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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Крим (8803) МЗС (2057) мінські угоди (1731) Пристайко (380)

 Пристайко запропонував заснувати Кримський міжнародний форум: "Спочатку без Росії, ми потім змусимо її сісти за стіл переговорів"

Ніде в Мінських домовленостях не сказано, що питання окупованого Криму знімається з порядку денного або переноситься на потім.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час форуму "Age of Crimea" в Києві в середу заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Таким чином, підхід "спочатку Донбас, потім Крим" не є розумним, більше того, є глибоко помилковим. Крим має звучати на всіх міжнародних майданчиках, переговорах з Росією, на всіх форумах з безпеки. Крім того, якісні зрушення можуть бути важливою підставою окремого Кримського міжнародного форуму. І нехай спочатку без Росії, ми потім змусимо її сісти за стіл переговорів", - зазначив він.

Пристайко наголосив на необхідності посилення уваги міжнародної спільноти до окупованого Криму.

"Необхідно посилити увагу всієї міжнародної спільноти до окупованого Криму. "Важкі бої та величезні втрати на Донбасі у 2014-2015 рр. змусили нас обмежити Мінські домовленості лише питаннями Донбасу. Можливо, саме це сприяло певній маргіналізації проблеми Криму, яка відійшла на другий план у світовій політиці. Росія взагалі вважає, що Крим - закрите питання, яке розгляду не підлягає", - заявив він.

Пристайко наголосив, що ніде в Мінських домовленостям не сказано, що питання окупованого Криму знімається з порядку денного або переноситься на потім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джемілєв - кримчанам: Я закликаю всіх змінити страх на презирство до окупантів, з мирним ненасильницьким опором, який випливатиме з цього

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177940
 
   
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Пристайко и МИД Ваши мысли о поносе суркова Пристайко предложил основать Крымский международный форум: "Сначала без России, мы потом заставим ее сесть за стол переговоров" - Цензор.НЕТ 2961
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/// Нигде в Минских договоренностях не сказано, что вопрос оккупированного Крыма снимается с повестки дня или переносится на потом. ///

А говорить об этом и не надо. Надо как раз наоборот, НЕ говорить. Впрочем, Зе с этим успешно справляется.
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мы потом ( когда нибудь,после новых веников) заставим ее / обещает отработать уже схваченное хапуга: Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь на решение бытовых проблем в 110 тыс. гривен.- Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
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У следствия по делу МН17 имеются 4 обвиняемых и 13 свидетелей, 1 из которых видел пуск ракеты.
9 марта начинается суд.
Захарова -- это балаган. Нет, Маша, это не балаган. И дело даже не в самом самолете. Дело в том, что сейчас официально докажут, что на Донбассе воюете вы, козлы путина хла.
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Ну ка ну ка.... расскажи мне сказку как ты рашку "заставлять" собираешься?
Пальчиком пригрозишь?
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