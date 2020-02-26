 Україні потрібно на законодавчому рівні встановити чітке обмеження на співпрацю з окупованим Кримом, - Пристайко

"Що стосується України, то давно назріло питання суттєвого посилення національної політики щодо тимчасово окупованого Криму. Вона мала б на законодавчому рівні встановити чітке обмеження на співпрацю з півостровом у різних сферах і відповідальність за його порушення", - сказав він на форумі "Age of Crimea" у Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Пристайка, ефективність міжнародної політики невизнання окупації Криму є поки що явно недостатньою для її трансформації в процес деокупації.

Читайте також: Санкції проти РФ не треба скасовувати, вони мають послідовно посилюватися, - Пристайко