 Бізнесмен Вульф з Кривого Рогу покінчив життя самогубством, - поліція

Цю інформацію в коментарі hromadske підтвердив начальник кримінальної поліції Києва Герман Приступа, передає Цензор.НЕТ.
"Так, знайшли його мертвим вчора. Це самогубство", - зазначив він.
Цю інформацію в коментарі hromadske підтвердив начальник кримінальної поліції Києва Герман Приступа, передає Цензор.НЕТ.
"Так, знайшли його мертвим вчора. Це самогубство", - зазначив він.
Цікаво, а хто іще бере з собою адвоката та друга, коли йде відвідати знайомого (чоловіка/коханого), який не відповідає на дзвінки? Мабуть, іще до відвідин хтось із відвідувачів щось знав.
Или вы так же уверены, как и в том, что Шеремета убил Антоненко?
Список суіцидників буде довгим.
Треба ж якось платити по боргам.
Застрелился он с чешского пистолета-пулемета, ещё его называют коротко твольным карабином.
А в 90 -е лично покрошил в кривом роге из такого не один десяток конкурентов.
Бизнесмен, мля.
Мусора как обычно отбирают хлеб у предсказателей, но все равно Скалецкая вас всех сделала - она знает больше, лучше и главное до события!