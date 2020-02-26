 Пристайко запропонував заснувати Кримський міжнародний форум: "Спочатку без Росії, ми потім змусимо її сісти за стіл переговорів"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час форуму "Age of Crimea" в Києві в середу заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
"Таким чином, підхід "спочатку Донбас, потім Крим" не є розумним, більше того, є глибоко помилковим. Крим має звучати на всіх міжнародних майданчиках, переговорах з Росією, на всіх форумах з безпеки. Крім того, якісні зрушення можуть бути важливою підставою окремого Кримського міжнародного форуму. І нехай спочатку без Росії, ми потім змусимо її сісти за стіл переговорів", - зазначив він.
Пристайко наголосив на необхідності посилення уваги міжнародної спільноти до окупованого Криму.
"Необхідно посилити увагу всієї міжнародної спільноти до окупованого Криму. "Важкі бої та величезні втрати на Донбасі у 2014-2015 рр. змусили нас обмежити Мінські домовленості лише питаннями Донбасу. Можливо, саме це сприяло певній маргіналізації проблеми Криму, яка відійшла на другий план у світовій політиці. Росія взагалі вважає, що Крим - закрите питання, яке розгляду не підлягає", - заявив він.
Пристайко наголосив, що ніде в Мінських домовленостям не сказано, що питання окупованого Криму знімається з порядку денного або переноситься на потім.
Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !! .
Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ********* ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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А говорить об этом и не надо. Надо как раз наоборот, НЕ говорить. Впрочем, Зе с этим успешно справляется.
9 марта начинается суд.
Захарова -- это балаган. Нет, Маша, это не балаган. И дело даже не в самом самолете. Дело в том, что сейчас официально докажут, что на Донбассе воюете вы, козлы путина хла.
Пальчиком пригрозишь?