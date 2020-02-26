EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство, Здоров'я
  1673  62
Все про:Зоряна Скалецька (94) COVID-19 (330)

 Україна готова протистояти коронавірусу, - Скалецька

Попри поширення коронавірусу у світі, Україна залишається серед країн, у яких випадків захворювання вірусом COVID-19 не зафіксовано.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька на своїй сторінці у Facebook інформує про заходи, які Україна зживає для недопущення вірусу на територію України, а також про підготовку на випадок виявлення захворілих.

"У нас вже є 30 наборів реагентів, які передала Всесвітня організація охорони здоров’я. Набори містять приблизно 3000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 900 людей. Також ми маємо близько 12 000 місць в інфекційних стаціонарах, понад тисячу лікарів-інфекціоністів та близько 5 000 медперсоналу, а в українських лікарнях є понад 2 000 інфекційних боксів", - повідомляє подробиці Скалецька.

За словами міністра, перелік країн, в яких вже виявлені випадки захворювання, розширюється, і Україна вживає оперативних заходів для запобігання потраплянню коронавірусу до України.

"Уряд і Міністерство охорони здоров’я вживають превентивних заходів у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в деяких країнах Європи, зокрема – в Італії. На засіданні оперативного штабу ухвалено рішення перевіряти тих, хто прибуває на територію України з країн, в яких зафіксовано випадки захворювання на коронавірус", - пише міністерка.

За даними Зоряни Скалецької, на території 35 країн коронавірус вже зафіксовано. До осіб, що прибувають з цих країн, будуть застосовуватися додаткові заходи перевірки на можливе зараження. Повний перелік цих країн міністерка також наводить: "Китайська Народна Республіка, Південна Корея, Японія, Сінгапур, Гонконг, Італія, Таїланд, США, Іран, Малайзія, Австралія, Німеччина, В’єтнам, ОАЕ, Франція, Великобританія, Канада, Філіппіни, Індія, Кувейт, Російська Федерація, Іспанія, Оман, Непал, Камбоджа, Шрі-Ланка, Фінляндія, Швеція, Бельгія, Єгипет, Ізраїль, Ліван, Бахрейн, Афганістан, Ірак".

Для того, щоб убезпечити себе від можливого зараження, міністерка рекомендує дотримуватися правил особистої гігієни. Це допоможе значно зменшити можливість зараження і поширення вірусу.

"Дотримуйтесь правил санітарної гігієни. Слідкуйте за своїм здоров’ям, а в разі появи таких симптомів як підвищення температури, кашлю та нежиті звертайтесь до свого сімейного лікаря", - радить Скалецька.

Нагадаємо, з китайської провінції Ухань до України було евакуйовано українців та іноземців, яких було поміщено на 14-денну обсервацію у Нових Санжарах Полтавської області. Зоряна Скалецька пояснила, що мова йде не про карантин, а саме про обсервацію, та пояснила, в чому полягає різниця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177950
 
 
 Топ коментарі
 
Італія не готова, а Україна готова!
 показати весь коментар
 
мир оказался не готов...а Украина...
(Боже Великий єдиний, Ти Україну храни)
 показати весь коментар
 
Вирус поможет нашему правительству провести пенсионную реформу, от него смертность после 65 зашкаливает...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
не позорь страну!!!! тпередовые жители ЗАП.Укр докозали это... даже врачи которым по долгу службы положено бороться с вирусом и то как один поддержали то что инфецированные должны содержаться ВНЕ Галиции т.е на Востоке украины..но далее всех пошёл главный пограничник Цитатат" "Якщо людина відмовиться проходити обстеження, ми зробимо це публічним, зробимо стрім, доведемо до суспільства, нехай її за межами пункту пропуску зустрічають наші активні громадяни і самі забирають у неї аналізи, і відвозять куди захочуть", - підкреслив Дейнеко.т.е к активным гражданам Санжар::::????которые хотели сжечь этих заразных своих сограждан!!!
 показати весь коментар
 
 
Глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд заявил, что Китай делает достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны не готовы сдержать возможную вспышку.
Источник:https://censor.net.ua/n3177902
 показати весь коментар
 
 
Ну, в Італії немає готових дві тисячі лікарень. А в Україні-є. Гончарук заявив. Це у вісім разів більше, ніж готовими оголосила Франція.
 показати весь коментар
 
 
На всю Украину до 500 аппаратов искусственного дыхания (Скалецкая). А дыхание как раз то, что отказывает при осложнениях.
 показати весь коментар
 
 
У мене пост - сарказм. Лікарні не готові абсолютно.
 показати весь коментар
 
 
Вчера (25.02.2020) Государственный департамент США официально обвинил Китай в сокрытии информации о эпидемии COVID-19. Фактически это последствия совещания проведенного 23 февраля (см. нашу информацию от 24.02.2020 https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html )
.
Аваков: Украина введет температурный скрининг на КПП с временно оккупированными территориями. ( че-то ржу!)

