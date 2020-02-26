 Кабмін пропонує Раді доплачувати окремим категоріям пенсіонерів по 500 грн за пізній вихід на пенсію, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук з закритого засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Рішення уряду - в разі схвалення його парламентом - дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам і встановити єдиний підхід до визначення їх розміру", - розповів Гончарук.
І дозволяти таким громадянам переходити вулицю на червоне світло...
Подбитый
Падаю в море
счёт за отопление в размере +/- 50000 гривен
Гончарук, не Гончарук,, но можно сказать одно
Зеленский марионетка бандитов
Так получайте уже все, не подавитесь!