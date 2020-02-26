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 Політика України, Суспільство
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Все про:будівництво (469) Голик (81)

 Радник прем'єра Голик показав будівництво нового корпусу місцевої школи у Слобожанській ОТГ

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик показав, як ведеться будівництво нового корпусу місцевої школи у Слобожанській ОТГ Дніпропетровської області.

На своїй сторінці в Facebook він також опублікував відео з місця будівництва.

"Раніше тут вже був побудований новий дитячий садок на 220 місць, новий спортивний комплекс, 9-поверховий будинок для жителів ОТГ, що стоять у черзі на отримання житла та капітально відремонтований ще один дитячий садок. Децентралізація - це, в тому числі, нова інфраструктура", - зазначив Голик.

Радник премєра Голик показав будівництво нового корпусу місцевої школи у Слобожанській ОТГ 01
Радник премєра Голик показав будівництво нового корпусу місцевої школи у Слобожанській ОТГ 02

Проєкт "Велике будівництво", ініційований Президентом Володимир Зеленським, передбачає будівництво в 2020 році 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів по всій країні.

Як раніше заявив Юрій Голик, програма "Велике будівництво" стартує по всій країні з 1 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177959
 
   
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Строительство казарм натовского типа на Широком лану нам тоже показывали!!!!
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А покажите, как министр унитаз ставит, интересно будет для сантехников.
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І це все завдяки Вождю Вовіку Малорослому?
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Стесняюсь спросить, а он трудо_Голик или алко_Голик?
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Зеленскому стоит посмотреть, как наши строят, особенно дороги. рядом с Гайсином есть с. Тарасовка. там сделали 1 км европы, нахерачили в село которого фактически нет, все что можно придумать в строительстве дорог. просто ....издец какойто, но трассу Умаль Гайсин не дотянули до Гайсина 1,5 км . не хватило денег. кто умеет, снимите и выложите в нет, пусть ЗЕ сам увидит это б..ядство.
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"Как челобитную царю подаешь, смерд паршивый"
Все больше становимся похожими на Курятник, где любой вопрос решается сцарем.
И на фиг ему на это смотреть? Или наш гопник что-либо могёт?
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