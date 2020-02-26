EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  6478  56
Все про:Путін (16389) Росія (26548) Сурков (168)

 "Не просто президентська, а гіперпрезидентська форма правління", - Сурков пропонує почати заново відлік термінів Путіна на посаді

Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков вважає, що в Конституції РФ потрібно формально закріпити гіперпрезидентську форму правління.

Про це він сказав в смс-інтерв'ю виданню "Актуальные комментарии",  інформує Цензор.НЕТ.

На думку Суркова, якщо в новій редакції Конституції будуть закріплені нові повноваження президента РФ, то "з новими повноваженнями це буде вже ніби інший інститут президентства. На нього не зможуть поширюватися обмеження нинішнього президентства".

"У нас вже фактично, природним чином склалася не просто президентська, а гіперпрезидентська форма правління. Вона органічна для нашої політичної культури і, моя думка, її треба формально-юридично закріпити", - сказав Сурков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Примус силою до братських відносин - єдиний ефективний метод, - Сурков про Україну

При цьому він додав, що висновки робити ще рано, адже остаточного тексту нової редакції Конституції РФ ще немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177931
 
 
 Топ коментарі
 
краще було б - вечір пам'яті, чи хоч 40 днів!
 показати весь коментар
 
Будет гиперхуйло. Всем пох, кацапам радость.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
краще було б - вечір пам'яті, чи хоч 40 днів!
 показати весь коментар
 
 
точно, его сегодня уж что-то сильно накрыло, видимо, что-то новое принял, более забористое "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 2929
 показати весь коментар
 
 
Ага. Для наших ***************. Щоб вони отсосалі горькую правду, а не «сон золотой»: «Вот скоро уйдьот Путін, і Россія і Украіна помірятся і подружатся снова »...
Сурков озвучив таким, свій бізнес план: «Насоси на Рублевку»...
 показати весь коментар
 
 
у них гиперпрезидент а у нас турбопрезидент будет "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 2800
 показати весь коментар
 
давайте диктатуру назвемо "гіперпрезидентством", а гімно - "пєрєварєнной піщєй"
 показати весь коментар
 
 
Сурков - це гебнявий позивний
а справжнє прізвище - Дудаєв
Асланбек Дудаєв
 показати весь коментар
 
 
Похер на фамилию.
Он от этого менее "гипер"сосущим не становится "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 8682
 показати весь коментар
 
Вспомнилось дивное выражение "фекально-оральный способ распространения коронавируса"... Это для про любителей анилингуса начальству? "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 8038
 показати весь коментар
 
 
"Не просто президентская, а гиперпрезидентская царская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности
 показати весь коментар
 
 
Будет гиперхуйло. Всем пох, кацапам радость.
 показати весь коментар
 
 
Да чё там, несите уж сразу в Мавзолей, пусть оттуда управляет. И что самое главное, всегда под присмотром врачей...
 показати весь коментар
 
 
..Даешь Царя-Ампиратора Всерасейскага!"..ай да Сурок!, ото лизнул, так только Жирик известный мог..превзошел... "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 6092 "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 6092 "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 6092..
 показати весь коментар
 
 
Короче, будет сидеть до смерти, как обычно у них
 показати весь коментар
 
Сурков же чечено-еврей, что он так печется о сохранении удмуртских двойников покойного Путина. Голова у него есть, но он использует ее для наброса г-на на вентилятор. Причем вся эта чухня для внутреннего потребления, для "слабых голов"
 показати весь коментар
 
 
В дурдоме тоже все с головами. Этот организм, судя по его регулярным высказывания, мало чем отличается от клиентов дурки.
 показати весь коментар
 
"Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков считает, что в Конституции РФ нужно формально закрепить гиперпрезидентскую форму правления" - тобто, хочуть офіційно узаконити диктатуру. Та вона вже в різних формах існувала на касапії. Починаючи з царизму-самодержав'я; і що характероно - задовго до початку правління сім'ї Романових.
 показати весь коментар
 
 
а следующий шаг будет об отмене документа, отменяющего крепостное право
 показати весь коментар
 
 
дык все документы царской расеи еще Ленин все скопом отменил (весь мир насилья мы разрушим до основания) , так переводил с французкого росиянин по фамилии КОЦ, а вот теперь приведи документ СССР или расеи, где отменено или подтверждается отмена крепостного права.
 показати весь коментар
 
Імпєратор?Україна-колонія?Колоніальна війна?
 показати весь коментар
 
 
Гіпер-хуйло.
Далі: гіпер-свинособака, гіпер -**********, гіпер-лаптєстан.
Висновок: від приєднання приставки "гіпер" докорінно нічого не змінюється, лише об'єкт викликає дивування з особистої недолугості
 показати весь коментар
 
 
У Суркова гиперталант по вылизывании задницы руководства,поэтому так неплохо продвинулся по карьерной лестнице.
 показати весь коментар
 
 
Когда уже опять царь будет? Сколько можно тянуть? Или чего уж мелочиться, сразу императора давай!
 показати весь коментар
 
Дедушка уже немощный.
Сказалось детдомовское детство и беспризорщина.
Да и по паспорту он моложе, чем на самом деле.
Приемные родители не знали точной даты рождения.
Так, что ещё один срок не потянет.
 показати весь коментар
 
У Суркова сегодня бенефис? Или у властей есть что сказать по поводу вируса? А чтобы заполнить неловкую паузу, они используют Суркова в качестве заполнителя. Чтобы народ не отвлекался на более важные вещи.
 показати весь коментар
 
 
Ладно бы президент был достойный.А эта бесцветная,воровитая и вечно комплексующая моль-это точно никакой не ГИПЕР!
 показати весь коментар
 
 
Уже и ботоксом бальзамировать начали..
))))
 показати весь коментар
 
и шо теперь, путин вообще сказал шо Польша ,Белорусь,не говоря од окраинах со смешным языком это рассия И шо теперь всраться .
 показати весь коментар
 
 
Та пусть они сами там беснуются, действительно, перебор сегодня с Сурковым
 показати весь коментар
 
"Здравствуйте, Царь. Царь. Очень приятно познакомиться, Царь. Здравствуйте, Царь..."
 показати весь коментар
 
 
Да пусть уже коронуют ушлепка а заодно канонизируют , и желательно посмертно и побыстрее.
 показати весь коментар
 
 
лучше гибридный президент...или просто гибрид (ботоксный гибрид), так и записать в ихней филькиной грамоте
 показати весь коментар
 
 
Отставка Суркова - это выдавленный гнойник, который с 2013 года брызгал на Украину.
 показати весь коментар
 
"Гиперпрезидентская форма" уже была - весь мир назвал это тоталитарной диктатурой.
Сурков перечитал старый конспект и выдаёт за "озарение".
 показати весь коментар
 


Alexey Navalny

Суркова вышибли с работы и сняли с довольствия.
Теперь он пытается обратить на себя внимание удесятеренным холуйством, чтобы снова попасть в ведомость на получение наличных.
"Где же я харчеваться буду, ВладимВладимирович?"
 показати весь коментар
 
 
Вітаємо москалів з президентом на 7 махів.
Гіпер-президент московії це гіперзброя, прапор і її "совість".
 показати весь коментар
 
Да занесите его уже в мавзолей пока оно чуть при памяти
 показати весь коментар
 
этот сурьков сделал огромную медвежью услугу путину своей ненавистью и злобой натравив на Украину.
Налейте ему "новичка" грамм 100)))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору