пользу Рашки
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Оккупации КЕМ !!! варианты - марсиане, вьетнамцы, папуасы... Почему в названии нет слов Российская Федерация и принадлежности Крыма.. ( День сопротивления оккупации украинского Крыма и Севастополя Российской федерацией) А то опять как то "гибридно", не досказано.
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Зато их дворецкий глашатай все отлично понял без лишних слов и сразу откукарекал... "Категорично не згодні з формулюванням": Кремль відреагував на Указ Зеленського про заснування Дня опору Криму російській окупації - Цензор.НЕТ 3826
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не согласны с формулировкой/ А чтобы артист-пианист не возгордился от похвал :Незаурядная личность, - Путин на просьбу охарактеризовать Зеленского. /Лавров: Зеленский сделал то , что Порошенко годами отказывался выполнять/ Наталья Поклонская: Я молюсь за новые украинские власти / Зеленский для меня как племянник! Жириновский о паспортах для Донбасса, Украину и нового президента. /"Страшно деликатный, весьма тактичный", - российская пропагандистка Скабеева заявила, что дозвонилась до Зеленского.
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"Умом Россию не понять.."

да и зачем Уму понимать ЖОПУ ?
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" н ,,,,уй шастать і українське ввічливе"о ось Вам" ,что тоже самое,что рашистское "пошел н,,уй"
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Наскільки я розумію, Указ ще не підписаний, і після цього окрику з касапії до нього, як мінімум, в пожарному порядку будуть внесені зміни.
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Про те, що той "рехферендум" був протизаконним не тільки по українському та міжнародному законодавству, але ще й по московитському вони мовчать, наче риба об лід...
Та й думки цього йоршика не цікаві, бо воно завжди "несе пургу"
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на несогласие попросите лигу сексменшинств направить приглашение для рф.
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Вбивця також не завжди згоден з приговором суда. Але це реальність. Пішов на...й підху...ловець.
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