Назначение Алексея Соловьева заместителем секретаря СНБО - это прямой удар по связке Скалецкая-Радуцкий. На смену юристам-фельдшерам в здравоохранении Зеленский вводит чистых лоббистов фармацевтического бизнеса. Соловьев старый, проверенный лоббист фармконцерна "Дарница".
 показати весь коментар
 
 
Да, диагностика в Италии "страдает", слишком хорошо диагносцируют.
Нет бы, как в Афгане: нет тестов, нет заболевших, нет проблемы.
 показати весь коментар
 
 
А в Украине есть тесты, но все находятся в Киеве в целости и сохранности и поэтому
нет заболевших, и поэтому тоже нет проблем.
 показати весь коментар
 
 
то для сотрудников шапито 95)) вдруг кто то засапливит))
 показати весь коментар
 
Їй добре. Вана в ізоляції. Ї Ї406 правоохоронців охороняють. Якщо звісно привезли і з Китаю неінфікованих.
 показати весь коментар
 
 
Вирус поможет нашему правительству провести пенсионную реформу, от него смертность после 65 зашкаливает...
 показати весь коментар
 
 
Какая реформа, если пенсионеров не останется?
 показати весь коментар
 
Пенсіонери, що отримують пенсії як ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ будуть жити вічно.
 показати весь коментар
 
 
Тут кожного року з грипом та ГРВІ не можуть дати раду, а вже на коронавірус замахнулись.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня знакомая пришла предположительно с отравлением к семейному
ей предложили 2-а варианта.
1. Ложиться в инфикционку
2. Идти на работу

ну она выбрала второе....
все что надо знать о готовности к вирусу в нашей стране.
Сколько завтра после общения с ней придут к семейным одному богу
известно.
 показати весь коментар
 
 
Украина готова противостоять коронавирусу, - Скалецкая
Циничная ложь...
 показати весь коментар
 
 
Может она сама так боится приближающийся вирус, что при первой возможности запхала себя на карантин.
 показати весь коментар
 
Вот, как посмотрю на тебя, так сразу верю!
 показати весь коментар
 
 
наборы ,реагенты это хорошо ,а маска - очки есть ? эта дрянь передается через глаза, так как же вы пани министерка селфи с пациентами делаете без очков ,и при этом находиться на обсервации собираетесь 14 дней ? Счетчик обнулить , отсчет начать с дня селфи .Негоже министерке дурной пример наплевательского отношения к мерам безопасности показывать ,как же вы с других их соблюдения требовать будите ?
 показати весь коментар
 
 
Не будьте вимогливими до клоунів - вони тільки вчаться.
 показати весь коментар
 
 
Правильно! Надо дать им время. Ещё пару лет и всё наладится
 показати весь коментар
 
С диагнозом этого пациента все как бы понятно...

Поскольку тут медицина бессильна...
 показати весь коментар
 
 
мир оказался не готов...а Украина...
(Боже Великий єдиний, Ти Україну храни)
 показати весь коментар
 
 
вважав, що улянка найцинічніше та найтупіше створіння..
 показати весь коментар
 
 
Краще пізно, ніж ніколи. А "порохоботи" ж попереджали вас про загрози "зеленої чуми" ...Ти хоча б тепер вибачився б перед Уляною Супрун
 показати весь коментар
 
Це вона повинна вибачатись, а не я..а погіршення правління фактично говорить про погіршення прогнозів на майбутнє..тобто року ще так з 2016 нас уже погодили віддати кацапні..звідси і гієни, як в отаннє рвуть..і приходять вже не аматорні, а професійні клоуни..
 показати весь коментар
 
Що ти белькотиш... Ну от прочитай сам собі вголос , що ти щойно написав. Вибач, але ти вже як Зеленський висловлюєшся
 показати весь коментар
 
Каждая страна проявляет готовность к вирусу по-разному.
В РФ, например, котов и собак отлавливают (так пишут СМИ).
И крыс травят.
К крысам без коронавируса россияне, надо полагать, привычные, ну крыса и крыса, подумаешь, что она там разносит.
Вот если есть подозрение на крысу с коронавирусом, то дело иное, хотя ни у одной крысы этот вирус пока еще не был выявлен.
Вот она, "личная гигиена".
Могут же мышебратья всему миру пример гигиены показать, а вы говорите...
 показати весь коментар
 
 
*****, уберите срочно это дуру, если она не объяснит, чем же украинцы отличаются от итальянцев!
Бл***ь, такое правительство позорит нас, украинцев, которые это терпят.
Ахренеть, полезу на полки, достану атлас мира, поищу, подумаю, пока выход из этого дурдома не закрыли...
 показати весь коментар
 
 
А ПЦР (полимеразная цепная реакция) -тесты у вас есть в достаточном количестве??? Чтобы тестировать эту заразу? Успокаивает она... Лучше бы показали склады, забитые ими до отказа, или новый завод по производству масок. Китайцы вон себе за шесть дней забабахали такой. Тогда была бы хоть какая-то уверенность. А так и я могу сесть перед камерой и что-то такое наговорить...
 показати весь коментар
 
 
Как в песне:
У нас хватит бумаги
Доказать, что мы всех впереди...
 показати весь коментар
 
Сховалась в інкубаторі і вона "готова".
 показати весь коментар
 
 
Назначение Алексея Соловьева заместителем секретаря СНБО - это прямой удар по связке Скалецкая-Радуцкий. На смену юристам-фельдшерам в здравоохранении Зеленский вводит чистых лоббистов фармацевтического бизнеса. Соловьев старый, проверенный лоббист фармконцерна "Дарница". Україна готова протистояти коронавірусу, - Скалецька - Цензор.НЕТ 5815
 показати весь коментар
 
 
Нет,Украина конечно готова!Засекретить статистику заболеваемости,случаи летального исхода относить к результатам осложнений ОРВИ, вот и победа над коронавирусом! Всего-то делов.
 показати весь коментар
 
 
не удастся скрыть ,врачи сами заложат ,они не идиоты одним градусником лечить и молчать
 показати весь коментар
 
Так тут і приховувати нічого оскільки на місцях відсутні тест системи. Захворювання може бути підтверджено чи не підтверджено лише за результатами лабораторних досліджень. Наскільки інформація буде об'єктивною здогадатися неважко. Та і про саму симптоматику коронавірусної інфекції суспільство і лікарі з офіційних джерел практично нічого не знають
 показати весь коментар
 
 
поверь состояние больниц знаю и в семье трое врачей ,еще трое в родне
 показати весь коментар
 
 
Вірю, бо я сам вже 40 років як лікар і дружина також лікар. І що робиться в лікувальних закладах знаю дуже добре і не з чужих слів.
 показати весь коментар
 
 
Недарма ж хтось вигадав поговірку " Нет тела - нет дела ". А коронавірус в Україні буде нібито виявлений в день прийняття "закону" про дерибан української землі та реакції суспільства на нього. Ось тоді і згодиться заборона на проведення масових заходів у зв'язку з карантином
 показати весь коментар
 
 
Схема поведения разработанная властью по отношению к эпидемии короновируса предельно проста - не допускать случаев прямого обнаружения и диагностирования, маскировать имеющиеся случаи под проявления и последствия гриппа. Тест-системы не закуплены, те что есть не выданы на места и лежат и лежат в ЦОЗе. На местах отсутствует оборудование и специалисты способные работать с этими системами. Смертельные случаи списываются на осложнения гриппа.

Тепловой скрининг прилетающих в аэропортах Украины проводить нечем. Нет техники.
 показати весь коментар
 
 
Проще говоря, они решили просто врать. Авось стадо поверит, оно ж верило всем их шоу и видосикам до сих пор.
 показати весь коментар
 
 
Тут вот какое дело. Если не тестировать на вирус тест-системами, то он и не будет обнаружен.
Из того что мадам говорит, выходит что все тест-системы на складах. Пока они там, вирус и не будет обнаружен. Так что мадам может каждый день рапортовать
 показати весь коментар
 
 
врачи в Польше давно уже, оборудования ноль ( есть кое-где периода СССР), лекарств нет, масок нет от слова СОВСЕМ. зато есть министр с юр образованием и апломбом проФФессора Гарвардского универа... как-то страшновато...
 показати весь коментар
 
 
Ну вот и пришёл час расплаты за дурость. Вот теперь то избиратели Зеленского рассплатятся жизнями за свой выбор. Жалко только тех, кто не голосовал за этих любителей .
 показати весь коментар
 
 
Виборців того Зєблазня може дуже втішити , що серед захворілих і померлих від коронавірусу їх і тут буде переважна більшість - 73%
 показати весь коментар
 
 
Можна повірити словам цієї ************, а можна і не повірити. Це вже справа особисто кожного. Але реальність дій Зє-банди така, що цю зелену чуму крім особистого збагачення та руйнування країни більше нічого не цікавить. Все решта це лише пустопорожні слова та обіцянки для зєлохів
 показати весь коментар
 
 
закрити кордони ! От і вся "готовність".. І то НЕ гарантована безпека.
 показати весь коментар
 
 
правда она сама не знает как, но приказ зе надо выполнять
 показати весь коментар
 
 
эта бестолочь только рапортовать умеет)) нет в Украине медицины, есть дорогие услуги, недоступные населению. здравоохранения в Украине уже нет..
если придет вирус в Украину, то люди будут самостоятельно выживать и спасаться..
 показати весь коментар
 
 
мир не готов, а зеленые готовы... это потому что у них необычайная легкость в голове, в виду отсутствия мозга
 показати весь коментар
 
 
эти махинаторы только ролики научились записывать
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору