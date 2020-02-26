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 Політика України
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Все про:Аваков (1488) Сурков (168)

 Аваков про "перли" Суркова: "Не галасуйте, пане. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста"

Глава МВС України Арсен Аваков, коментуючи заяву експомічника президента РФ Владислава Суркова про те, що "України немає, а є українство", зазначив, що Україна живе незалежно від уявлення про неї "відставного шовініста".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Сурков - зі своїми перлами про Україну - скидається на закомплексованого "стратега", який уявляє про себе більше, ніж він вартий, - як та шавка, яка намагається гавкати на слона, відчуваючи в цьому свою велич. Не галасуйте, пане. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста", - написав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Примус силою до братських відносин - єдиний ефективний метод, - Сурков про Україну

Нагадаємо, раніше Сурков в інтерв'ю "Актуальним коментарям", заявив, що "України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад умів. Дивним чином доведене до крайньої міри захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи ще немає?".

Аваков про перли Суркова: Не галасуйте, пане. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177946
 
   
 Топ коментарі
 
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Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !!
. Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ПРО6ЛЯДЕЙ ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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Зараз на цьому фоні з Авакова почнуть ліпити найліпшого патріота.
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Аваков - это хорошо...., но Кровавый Пастор - лучше!
Сашку на царство!
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Даги самі зараз під кацапами.
Нехай читають що російські класики писали про самих росіян.
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Ты эти качества в полной мере продемонстрировала. Но только ты. А настоящие украинцы в настоящее время живут в независимом государстве, в отличии от терпил дагестанцев, не имеющих своей государственности.
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Аваков - это хорошо...., но Кровавый Пастор - лучше!
Сашку на царство!
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Зараз на цьому фоні з Авакова почнуть ліпити найліпшого патріота.
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Это зачем? У нас после СН по популярности ЖопоблоК, пусть Шуфрич или Бойко скажут какие они малааросы...
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Ну Аваков в 2014 не перешел на сторону Москвы. Он лучше всех в том зеленом сброде. Лучший из хуших. Если в 2024 Турчинов и Яценюк снова забьют на выборыа у Пороха будет низкий рейтинг то буду голосовать за Авакова если он будет выдвигаться, это лучше чем Зеля, Юля. Бойко. Грыць.
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к тому времени он будет выдвигаться на Травиату, Богемию, Паяцы в Ла Скала, потому что это будет ближе географически... да и реноме умного можно приобрести... иными словами, говно этот сеня рюкзаков
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при сабакове \ не дай бог \ ты будешь жить как грузине джугашвили - бояться чихнуть в сторону власти
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Ну при Зеле Юле Грыце и Бойко будет то же самое, только главным будет не Аваков в Украине а Путин в Малороссии и его Охранка-ФСБ.
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Грош цена тому поэту, который пишет в туалете, а не в газету. Просто пиарится. Патриотизм показал по делу Шеремета.
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Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !!
. Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ********* ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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Думаешь это удобно каждую картинку курSSSором открывать то?
КSSSтати, что у тя SSS клавиатурой то?
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кретины, сравнивающие РФ, с теми, кто воевал против нее(ну, против совка), достойны премии "Линейки"(это когда в школе линейкой по пальцам).
те же совки, только в шароварах.
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Какая-то глубоко кацапская мысль. Сколько нужно выпить, что бы на одной волне в это погрузиться?
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Я, кстати, как то подсчитал, сколько там зарыто - приблизительно 70 тысяч могил ихтамнетов, рядом есть захоронения мирняка, но это сразу видно по снимку.
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ууупссссс... а зараз українською, міністр...
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Хоть кто то ответил чечену полукровке, у остальных в зобу дыханье сперло.
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Они заняты: им надо успеть навороваться так, чтоб и внукам хватило. А квакваков считает, что он пожизненный... Аваков о "перлах" Суркова: "Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста" - Цензор.НЕТ 8244
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Так ***** також не відповіли! Коли той аналогічно в минулу пятницю заявив, що українства не існує.
Хіба що Порошенко - отут: "Путін вважає, що української мови не має існувати. Що української нації не має існувати, що ми з ним - один народ, така собі покалічена західними впливами гілка росіян. Путін вважає, що православна церква має бути тільки Московського патріархату. Це означає тільки одне - Україні життєво необхідні власні армія, власна мова і своя церква. Отже, ми все зробили правильно. Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати".
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Дешевки, запроданцы, капитулянты, временщики. Это они хотят закончить войну и творить реформы, и все с благословения большинства избирателей, театр абсурда...
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Из Суркова шовинист (настоящее имя Аслан Дудаев) как из Авакова украинский патриот. Мама -еврейка, папа -чеченец, Сурков просто зарабатывает деньги в данных ему обстоятельствах.
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Сурков как раз достаточно идейный и действительно мнит себя великим стратегом. Правда, со своей задачей он не справился и, скорее всего, его вежливо попросили пинком под зад.
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Сьогодні Сурков у Авакова - ворог, "отставной шовинист". Завтра, буде ситуація - буде союзником. Як нині Допа і Гепа - з якими Аваков свого часу був на ножах.
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А что в 2014 году не было "ситуации"? И что тогда Аваков в 2014-2015 стал союзником Суркова?? Или тебя на ботоработу только в этом году взяли?
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Попьітка скорчить хорошую мину при плохой игре.
Сурков доволен действиями Авакова по посадке волонтеров, медиков и обьісками у киберальянса, которьій установливал фактьі руководства россией гангренами лднр.
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Пиз-ц .....
Авакян ВЕЗДЕ, балабол хренов......
только результатов работы нет!!!!!
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Ты приехал бы в Харьков в апреле 14- го и увидел бы результат. А добробыты ты вооружил что ли?
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А шо ОН?
Так может сведем их с порохней вместе!!!
Не то порохня говорит что он вооружил!!!
Пусть подерутся!!! А народ Украины посмотрит поржет!!!
И конечно волонтеры и простые граждане ну НИКАК не вооружали добробатов!!!!
Ой ржу не могу с клоуна!!! Или ты считаешь Киву, Шкиряка, Гонтареву, Пашинского и т..п. добробатами?
Боюсь патриоты с тобой не согласятся!!!!
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смачный харчек в хавало ишака! А говорили: нацмен нацмена не обидит! Аваков про "перли" Суркова: "Не галасуйте, пане. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста" - Цензор.НЕТ 921
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Чурка чурке ответил. Может кто-то из украинцев скажет наконец-то?
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а Авакян на Суркова открыл производство? или это так, по-дружески, как с рюкзаками?
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Армянин с чеченцем поспорили о России и Украине.
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Сурков был главным кремлевским куратором того разбоя и кровопролития,которое происходило и происходит на Донбассе. Почему не заведено на него уголовное дело в украинских судах? Почему Украина не преследует эту сволочь?
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