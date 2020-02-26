 Кримськотатарський телеканал ATR не втратить держпідтримки, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на форумі "Age of Crimea 2020" в середу в Києві.
"Я хочу запевнити, що канал ATR продовжить свою роботу, ніхто не позбавить їх державної підтримки. Це питання вирішиться найближчим часом", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше власник телеканалу Ленур Іслямов повідомив, що ATR перебуває на межі закриття.
Пізніше ATR повідомили про блокування фінансування.
Згодом кримськотатарський телеканал ATR звернувся до Європарламенту та Єврокомісії по фінансову допомогу.
Значит, что?
Верно.
Грант, это - государственная поддержка.
Мешает налаживать дружбу с кремлядями?
Может обеспечить альтернативу?
А нам сам Бог велел прикрьівать рупорьі оккупанта.
Я чего-то не нашел в интернете.
"В Латвии остановили вещание девяти российских каналов. Что по ним показывают?"
И подобньіх примеров немало.
Вот я их вообще не смотрю и все Ок.
Якобьі не ворующим ньінешним не хватает.
Или оккупант для них не враг.
Интервью его пропагандонам представители вьісших эшелонов ньінешней власти дают им с превеликим удовольствием.
Как препятствуют вещанию раша каналов страньі Балтики, в которьіх запрещают вещание раша-пропагандонов?
Также парламентарий поинтересовался, каким образом планируется организовать вещание в Крыму, если создание информационной продукции на крымскотатарском языке прекращается."