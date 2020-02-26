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Все про:Зеленський (4616) фінансування (583) мовлення (116) телебачення (408) АТР (9)

 Кримськотатарський телеканал ATR не втратить держпідтримки, - Зеленський

Найближчим часом вирішиться питання про держпідтримку кримськотатарського телеканалу ATR.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на форумі "Age of Crimea 2020" в середу в Києві.

"Я хочу запевнити, що канал ATR продовжить свою роботу, ніхто не позбавить їх державної підтримки. Це питання вирішиться найближчим часом", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше власник телеканалу Ленур Іслямов повідомив, що ATR перебуває на межі закриття.

Пізніше ATR повідомили про блокування фінансування.

Згодом кримськотатарський телеканал ATR звернувся до Європарламенту та Єврокомісії по фінансову допомогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177929
 
 
 Топ коментарі
 
У цей день у 2014 в Сімферополі був кримсько-татарський мітинг проти окупації Криму росією.
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"блвжайшеє врємя" тягнеться вже тижнів два.
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В Европе запрещают вещание раша-пропагандонов.
А нам сам Бог велел прикрьівать рупорьі оккупанта.
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гранты должны быть для таких случаев, а не господдержка от барской руки.
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Гранты - это целевое финансирование. То есть потратить выданные деньги можно только на цели, указанные в условиях выдачи. Если вы потратите грант на что-то другое, вас заставят вернуть деньги и могут добавить в «черный список» - исключить из числа кандидатов на получение господдержки в дальнейшем.

Значит, что?
Верно.
Грант, это - государственная поддержка.
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правильно - на работу татарского ТВ-канала. Грант выделил - и забыл. Он должен быть выплачен частями по результатам работы или целиком. Ты сам себе противоречишь.
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"блвжайшеє врємя" тягнеться вже тижнів два.
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У цей день у 2014 в Сімферополі був кримсько-татарський мітинг проти окупації Криму росією.
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95 й квартал изображает доброго и злого следователей.
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Систему глушилок кацапських каналов зачем отключил на Донбассе, преЗедент?
Мешает налаживать дружбу с кремлядями?
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По ссср соскучились?
Может обеспечить альтернативу?
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В Европе запрещают вещание раша-пропагандонов.
А нам сам Бог велел прикрьівать рупорьі оккупанта.
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Я извиняюсь, можно пример?
Я чего-то не нашел в интернете.
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Например, гуглите материал от BBC:

"В Латвии остановили вещание девяти российских каналов. Что по ним показывают?"

И подобньіх примеров немало.
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Альтернативньі кому вам не будет хватать, скабеевой и киселеву?
Вот я их вообще не смотрю и все Ок.
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Альтернатива там була 20 років. Допомогло?
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Глушилки очень энергоемкие - в год это несколько миллионов! Не платишь за электрику - отключают! Вот электрику и отключили...
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Попередникам, которьіе и установили эти глушилки, хватало денег на борьбу с вражеской пропагандой.
Якобьі не ворующим ньінешним не хватает.
Или оккупант для них не враг.
Интервью его пропагандонам представители вьісших эшелонов ньінешней власти дают им с превеликим удовольствием.
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Глушилки еще прошлого века и давно не эффективны! Последний раз их применяли еще в Союзе...
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Вьі знакомьі с конструктивними особенностями именно этой системьі глушения?

Как препятствуют вещанию раша каналов страньі Балтики, в которьіх запрещают вещание раша-пропагандонов?
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Правильно , дай денег что но возьми расписку соя там какать не будет
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Хороший и плохой полицейский - сначала забрать, а потом отдать. сделав из этого праздник. Слава царю!
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Пока есть задолженность у врачей, учителей и шахтеров, никаких денег частным телеканалам не давать!
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"Не понимаю, зачем уничтожать иновещание. Похоже, что команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в ответ на бомбардировки в информационной войне. Телепрограммы на английском, арабском и других языках, которые транслировались на десятки стран мира, отныне больше не выходят. Якобы без уничтожения иновещания невозможно организовать вещание на оккупированные территории. Причем, каким будет это вещание на оккупированные территории - также неизвестно", - сообщил политик.
Также парламентарий поинтересовался, каким образом планируется организовать вещание в Крыму, если создание информационной продукции на крымскотатарском языке прекращается."
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