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 Політика України
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Все про:Зеленський (4616) Кабмін (3716) призначення (503) Тігіпко (178)

 Я справді зустрічався з Тігіпком, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався із Сергієм Тігіпком і заявив, що веде переговори зараз з багатьма людьми.

Відповідне відео у Twitter опублікувала журналістка Власта Лазур, інформує Цензор.НЕТ.

Після форуму "Age of Crimea 2020", відповідаючи на запитання журналіста, чи правда, що він веде переговори з Тігіпком щодо посади для нього в уряді, Зеленський сказав: "Я справді з багатьма людьми зараз веду співбесіди. І з паном Тігіпком я також зустрічався. Це правда".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.

Також читайте: Кримськотатарський телеканал ATR не втратить держпідтримки, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177936
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто постійно розглядають кандидатуру, які за свою діяльність були люстровані. Вам це подобається, зебіли?
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Завдяки тим, хто проголосував у другому турі проти Порошенка.
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Тупорылый зелибобик, пока ты делаешь себя и спереди и сзади и в любом количестве
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В США сидить ще один відомий дніпропетровець Паша Лазаренко.
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Здається цього жлоба вже обідрали як липку і відпустили "на дожитіє". Скоро обдеруть Бєню. Ото буде визгу!
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Паша с Кучмою не поделили миллионы,и чтобы его не убили ,смотался в США по поддельному паспорту
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У нас мало приділяють увагу фігурі Тігіпко, а дарма. Це доволі потужна постать, із величезними зв'язками. Наскільки я чув, це один із небагатьох, хто може подзвонити ***** на пряму і поставити певні вимоги. Для прикладу, під час анексії Криму, було захоплено частину Херсонської області (косу) і це завдало удару по його особистим інтересам (там приватна Газорозподільча станція). То Тігіпко вирішив питання відводу кацапських військ, із ****** одним телефонним дзвінком. Правда, це чи ні, не знаю, але таку інфу я чув не від простих людей...
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На мою думку ЗЕ зробив не поправиму помилку упустивши з уваги,хоч і воровитих але політично вагомих людей.
Особисто мені вбачається вбачається що найліпшим міністром МІД в даній ситуації мала бути Юлька,до фінанців її допускати не можна але своє діло вона знає добре тим більше що має шанс довести що вона працює на народ України.
В Мінських ,,договорняках,,я бачу тільки першого Президента України який спить та бачить щоб ввійти в історію України як миротворець та захисник українських земель а не як розбазарювальщик по ваучерах.Плюгавий Кучма тільки в Мінську відстоює інтереси свого зятя та його друзів олігархів а не України.
А міністром єкономіки людину ввівшим в оборот гривню.
Це особисто моє баченя.
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Это только подтверждает, что этот Чёрт - Тигипко - с ****** на одной ножке !
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Бубочці треба кандидат який буде працювати на його рейтинг і без президентських амбіцій. Чого не скажеш про Тігіпка.
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афигень новые лица. зебилы настолько обделались что и азирова позовут
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А шо у нас из Одессы все репатриировались? Пока в дурдоме остается хоть один сумасшедший еврей скамейка запасных у ЗЕгенерата не будет пустовать. Я справді зустрічався з Тігіпком, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7207
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Опять, как в старые времена, Кремль нам будет согласовывать премьера и министров?
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Поиграли в "новые лица" и хватит. Рыговские старые жопы поперли уже не таясь. Вот вам и им молодой прогрессивный президент.
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Неужели во всей стране нет нового человека, и пришлось рыться в этом древнем региональном дерьме? Видать Вова сознательно именно рыга пророссийского хочет премьером.
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Ишак оманский пытается найти большого, сильного и авторитетного дядю, спрятаться за его спиной, который потянет всю работу. А сам уже обосрался везде где только мог, гнида забьется в щель, как шелудивый таракан. Надо отдать должное, Тигипка не худший вариант как управленец, не сравнить с этими дебильными клоунами, очень насыщенная биография. Лично я думал, что вафля будет его просить на премьера сразу, еще в сентябре.
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Тобто професіанали ригіанали повертаються ?
Щось зебіли мало лайків поставили. Всього єдин !
Невже не подобається ?
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Освежу память: Тигипко скрыл налоги при продаже своего бизнеса иностранцам, https://censor.net.ua/news/220325/tigipko_skryl_nalogi_pri_prodaje_svoego_biznesa_inostrantsam_sobolev
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Клоун не всіх ворогів України посадив на державні посади? Оце тігипко в 2014 році кричало в Луганську сепарам" Протримайтесь хлопці 2 місяці і будемо в росії"
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Тягибко - это откат к временам Януковича! Это не прогресс, а регресс будет! коррупция, бизнес должен решать все у семьи, как при Яныке было и т.д.
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Когда ты с*ка сепарская уже с Кобзоном встретишься
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если Телипко, то - жопа.. и никогда Моника-разведёнка не была к ней так близко.. и вот опять..

