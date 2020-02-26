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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3716) стипендії (84) Донбас (15409) студенти (166) Гончарук_Олексій (724)

 Студенти на лінії зіткнення на Донбасі отримуватимуть соціальну стипендію, - Гончарук

Соцстипендія вже виплачується дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Зазначається, що для студентів закладів фахової передвищої освіти стипендія становитиме 890 грн.
Для студентів закладів вищої освіти - 1180 грн. А для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 2360 грн.

"Соцстипендія вже виплачується дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли", - повідомив Гончарук.

Також соціальну стипендію отримують діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а також постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, шахтарі та їхні діти, діти з інвалідністю та люди з інвалідністю І-ІІІ групи, і діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177956
 
 
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Мабуть вчорашня інформація, що Зе доручив Гончаруку займатися пенсіями та стипендіями є правдивою.
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"Товарищи! -- продолжал Остап.-- Нужна немедленная
помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы
вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети-цветы
жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь
детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете?
Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку"
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"Шура. Шо вы орёте, как белый медведь в теплую погоду ?!"
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будут / наскоро обещает разрывающийся между Францией и Украиной бедолага.
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Бачили ми як в Москві відпочивають ці голодні погорільці. Останнє здирають з нормальних українців.
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