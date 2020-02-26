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 Україна є відповідачем у 21 справі на 250 млрд грн в іноземних юрисдикціях за позовами інвесторів, - Кабмін

Україна є відповідачем у 21 справі на 250 млрд грн в іноземних юрисдикціях за позовами іноземних інвесторів і контрагентів центральних органів державної влади за укладеними ними комерційними контрактами.

Відповідна інформація міститься в пояснювальній записці до проєкту постанови Кабінету Міністрів зі змінами до порядку фінансування видатків із захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів у закордонних юрисдикціях, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Проєкт постанови, який пропонує розширити коло витрат на представлення інтересів країни в іноземних юрисдикціях, уряд має намір розглянути на засіданні в середу. Йдеться, зокрема, про фінансування закордонних відряджень уповноваженим особам Міністерства юстиції та інших органів, а також закупівлі книг, видань, підписки на інформаційно-аналітичні інтернет-ресурси щодо вирішення міжнародних спорів.

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Згідно з пояснювальною запискою, поточна статистика звернень іноземних інвесторів із претензіями і позовами до держави Україна дає змогу припустити, що тенденція подання нових позовів до України на підставі міжнародних угод про сприяння та захист іноземних інвестицій зберігатиметься.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177954
 
 
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Цікаво, а як на фоні цього "зелені" хочуть залучати іноземні інвестиції???
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Ти реально думаєш, що всі ці позови подавалися за останні пів-року?
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Нам больше инвесторов в 2020 г надо привлечь, а в 2022 году претензий от иностранных инвесторов будет на триллион гривен.
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Кто был наказан по каждому из исков?
Ведутся ли дела с последующей конфискацией активов у виновных для конпенсации убытков государства?
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Так каких ж вам инвесторов и инвестиций
еще не хватает, млять??!
И кто ж енто сделал, папєрєднікі, не??
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А я думал, шо после Давоса инвесторы опомнятся!?
А оно вот как .........
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