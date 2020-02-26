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 Політика України
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Все про:Джемілєв (236) Крим (8803)

 Джемілєв - кримчанам: Я закликаю всіх змінити страх на презирство до окупантів, з мирним ненасильницьким опором, який випливатиме з цього

Лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Мустафа Джемілєв закликав кримчан до мирного, ненасильницького опору російській окупації.

Про це він заявив під час виступу на форумі Age of Crimea в День опору російській окупації Криму, 26 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Я закликаю всіх змінити страх на презирство до окупантів з усіма, що випливають з цього, принципами мирного ненасильницького опору окупації. Є на сході мудре прислів'я: найбільше дорожить своєю шкурою той, чия шкура нічого не вартує. Я впевнений, що в Криму достатньо патріотів, які думають не про свою шкуру, а про майбутнє свого півострова, майбутнє своїх дітей", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177938
 
   
 Топ коментарі
 
укротитель кобр)))
тока хуйло не кобра которой зубы вырвали
и татары - банальные ссыкуны
ниодного татарского батальона я не вижу на фронте
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укротитель кобр)))
тока ***** не кобра которой зубы вырвали
и татары - банальные ссыкуны
ниодного татарского батальона я не вижу на фронте
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Ну чого ж. Вони "борються" з рашкою пліч-о-пліч з бійцями ЗСУ. Віртуально, звичайно. Акції там всякі, пікетики на Хрещатику. Ресторанчики традиційної кримськотатарсткої кухні відкривають. Це теж потужна боротьба. Поманить їх пальчиком пЄрдоган, наобіцяє пілтримати муслімську народну рИспубліку - і татари патріотично побіжать за турецькими цяцянками. Нічого особистого. Все згідно Корану.
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З мирного ненасільственного сопротівленія і зароджується справжнє рабство.
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Сеітаблаєв навіть зняв фільм "Додому", про потужну боротьбу кримських татар з окупантом. Фільм зворушливий, аж сльози у домогосподарок витискає. Так що боротьба у віртуальному просторі прикормлених з бюджету Держкіно режисерів, у фантазіях підмазаних на соєвих грошах лідерів всяких там меджлісів триває.
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Але бубочка під час виступу Мустафи-ага конференцію залишив...
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....это как ???? я понимаю как МЕНЯ учили в советской школе на примере МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ !!! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ )))) жизнь ОККУПАНТА должна быть НЕСТЕРПНОЙ !!! говорят нет воды в крыме , подскажу так и быть как УШАТАТЬ оставшуююся ВОДУ довольно МИРНЫМ СПОСОБОМ !!! в магагизине химия в быту продаются средство в таблетках СИНЕГО цвета так сказать ОСВЕЖИТЕЛЬ который бросается в сливной БАЧЕК . ***** МУХА какой он едренный , я его выбросил из БАЧКА , а он еще неделю КРАСИЛ ВОДУ !!! Это какая то ЖЕСТЬ !!! ОККУПАНТУ МОЖНО ПОКРАСИТЬ оставшуюся ВОДУ , что он будет залюбки пить с МОРЯ !!!)))) ну еще очень много есть ГУМАННЫХ способов чтоб ОСВОБОДИТЬ свою землю от ВРАГА !!! необизательно его и убивать !!! САМ убежит и будет креститься ,что СБЕЖАЛ !!!
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Если бы такие способы работали гарантированно только в одном направлении, без всяких ответок, все бы так делали.
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....ну тогда ВЫБАЧАЙТЕ ((((( а какая ответка может быть если СУТКАМИ течет СИНЯЯ вода из КРАНА ???? покрасить в ЗЕЛЕННУЮ ???? ))))
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Сами местные себя травит не станут, а спецслужбы заниматься таким не будут, потому как спецы есть у всех сторон и ящик пандоры никто открыть не рискнет.
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....ты дурак ??? я что про ТРАВИТЬ где то написал , я про КРАСИТЬ !!!! ПОКРАСИТЬ воду под ВАРЕНКУ ))))) ее пить МОЖНО , но просто чай будет СИНИЙ-СИНИЙ как ТУМАН ))))
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вместо тысячи слов ... считаешь нужным - вперед,
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.....орел , а ты ЗНАЕШЬ что такое ЗАДВИЖКА на холодную воду , отопление , газ ??? Это я простые рассказал в двух словах , а есть ЕЩЕ более простые , но для этого надо уже 2 человека )))) и КУВАЛДА )))) Грустное у вас было ДЕТСТВО )))) помню наша ОРДА как то попала на строительную площадку МЕД.ЦЕНТРА уже вот-вот должны были СДАВАТЬ (((( жуть и трепет ПРОРАБА охватило когда он на это ПОСМОТРЕЛ (((( может ПОЭТОМУ сов. союз и ПРОПАЛ )))))
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ТАТАРЫ за вас УКРАИНЦЫ не будут рвать очко , у нас у самих ПРОБЛЕМЫ . Пробуйте на местах сделать жизнь ОККУПАНТА не ВТЕРПЕШ !!! у вас же полно СОЛИ вашу маму !!! ВСЁ что продается в ОБЫЧНОМ магазине , повторюсь в ОБЫЧНОМ !!! ПУТИН говорил про ОХОТНИЧИЕ , а я про ОБЫЧНЫЕ можно зае.....ть ОКУПАНТА !! ПЕСОК хоть остался на пляже ????)))) НАРОД , вы че там ТУПИТЕ ???
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Татари чекають моменту, коли можна буде патріотично заверещати "Ердоган, ввєді вайска, нам нєправавєрниє хріастіанє-хахли нє дают сдєлать автаномний Халіфат".
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Джемилев АГА призывает громче ТОПАТЬ у порога своего дома и говорить : -- а ну убирайся из моего ДОМА , противный оккупант , убирайся и ножками ТОП-ТОП-ТОП !!! топать будете еще пятьсот лет !!!(((( чему вас в СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ учили ??? в СОВЕТСКОЙ армии , что делали ??? поди в ХЛЕБОРЕЗКЕ работал )))))
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На кого вообще рассчитаны эти призывы?
Г-ну Джемилеву надо поддерживать свой статус и время от времени произносить вот такие лозунги. За это его здесь и держат. Это понятно.
Но что меняют эти призывы?
Ничего. Абсолютно.
Пенсия крымчанина выше украинской? Выше. Факт.
Зарплата выше? Выше. Факт.
Пока эти два фактора будут работать, любые лозунги бессильны. Это просто болтовня. Мы просто обязаны произносить, что Крым украинский, вот и произносим.
В реале Крым может вернуться только в двух случаях.
1. Поменяется власть в России. И то не факт. Если придут патрушевы-сечины или оленевод, нам сегодняшнее положение может еще благодатью показаться.
2. Экономическое показатели Украины возрастут настолько, что весь честной народ, в том числе и крымчане, ломанутся в Украину за зарплатами и пенсиями. Понято, что это из области фантастики.
Итог: никаких переспектив возвращения Крыма пока не просматривается, надо быть реалистами. Надо ждать.
Ну, а у г-на Джемилева работа такая - говорить.
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...а что Сев. Корея ломанулась в Южную ???? и почему нужно куда то ЛОМИТЬСя ??? Я хочу жить у себя ДОМА и чтоб мне НИКТО не учил как мне НОГИ вытирать у своего крыльца !!! Есть факты РАСПАДА сов.союза , есть ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА Украины , есть ДОГОВОРА !!!! И никто не признает в мире , что ВОРОВСТВО есть законное действие !!! точка ....
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Да как Вы не поймете, что дело не в законах?
Плевать хотела Россия на все эти договоры. И что дальше? Ограничимся очередной обеспокоинностью Запада? Очередной озабоченностью?
Дело в ЛЮДЯХ.
Крымчанин - это особая общность людей. Крымчанину наплевать на Украину. Как и на Россию, кстати (за исключеинием севастопольцев).
Крымчанин - трутень по натуре. Дармоед.
Единственная его забота - пустить постояльцев в сезон в свой угол, содрать с них деньги и на эти деньги жить до следующего сезона, поплевывая в потолок. Вот это - менталитет крымчанина, его образ жизни, его кредо.
Так что пусть Джемилев кукарекает о патриотизме хоть с рассвета до заката, это глас вопиющего в пустыне.
Крым вернется только в том случае, если ему это будет ЭКОНОМИЧЕСКИ выгодно. И никак иначе.
Пока мы не можем предложить крымчанину пенсию выше российской, вся словесная болтовня бесполезна.
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ТАТАРЫ , я в дытынстви ЛЮБЫВ дуже дывыться кино : НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ )))) там ШПАНА наводила страх на АРМИЮ !!! нескрою в детстве тоже ВОСПИТЫВАЛИ баранов во дворе )))) особенно кто СТОЯЛ своим авто на гадоне или громко рычал ГЛУШИТЕЛЬ по утрам , кто просто не ЗДОРОВАЛСЯ )))) И как двор ПРИТИХ когда мы пришли из СОВЕТСКОЙ АРМИИ !!! Образцовый стал ДВОР т.к. уже могли ПОЛУЧИТЬ и по хлебалу , а не только ездить РЕГУЛЯРНО с пробитыми шинами )))) утром на работу )))
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А що то він з Києва закликає кримських татар?..В Крим,в гори,калаш на плече і власним прикладом,з криком "аллах акбар","ля ляхі,ілля ляхі,Магомет віллярі ляхі" перейти на партизанську війну...
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