 Пристайко запропонував заснувати Кримський міжнародний форум: "Спочатку без Росії, ми потім змусимо її сісти за стіл переговорів"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час форуму "Age of Crimea" в Києві в середу заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Таким чином, підхід "спочатку Донбас, потім Крим" не є розумним, більше того, є глибоко помилковим. Крим має звучати на всіх міжнародних майданчиках, переговорах з Росією, на всіх форумах з безпеки. Крім того, якісні зрушення можуть бути важливою підставою окремого Кримського міжнародного форуму. І нехай спочатку без Росії, ми потім змусимо її сісти за стіл переговорів", - зазначив він.

Пристайко наголосив на необхідності посилення уваги міжнародної спільноти до окупованого Криму.

"Необхідно посилити увагу всієї міжнародної спільноти до окупованого Криму. "Важкі бої та величезні втрати на Донбасі у 2014-2015 рр. змусили нас обмежити Мінські домовленості лише питаннями Донбасу. Можливо, саме це сприяло певній маргіналізації проблеми Криму, яка відійшла на другий план у світовій політиці. Росія взагалі вважає, що Крим - закрите питання, яке розгляду не підлягає", - заявив він.

Пристайко наголосив, що ніде в Мінських домовленостям не сказано, що питання окупованого Криму знімається з порядку денного або переноситься на потім.

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