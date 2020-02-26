 COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже понад 30 тис. осіб, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на 26 лютого 2020 року у світі зареєстровано 81 005 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2762 - летальні. Одужало вже 30 109 осіб", - зазначено в повідомленні.

Водночас у відомстві зазначають, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

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У МОЗ також нагадали, що 24 лютого 2020 року відбувся пресбрифінг Генерального директора ВООЗ щодо COVID-19, де були оголошені перші результати місії до Китаю. Команда зробила низку висновків про передачу вірусу, важкість захворювання та вплив вжитих заходів. Вони виявили, що епідемія в Китаї досягла свого піку між 23 січня і 2 лютого і відтоді неухильно знижується. Рівень смертності становить від 2% до 4% в Ухані і 0,7% за його межами. Для людей з легким перебігом захворюванням термін одужання становить близько двох тижнів, тоді як люди з важким перебігом одужують протягом трьох-шести тижнів.

У відомстві також зазначили, що з 20-ї години 24 лютого у всіх людей, хто приїжджатиме з країн, де зареєстровані випадки захворювання COVID-19, перевірятимуть рівень температури тіла.