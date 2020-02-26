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 Ексчиновники зовнішньої розвідки підозрюються в завданні збитків державі на суму 2,2 млн грн, - НАБУ

Колишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) запідозрили в розтраті понад 2 млн гривень державних коштів у змові з іншими посадовими особами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Йдеться про: експершого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ), якому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; експосадовця СЗРУ, якому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; в.о. директора державного підприємства, якому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідство встановило, що підозрювані в період із серпня по грудень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю, в результаті якої СЗРУ уклала з одним із державних підприємств договір з постачання обладнання, яке те фактично не могло поставити. Усупереч нормативним документам за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату. Натомість обладнання за умовами закупівлі не поставили. Отримані кошти керівник ДП легалізував, перерахувавши компаніям з ознаками фіктивності.

У результаті таких дій інтересам держави в особі СЗРУ завдано 2,2 млн грн збитків, що встановлено економічною експертизою.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177924
 
 
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****, ось так потрібно жити, щоб знищити свою державу і зганьбити свій рід!
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Бреши дальше про "петю". Блазню это не поможет Ексчиновники зовнішньої розвідки підозрюються в завданні збитків державі на суму 2,2 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 533
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Стандартна історія з ситуацією в період правління янукоовоща.
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так замотались, что попутали на чьей они стороне.
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