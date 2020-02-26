 Важливо, яку країну бачать кримчани, коли перетинають КПВВ: з якісними дорогами і вбиральнями, - Зеленський

Про це він заявив, виступаючи на форумі "Age of Crimea 2020 року - Година Криму" в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, яку Україну бачать кримчани. Бачать ті кримчани, які перетинають КПВВ. Це має бути комфортна, безпечна, освітлена країна з нормальними дорогами і ... з вбиральнями, які працюють. Саме тому така увага ми приділяли облаштування КПВВ. І ми це зробили", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський має намір сьогодні ж підписати Указ про День опору Криму російській окупації

Він підкреслив, що йдеться про тимчасові конструкції, але додав, що до кінця року на КПВВ "Чонгар" відкриється великий стаціонарний хаб з обслуговування громадян: "Там буде повноцінний центр надання адмінпослуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти". Цей проєкт держава реалізує спільно з компанією Socar.