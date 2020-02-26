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 Бізнесмен Вульф з Кривого Рогу покінчив життя самогубством, - поліція

Відомий бізнесмен з Кривого Рогу Леонід Вульф 25 лютого знайдений застреленим у Києві. У поліції заявляють, що він покінчив життя самогубством.

Цю інформацію в коментарі hromadske підтвердив начальник кримінальної поліції Києва Герман Приступа, передає Цензор.НЕТ.

"Так, знайшли його мертвим вчора. Це самогубство", - зазначив він.

Читайте також: Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177943
 
 
 Топ коментарі
 
Его тело обнаружили друзья. Бизнесмен не отвечал на звонки, из-за чего его адвокат с женой и еще одним знакомым решили навестить мужа.

Цікаво, а хто іще бере з собою адвоката та друга, коли йде відвідати знайомого (чоловіка/коханого), який не відповідає на дзвінки? Мабуть, іще до відвідин хтось із відвідувачів щось знав.
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Его тело обнаружили друзья. Бизнесмен не отвечал на звонки, из-за чего его адвокат с женой и еще одним знакомым решили навестить мужа.

Цікаво, а хто іще бере з собою адвоката та друга, коли йде відвідати знайомого (чоловіка/коханого), який не відповідає на дзвінки? Мабуть, іще до відвідин хтось із відвідувачів щось знав.
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жонка.... Шерше ля фа. Ух молодчинка, поки вульфа ноги годували, то жонку вульф...
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Коли сабаков стане прем'єром то таких евреів-самогубців у нас буде до фіга та трошки.
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Бизнесмен записку оставил?
Или вы так же уверены, как и в том, что Шеремета убил Антоненко?
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Почалось...........як при овочу.
Список суіцидників буде довгим.
Треба ж якось платити по боргам.
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В очередной раз лепим фотографию от балды?
Застрелился он с чешского пистолета-пулемета, ещё его называют коротко твольным карабином.
А в 90 -е лично покрошил в кривом роге из такого не один десяток конкурентов.
Бизнесмен, мля.
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Символичненько так выбрал орудие самоубийства... Или выбрали с намеком...
Мусора как обычно отбирают хлеб у предсказателей, но все равно Скалецкая вас всех сделала - она знает больше, лучше и главное до события!
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Что-то у на с "умиралово" странное началось, в Кривом Роге...Скорее всего, "чистка" пошла, перед "освящением великого Блазня"....
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такі братани "самоубийством" життя не закінчують...їх , закінчує життя...
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