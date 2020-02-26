 Джемілєв - кримчанам: Я закликаю всіх змінити страх на презирство до окупантів, з мирним ненасильницьким опором, який випливатиме з цього

Про це він заявив під час виступу на форумі Age of Crimea в День опору російській окупації Криму, 26 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Я закликаю всіх змінити страх на презирство до окупантів з усіма, що випливають з цього, принципами мирного ненасильницького опору окупації. Є на сході мудре прислів'я: найбільше дорожить своєю шкурою той, чия шкура нічого не вартує. Я впевнений, що в Криму достатньо патріотів, які думають не про свою шкуру, а про майбутнє свого півострова, майбутнє своїх дітей", - сказав він.
тока ***** не кобра которой зубы вырвали
и татары - банальные ссыкуны
ниодного татарского батальона я не вижу на фронте
Г-ну Джемилеву надо поддерживать свой статус и время от времени произносить вот такие лозунги. За это его здесь и держат. Это понятно.
Но что меняют эти призывы?
Ничего. Абсолютно.
Пенсия крымчанина выше украинской? Выше. Факт.
Зарплата выше? Выше. Факт.
Пока эти два фактора будут работать, любые лозунги бессильны. Это просто болтовня. Мы просто обязаны произносить, что Крым украинский, вот и произносим.
В реале Крым может вернуться только в двух случаях.
1. Поменяется власть в России. И то не факт. Если придут патрушевы-сечины или оленевод, нам сегодняшнее положение может еще благодатью показаться.
2. Экономическое показатели Украины возрастут настолько, что весь честной народ, в том числе и крымчане, ломанутся в Украину за зарплатами и пенсиями. Понято, что это из области фантастики.
Итог: никаких переспектив возвращения Крыма пока не просматривается, надо быть реалистами. Надо ждать.
Ну, а у г-на Джемилева работа такая - говорить.
Плевать хотела Россия на все эти договоры. И что дальше? Ограничимся очередной обеспокоинностью Запада? Очередной озабоченностью?
Дело в ЛЮДЯХ.
Крымчанин - это особая общность людей. Крымчанину наплевать на Украину. Как и на Россию, кстати (за исключеинием севастопольцев).
Крымчанин - трутень по натуре. Дармоед.
Единственная его забота - пустить постояльцев в сезон в свой угол, содрать с них деньги и на эти деньги жить до следующего сезона, поплевывая в потолок. Вот это - менталитет крымчанина, его образ жизни, его кредо.
Так что пусть Джемилев кукарекает о патриотизме хоть с рассвета до заката, это глас вопиющего в пустыне.
Крым вернется только в том случае, если ему это будет ЭКОНОМИЧЕСКИ выгодно. И никак иначе.
Пока мы не можем предложить крымчанину пенсию выше российской, вся словесная болтовня бесполезна.