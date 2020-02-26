 Я справді зустрічався з Тігіпком, - Зеленський. ВIДЕО

Відповідне відео у Twitter опублікувала журналістка Власта Лазур, інформує Цензор.НЕТ.

Після форуму "Age of Crimea 2020", відповідаючи на запитання журналіста, чи правда, що він веде переговори з Тігіпком щодо посади для нього в уряді, Зеленський сказав: "Я справді з багатьма людьми зараз веду співбесіди. І з паном Тігіпком я також зустрічався. Це правда".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.

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