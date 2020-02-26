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 Політика України, Суспільство
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 Кабмін пропонує ввести першочергове обслуговування осіб з інвалідністю в будь-яких касах транспорту, - Гончарук

Кабінет Міністрів України пропонує ввести першочергове обслуговування осіб з інвалідністю в будь-яких касах транспорту, а також у всіх підприємствах, установах і організаціях, які надають послуги населенню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гонарук.

"Уряд посилює соціальні гарантії осіб з інвалідністю для їхньої інтеграції в суспільне життя і підвищення доступності інфраструктурних об'єктів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зокрема, йдеться про першочергове обслуговування в будь-яких касах транспорту, а також у всіх підприємствах, установах і організаціях, які надають будь-які послуги населенню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час містобудування

"Схвалили відповідні зміни в закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". Документ буде переданий до парламенту", - зазначив Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177945
 
 
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Це тепер, що всі без черги будуть лізти? Ну якщо врахувати кількість "інвалідів"
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Аггга, с копейками за инвалидность???
😂😂
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У ВРУ, мабуть, майже всі оформили інвалідність, щоб з мужвою не стояти в черзі.
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Второе мощное решение после уничтожения животных в цирках ...
Теперь заживём! (при зе-гнидах)...
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Ага, і із собаками і котами також відділені каси, щоб без черги!
Срана демократія!
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Вот дебил ..., эта норма существует со времён СССР ! Только на неё хер ложили и будут ложить - так как нет наказание за нарушение !
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