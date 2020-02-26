 "Не просто президентська, а гіперпрезидентська форма правління", - Сурков пропонує почати заново відлік термінів Путіна на посаді

Про це він сказав в смс-інтерв'ю виданню "Актуальные комментарии", інформує Цензор.НЕТ.
На думку Суркова, якщо в новій редакції Конституції будуть закріплені нові повноваження президента РФ, то "з новими повноваженнями це буде вже ніби інший інститут президентства. На нього не зможуть поширюватися обмеження нинішнього президентства".
"У нас вже фактично, природним чином склалася не просто президентська, а гіперпрезидентська форма правління. Вона органічна для нашої політичної культури і, моя думка, її треба формально-юридично закріпити", - сказав Сурков.
При цьому він додав, що висновки робити ще рано, адже остаточного тексту нової редакції Конституції РФ ще немає.
Сурков озвучив таким, свій бізнес план: «Насоси на Рублевку»...
а справжнє прізвище - Дудаєв
Асланбек Дудаєв
Он от этого менее "гипер"сосущим не становится
**********!!
гиперпрезидентскаяцарская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности
Далі: гіпер-свинособака, гіпер -**********, гіпер-лаптєстан.
Висновок: від приєднання приставки "гіпер" докорінно нічого не змінюється, лише об'єкт викликає дивування з особистої недолугості
Сказалось детдомовское детство и беспризорщина.
Да и по паспорту он моложе, чем на самом деле.
Приемные родители не знали точной даты рождения.
Так, что ещё один срок не потянет.
))))
Сурков перечитал старый конспект и выдаёт за "озарение".
Alexey Navalny
Суркова вышибли с работы и сняли с довольствия.
Теперь он пытается обратить на себя внимание удесятеренным холуйством, чтобы снова попасть в ведомость на получение наличных.
"Где же я харчеваться буду, ВладимВладимирович?"
Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !! . Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ********* ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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Гіпер-президент московії це гіперзброя, прапор і її "совість".
Налейте ему "новичка" грамм 100)))