 COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже понад 30 тис. осіб, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Станом на 26 лютого 2020 року у світі зареєстровано 81 005 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2762 - летальні. Одужало вже 30 109 осіб", - зазначено в повідомленні.
Водночас у відомстві зазначають, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.
У МОЗ також нагадали, що 24 лютого 2020 року відбувся пресбрифінг Генерального директора ВООЗ щодо COVID-19, де були оголошені перші результати місії до Китаю. Команда зробила низку висновків про передачу вірусу, важкість захворювання та вплив вжитих заходів. Вони виявили, що епідемія в Китаї досягла свого піку між 23 січня і 2 лютого і відтоді неухильно знижується. Рівень смертності становить від 2% до 4% в Ухані і 0,7% за його межами. Для людей з легким перебігом захворюванням термін одужання становить близько двох тижнів, тоді як люди з важким перебігом одужують протягом трьох-шести тижнів.
У відомстві також зазначили, що з 20-ї години 24 лютого у всіх людей, хто приїжджатиме з країн, де зареєстровані випадки захворювання COVID-19, перевірятимуть рівень температури тіла.
Лучше не говорить про плохое.
https://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-divchina-pidlitok-pomerla-vid-uskladnen-gripu-202002111111795
Корона с вируса спадет
Если он сюда дойдет.
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В сети рассказали интересное о украинке Анастасие Зинченко, которая застряла в китайском Ухане из-за запрета взять на борт самолета свою собаку.
Об этом сообщает канал "Сэтапыпрокитай" который ведет студентка Татьяна Корянова.
С автором канала связалась студентка одного из университета Уханя, которая пожаловалась, что их не выпускают за территорию кампуса и у них нет возможности купить еды, точнее, они имеют возможность питаться только в столовой, но это иногда сложно, потому что там только китайская еда.
Оказалось, что доставить еду им может только официальная организация, посольство Украины, но они пока не вышли на связь.
Корянова спросила, почему в соцсетях у Зинченко, были огромные пакеты с продуктами, которые ей доставило посольство.
"Оказалось, что эти две девушки знакомы, и героиня эвакуации знает, что в Ухане остаётся много украинцев, которым также нужна помощь, но она ни разу не упомянула об этом на своей странице в социальных сетях, также вчера Настя удалилась из всех групп, где состоят украинцы из Уханя, потому что у неё потребовали объяснений, почему по чатам ходит ее qr код с просьбой о передаче денег. Мне очень плохо от несправедливости, очень не по себе, что положительный герой милой истории оказался антагонистом, заботящийся лишь о себе", - написала она.
Тепловой скрининг прилетающих в аэропортах Украины проводить нечем. Нет техники.