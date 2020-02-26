 Аваков про "перли" Суркова: "Не галасуйте, пане. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Сурков - зі своїми перлами про Україну - скидається на закомплексованого "стратега", який уявляє про себе більше, ніж він вартий, - як та шавка, яка намагається гавкати на слона, відчуваючи в цьому свою велич. Не галасуйте, пане. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста", - написав Аваков.
Нагадаємо, раніше Сурков в інтерв'ю "Актуальним коментарям", заявив, що "України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад умів. Дивним чином доведене до крайньої міри захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи ще немає?".
Нехай читають що російські класики писали про самих росіян.
Сашку на царство!
Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !!
. Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ********* ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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КSSSтати, что у тя SSS клавиатурой то?
те же совки, только в шароварах.
Хіба що Порошенко - отут: "Путін вважає, що української мови не має існувати. Що української нації не має існувати, що ми з ним - один народ, така собі покалічена західними впливами гілка росіян. Путін вважає, що православна церква має бути тільки Московського патріархату. Це означає тільки одне - Україні життєво необхідні власні армія, власна мова і своя церква. Отже, ми все зробили правильно. Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати".
Сурков доволен действиями Авакова по посадке волонтеров, медиков и обьісками у киберальянса, которьій установливал фактьі руководства россией гангренами лднр.
Авакян ВЕЗДЕ, балабол хренов......
только результатов работы нет!!!!!
Так может сведем их с порохней вместе!!!
Не то порохня говорит что он вооружил!!!
Пусть подерутся!!! А народ Украины посмотрит поржет!!!
И конечно волонтеры и простые граждане ну НИКАК не вооружали добробатов!!!!
Ой ржу не могу с клоуна!!! Или ты считаешь Киву, Шкиряка, Гонтареву, Пашинского и т..п. добробатами?
Боюсь патриоты с тобой не согласятся!!!!