 Бізнесмен Вульф з Кривого Рогу покінчив життя самогубством, - поліція

Цю інформацію в коментарі hromadske підтвердив начальник кримінальної поліції Києва Герман Приступа, передає Цензор.НЕТ.

"Так, знайшли його мертвим вчора. Це самогубство", - зазначив він.

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