 Важливо, яку країну бачать кримчани, коли перетинають КПВВ: з якісними дорогами і вбиральнями, - Зеленський

Про це він заявив, виступаючи на форумі "Age of Crimea 2020 року - Година Криму" в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже важливо, яку Україну бачать кримчани. Бачать ті кримчани, які перетинають КПВВ. Це має бути комфортна, безпечна, освітлена країна з нормальними дорогами і ... з вбиральнями, які працюють. Саме тому така увага ми приділяли облаштування КПВВ. І ми це зробили", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що йдеться про тимчасові конструкції, але додав, що до кінця року на КПВВ "Чонгар" відкриється великий стаціонарний хаб з обслуговування громадян: "Там буде повноцінний центр надання адмінпослуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти". Цей проєкт держава реалізує спільно з компанією Socar.
Бо за два місяці план по надходжень до держбюджету не виконується і на 50%...
"Станом на 20 лютого 2020 року надходження до бюджету склали 35,2% від плану", - повідомила Южаніна. За її словами, також надходження до бюджету будуть значно невиконані і за лютий. Крім того, податок на додану вартість в лютому відшкодовано тільки на 4,1 мільярди гривень.
"Чому ви приховуєте інформацію, що задля того, щоб сховати діру в бюджеті в 120 мільярдів гривень у четвертому кварталі 2019 року, ви прийняли рішення про збільшення до 90% відрахувань від прибутку державних підприємств? Ви розуміли, що ви забираєте всі оборотні кошти з державних підприємств? Цим штовхаєте їх до банкрутства, ************ до подальшого розорення", - додала вона.
https://prm.ua/stanom-na-20-lyutogo-uryad-zelenskogo-lishe-na-30-vikonav-plan-nadhodzhen-do-derzhbyudzhetu-yuzhanina/
Тим паче, що для багатьох малоросів "какаяразніца", хто президент - віслюк чи *****?
"Увидят как у нас хорошо и захотят вернуться" - никогда такого не было во всей мировой истории.
Посмотрите хотя бы на Кореии - Северную и Южную.
Единственное желание Северной Кореи: уничтожить и разграбить южного соседа, что бы не был упреком, а самим, что бы с голоду не сдохнуть.
Но, об объединениее и примирении там речи даже не идет.