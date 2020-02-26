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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4616) політв'язні (1127)

 У мене є банка з бірками звільнених українських політв'язнів. Поки вона наполовину порожня, але заповниться зовсім скоро, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про подаровану нещодавно звільненим режисером Олегом Сенцовим банку, яку той тримав при собі в російській колонії.

Про це він заявив, виступаючи на форумі "Age of Crimea 2020 року - Година Криму" в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися з ним (Сенцовим. - Ред.) наповнювати її бірками інших наших політв'язнів, українців. За останній час нам вдалося повернути додому 111 громадян України. Я оптиміст, скажу відверто. Але вважаю, що банка поки що наполовину порожня. Тому щодня ми робимо все заради звільнення кожної нашої людини і віримо дуже, що зовсім скоро ця банка буде повністю наповнена", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримськотатарський телеканал ATR не втратить держпідтримки, - Зеленський

За інформацією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, на цей момент в окупованому Криму і на території Росії незаконно утримуються в ув'язненні 116 громадян України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177935
 
   
 Топ коментарі
 
А потім буде друга банка, третя. Кацапи постачаються, щоб Володя мав заняття і щоб думки не були важкими. Про банки легше думати, ніж про державу.
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А бірки, що вішають на великий палець правої ноги він, цікаво, не збирає.
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Навіщо на план дивитися? Його курити треба, як Милованов. А коли курити вночі, то його точно не видно. Милованов підтвердить.
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А бірки, що вішають на великий палець правої ноги він, цікаво, не збирає.
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Він намагається піаритися, але з нього тільки насміхаються, як це зробив в Турції Ердоган.
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Капец. то он, как собака, сообщения передаёт, то в банки накладывает.. Вот, работа у чувака..
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А потім буде друга банка, третя. Кацапи постачаються, щоб Володя мав заняття і щоб думки не були важкими. Про банки легше думати, ніж про державу.
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Мелкий фетишист с помощью банок и бирок рулит державой.
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Нарколыга с фетишискими наклонностями... прекрасно. Кого после выберите, дебилы?
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это типа Президент, который Антоненко и Кузьменко без
доказательств в тюрьму за «убийство» определил ?
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Його максимум, це шоу. От лише власний сценарій написати він не здатен. Лише хріновастінько зіграти, за чужим
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А коли міста,та села українські почнеш звільняти ,а не здавати окупантам?
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А в детстве ЗЕ небось жевачки в лифте лепил.
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Прикрол в том, что ЗЕ может уже сейчас готовить много новых баночек.
У Роиси обменный фонд неисчерпаем пока украинцы туда ездят.
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Банка с бирками освободённых русских преступников тоже ещё наполняется?
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мозги бы лучше собирал в банку дебил рыговский
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А ещё у него есть банка с жетонами наших воинов, которых убило его "перемирие"
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