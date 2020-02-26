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 Політика України
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Все про:Кабмін (3716) пенсія (577) Гончарук_Олексій (724)

 Кабмін пропонує Раді доплачувати окремим категоріям пенсіонерів по 500 грн за пізній вихід на пенсію, - Гончарук

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді встановити доплату в розмірі понад 500 грн за більш пізній вихід на пенсію окремих категорій пенсіонерів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук з закритого засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення уряду - в разі схвалення його парламентом - дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам і встановити єдиний підхід до визначення їх розміру", - розповів Гончарук.

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Кабмін пропонує Раді доплачувати окремим категоріям пенсіонерів по 500 грн за пізній вихід на пенсію, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177947
 
 
 Топ коментарі
 
1380 суддів і прокурорів отримають підвищену пенсію. якщо будуть отримувати хабарі до 90 років?
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1380 суддів і прокурорів отримають підвищену пенсію. якщо будуть отримувати хабарі до 90 років?
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Кабмин предлагает Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию, - Гончарук.

І дозволяти таким громадянам переходити вулицю на червоне світло...
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і тияти пальцями в розетку. Благо, що там скоро буде протікать ісключітєльно зєльоная електроенергія, которая благотворно вліяєт на всє органи.
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"Решение правительства - в случае утверждения его парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - рассказал Гончарук.Источник: https://censor.net.ua/n3177947 - у нас уже осталось 1380 пенсионеров? Вот это турборежым!!! Кабмин предлагает Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8533 Кабмин предлагает Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8533 Кабмин предлагает Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8533
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Я би на це ніколи не погодився. Якщо у когось є питання, то як пенсіонер можу пояснити.
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а ничего, что работающие пенсионного возраста будут отчислять налоги, в три-четыре раза больше, чем это 500 гр?
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Повысить на 500 грн около тысячи пенаов. Это что за отдельные категории? Министры что-ли?!
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Так я за Бубочку и не голосовал и отношение у меня к Бубочке как к Януковичу. Ростов за Бубочкой плачет!
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а если придет другой уряд-кто будет продолжать доплачивать ?
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тут писали, что в киеве некая квартира получила от жулика гончарука
счёт за отопление в размере +/- 50000 гривен
Гончарук, не Гончарук,, но можно сказать одно
Зеленский марионетка бандитов
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предлагает... доплачивать по 500 грн - Гончарук/ Во Франции это на полбутылки шампанского.
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А можно фамилии этих счастливчиков в студию(и должности)?
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Ну, мама римма, папа саша, могу продовжить.
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У зебилов любимая фишка, когда всю работу за копейки делают пенсионеры, а настоящие деньги получает их родня по аутсорсингу.
Так получайте уже все, не подавитесь!
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Отдельным пенсионерам,тем,которые просиживают штаны в администрациях,там можно сидеть до 80 лет,это же не шахтёры в шахтах .
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