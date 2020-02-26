 Кабмін пропонує Раді доплачувати окремим категоріям пенсіонерів по 500 грн за пізній вихід на пенсію, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук з закритого засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення уряду - в разі схвалення його парламентом - дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам і встановити єдиний підхід до визначення їх розміру", - розповів Гончарук.

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