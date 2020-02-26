 Україна готова протистояти коронавірусу, - Скалецька

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька на своїй сторінці у Facebook інформує про заходи, які Україна зживає для недопущення вірусу на територію України, а також про підготовку на випадок виявлення захворілих.
"У нас вже є 30 наборів реагентів, які передала Всесвітня організація охорони здоров’я. Набори містять приблизно 3000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 900 людей. Також ми маємо близько 12 000 місць в інфекційних стаціонарах, понад тисячу лікарів-інфекціоністів та близько 5 000 медперсоналу, а в українських лікарнях є понад 2 000 інфекційних боксів", - повідомляє подробиці Скалецька.
За словами міністра, перелік країн, в яких вже виявлені випадки захворювання, розширюється, і Україна вживає оперативних заходів для запобігання потраплянню коронавірусу до України.
"Уряд і Міністерство охорони здоров’я вживають превентивних заходів у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в деяких країнах Європи, зокрема – в Італії. На засіданні оперативного штабу ухвалено рішення перевіряти тих, хто прибуває на територію України з країн, в яких зафіксовано випадки захворювання на коронавірус", - пише міністерка.
За даними Зоряни Скалецької, на території 35 країн коронавірус вже зафіксовано. До осіб, що прибувають з цих країн, будуть застосовуватися додаткові заходи перевірки на можливе зараження. Повний перелік цих країн міністерка також наводить: "Китайська Народна Республіка, Південна Корея, Японія, Сінгапур, Гонконг, Італія, Таїланд, США, Іран, Малайзія, Австралія, Німеччина, В’єтнам, ОАЕ, Франція, Великобританія, Канада, Філіппіни, Індія, Кувейт, Російська Федерація, Іспанія, Оман, Непал, Камбоджа, Шрі-Ланка, Фінляндія, Швеція, Бельгія, Єгипет, Ізраїль, Ліван, Бахрейн, Афганістан, Ірак".
Для того, щоб убезпечити себе від можливого зараження, міністерка рекомендує дотримуватися правил особистої гігієни. Це допоможе значно зменшити можливість зараження і поширення вірусу.
"Дотримуйтесь правил санітарної гігієни. Слідкуйте за своїм здоров’ям, а в разі появи таких симптомів як підвищення температури, кашлю та нежиті звертайтесь до свого сімейного лікаря", - радить Скалецька.
Нагадаємо, з китайської провінції Ухань до України було евакуйовано українців та іноземців, яких було поміщено на 14-денну обсервацію у Нових Санжарах Полтавської області. Зоряна Скалецька пояснила, що мова йде не про карантин, а саме про обсервацію, та пояснила, в чому полягає різниця.
Источник:https://censor.net.ua/n3177902
.
Аваков: Украина введет температурный скрининг на КПП с временно оккупированными территориями. ( че-то ржу!)
Назначение Алексея Соловьева заместителем секретаря СНБО - это прямой удар по связке Скалецкая-Радуцкий. На смену юристам-фельдшерам в здравоохранении Зеленский вводит чистых лоббистов фармацевтического бизнеса. Соловьев старый, проверенный лоббист фармконцерна "Дарница".
Нет бы, как в Афгане: нет тестов, нет заболевших, нет проблемы.
нет заболевших, и поэтому тоже нет проблем.
ей предложили 2-а варианта.
1. Ложиться в инфикционку
2. Идти на работу
ну она выбрала второе....
все что надо знать о готовности к вирусу в нашей стране.
Сколько завтра после общения с ней придут к семейным одному богу
известно.
Циничная ложь...
Поскольку тут медицина бессильна...
(Боже Великий єдиний, Ти Україну храни)
В РФ, например, котов и собак отлавливают (так пишут СМИ).
И крыс травят.
К крысам без коронавируса россияне, надо полагать, привычные, ну крыса и крыса, подумаешь, что она там разносит.
Вот если есть подозрение на крысу с коронавирусом, то дело иное, хотя ни у одной крысы этот вирус пока еще не был выявлен.
Вот она, "личная гигиена".
Могут же мышебратья всему миру пример гигиены показать, а вы говорите...
Бл***ь, такое правительство позорит нас, украинцев, которые это терпят.
Ахренеть, полезу на полки, достану атлас мира, поищу, подумаю, пока выход из этого дурдома не закрыли...
У нас хватит бумаги
Доказать, что мы всех впереди...
Тепловой скрининг прилетающих в аэропортах Украины проводить нечем. Нет техники.
Из того что мадам говорит, выходит что все тест-системы на складах. Пока они там, вирус и не будет обнаружен. Так что мадам может каждый день рапортовать
если придет вирус в Украину, то люди будут самостоятельно выживать и спасаться..