Зеля, ставай на коліна перед Українцями та Порохом і ми допоможемо тобі НЕ ПРОСРАТИ Україну.. або масти лижі на Ростов
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Такая ничтожная власть может править только в таком же обществе. Новый суспильный договор. Другое уже не имет значение. Первый раздел суспильного договора как забрать полномочия у Киева и второй шаг как создать новый центр управления на новых засадах.
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Снова на те же грабли,снова тот же нафталин,я помню как мои родители сдали ваучеры в банк тигипка,депозиты копейки,а потом предложили сдать их за бесценок ,мотивируя,что все они обесценятся и банки не будут их потом принимать,народ наивный был,ничего не обьясняли и на этом тигипко нажил миллионы. Скоро зеленский догонит ющенка по рейтингу,олигархи сговорились уже по поводу тигипка,он их вполне устраивает,такие же афёры они прокрутят и с землей,старые кадры возвращаются Тьфу!
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Тигипко - это мразь , которая укокошила цементную промышленность Украины в пользу Франции , нажившая на этом миллиарды долларов и получившая взамен орден Почётного Легиона ( высшая награда Франции ).
Его место в гробу , а к нему на консультации ездят .
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Это мы уже проходили --Микола Азаров та Сергій Тігіпко підписали рішення про злиття Партії регіонів і "Сильної України". Колишнього лідера "Сильної України" обрали заступником голови Партії регіонів та вручили партійний білет. Я справді зустрічався з Тігіпком, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3487.
Я справді зустрічався з Тігіпком, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8996 .
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Не чужой для Игоря Валерьевича человек. Можно сказать, вообще свой. Тигипко создавал Приватбанк.
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Возьми лучше Гройсмана, худо бедно, но лучше чем эти.
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как приятно будет увидеть снова "новое" лицо комсомольского дедушки Я справді зустрічався з Тігіпком, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6546
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чмошники манкруы, зебилы шо б вам тот газ в глотку не лез
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Не понимаю , что Зеленский во мне такого нашёл . ? Я работал на власть при трёх президентах , за это время нигуя полезного для страны не сделал ,, теперь меня снова туда "сватают " . Странно ...Может это я просто такой симпатичный . ?

Я справді зустрічався з Тігіпком, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5939. .
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Елену Зеркаль в президенты Украины! Уберите этих лузеров из власти, не профессионалов, некомпетентных проходимцев.
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ТИГИПКО
Член КПРС з 1984 по 1991 рік.
1984-1986 - секретар комітету КОМСОМОЛУ, завідувач відділу і заступник директора із навчально-виробничої роботи Дніпропетровського механіко-металургійного технікуму.
До 1987 - завідувач відділу пропаганди і агітації Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ;
2-й секретар Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ; завідувач відділу пропаганди і агітації Кіровського районного комітету КПУ міста Дніпропетровська.
У грудні 1987-1989 - секретар із пропаганди та агітації Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ.
Із вересня 1989 - 1-й секретар Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ.
ЧленЦК КПУ у червні 1990 - серпні 1991 р.
З квітня 1997 p. - віце-прем'єр з питань економіки в кабінеті Павла Лазаренкака.
11 березня 2010 р. призначений віце-прем'єром в уряді Азарова.
9 грудня 2010 року Указом Президента України Віктора Януковича призначений на посаду Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики.
З 17 березня 2012 року - заступник Голови ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
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Редкая фамилия Сергея Леонидовича происходит от староукраинского слова «ТИГИПНУТЫ», что значит «ударить по голове».



В начале президентских выборов 2010 года, на которых Тигипко выставлял свою собственную кандидатуру, заявил журналистам, что в случае победы готов добровольно сменить свою фамилию на более благовидную
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Является проверенным бойцом т.наз. «днепропетровского» клана, а именно той его части, которая связана с обслуживанием бизнес-интересов ФПГ «Приват» ( Коломойский Игорь Валерьевич, Боголюбов Геннадий Борисович, Мартынов, Милославский и др.).

Дружен со всеми днепропетровцами в топ-политике, не зависимо от их собственных политических предпочтений, в особенностями с семьями Кучмы, Пинчука, Деркача, Пустовойтенко.
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