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 Політика України
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 Україні потрібно на законодавчому рівні встановити чітке обмеження на співпрацю з окупованим Кримом, - Пристайко

Україні необхідно суттєво посилити національну політику щодо тимчасово окупованого Криму і на законодавчому рівні встановити чітке обмеження на співпрацю з півостровом у різних сферах, а також відповідальність за його порушення, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Що стосується України, то давно назріло питання суттєвого посилення національної політики щодо тимчасово окупованого Криму. Вона мала б на законодавчому рівні встановити чітке обмеження на співпрацю з півостровом у різних сферах і відповідальність за його порушення", - сказав він на форумі "Age of Crimea" у Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Пристайка, ефективність міжнародної політики невизнання окупації Криму є поки що явно недостатньою для її трансформації в процес деокупації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177961
 
   
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Украине нужно на законодательном уровне установить четкое ограничение на сотрудничество с оккупированным Крымом, - Пристайко
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Тобто дати воду в Крим.
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Для начала надо отменить хотя бы вільну економічну зону, сделанную в окккупированном крымнаше свыночолым гэтьманом.
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Какое там сотрудничество ,отправить туда Чийгоза и Джамилёва партизанить и уничтожать оккупантов ! Украине нужно на законодательном уровне установить четкое ограничение на сотрудничество с оккупированным Крымом, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6739
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Для начала законодательно отмените все имущественные сделки , заключённые в Крыму после февраля 14-года .
Для начала ...
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Якщо інформація про те, що херсонський та північно-кримський канали вилучені з нового переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, котру я бачив вчора в одному з коментарів, то кажи це не в мікрофон на фоумі, а Гончарукам-Разумковим-Зеленськім.
Бо якщо ці канали продадуть у приватну властність (вгадайте, хто купить?), то вода буде в Криму ще до літа.
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и с ордло, и до тех пор, пока граница не будет контролироватся украинскими погранцами
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какое сотрудничество может быть с оккупированными врагом территориями? что эта пристайка несет?
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