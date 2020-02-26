 Я справді зустрічався з Тігіпком, - Зеленський. ВIДЕО

Відповідне відео у Twitter опублікувала журналістка Власта Лазур, інформує Цензор.НЕТ.
Після форуму "Age of Crimea 2020", відповідаючи на запитання журналіста, чи правда, що він веде переговори з Тігіпком щодо посади для нього в уряді, Зеленський сказав: "Я справді з багатьма людьми зараз веду співбесіди. І з паном Тігіпком я також зустрічався. Це правда".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.
Особисто мені вбачається вбачається що найліпшим міністром МІД в даній ситуації мала бути Юлька,до фінанців її допускати не можна але своє діло вона знає добре тим більше що має шанс довести що вона працює на народ України.
В Мінських ,,договорняках,,я бачу тільки першого Президента України який спить та бачить щоб ввійти в історію України як миротворець та захисник українських земель а не як розбазарювальщик по ваучерах.Плюгавий Кучма тільки в Мінську відстоює інтереси свого зятя та його друзів олігархів а не України.
А міністром єкономіки людину ввівшим в оборот гривню.
Це особисто моє баченя.
Щось зебіли мало лайків поставили. Всього єдин !
Невже не подобається ?
Зеля, ставай на коліна перед Українцями та Порохом і ми допоможемо тобі НЕ ПРОСРАТИ Україну.. або масти лижі на Ростов
Его место в гробу , а к нему на консультации ездят .
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Член КПРС з 1984 по 1991 рік.
1984-1986 - секретар комітету КОМСОМОЛУ, завідувач відділу і заступник директора із навчально-виробничої роботи Дніпропетровського механіко-металургійного технікуму.
До 1987 - завідувач відділу пропаганди і агітації Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ;
2-й секретар Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ; завідувач відділу пропаганди і агітації Кіровського районного комітету КПУ міста Дніпропетровська.
У грудні 1987-1989 - секретар із пропаганди та агітації Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ.
Із вересня 1989 - 1-й секретар Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ.
ЧленЦК КПУ у червні 1990 - серпні 1991 р.
З квітня 1997 p. - віце-прем'єр з питань економіки в кабінеті Павла Лазаренкака.
11 березня 2010 р. призначений віце-прем'єром в уряді Азарова.
9 грудня 2010 року Указом Президента України Віктора Януковича призначений на посаду Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики.
З 17 березня 2012 року - заступник Голови ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
В начале президентских выборов 2010 года, на которых Тигипко выставлял свою собственную кандидатуру, заявил журналистам, что в случае победы готов добровольно сменить свою фамилию на более благовидную
Дружен со всеми днепропетровцами в топ-политике, не зависимо от их собственных политических предпочтений, в особенностями с семьями Кучмы, Пинчука, Деркача, Пустовойтенко.