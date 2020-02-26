EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  338  8
Матеріали за темою:
Все про:Крим (8803) Росія (26548) санкції (2516) Пристайко (380)

 Санкції проти РФ не треба скасовувати, вони мають послідовно посилюватися, - Пристайко

Міжнародний політичний та економічний тиск на РФ має стати ще більш дієвим, послідовним і інтенсивним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ході форуму "Age of Crimea" в Києві в середу заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Якщо ж санкції не дають очікуваного ефекту - це зовсім не означає, що їх треба скасовувати, саме навпаки ... вони мають послідовно посилюватися", - зазначив він.

За його словами, міжнародний політичний та економічний тиск на РФ має стати ще більш дієвим, послідовним і інтенсивним.

"Санкції - це єдиний спосіб врегулювати збройний конфлікт мирними політико-дипломатичними методами. Дієві санкції, безумовно, коштують дорого. Однак війна і дискредитація основних положень і принципів міжнародного права - ще дорожче", - підкреслив Пристайко.

Читайте також: Трамп продовжив на рік дію антиросійських санкцій, запроваджених через ситуацію з Україною

За словами міністра, спроби перезавантаження відносин з Росією без виконання нею вимог тільки заохочують її на військові авантюри.

Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію указів, які передбачають низку санкцій, введених раніше щодо Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177949
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Санкции против РФ не надо отменять/ очередное откровение хапуги.
 показати весь коментар
 
Санкции против РФ не надо отменять, они должны последовательно усиливаться, - Пристайко.

Дійсно, зі слів хламідії арахамії треба суттєво підвищити санкції проти паРаші шляхом подачі води до Криму.
 показати весь коментар
 
Если бы в 14 году включили нефтяное эмбарго и отлючили свифт,то и Крым,и Донбасс уже давно были бы дома
 показати весь коментар
 
 
А что для Запада важнее, нефть, и российский сегмент свифт (второй по транзакциям), или "чей Крым?". Не льсти себе, подойди ближе к писуару
 показати весь коментар
 
Абсолютно с Вами согласен.Поэтому нужно палить со всех стволов по нашим меньшим северным "братьям" и на Донбассе,и в Крыму!И меньше слушать европейских гей-миротворцев.
 показати весь коментар
 
Як посилюватися? Ви ж там в очах терориста побачили мир?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору