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 Політика України, Події
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 Крим не стане ціною для миру на Донбасі, - Зеленський. ВIДЕО

Окупований Росією Крим не стане розмінною монетою з РФ у питанні завершення конфлікту на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на форумі "Age of Crimea 2020" в середу в Києві.

"Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну на Донбасі. І не втрачати щодня кращих наших українців. На це спрямовані всі наші зусилля. Але це не означає, що Крим знімається з порядку денного або може стати ціною для миру на Донбасі, миру в Україні. Зробимо все, щоб на Кримом знову замайорів український прапор", - зазначив президент.

За його словами, це завдання дуже складне і не може вирішитися вже завтра, проте є речі, які Україна може і повинна робити вже сьогодні.

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"Перше - підтримка громадян, які живуть у Криму або мають кримську реєстрацію. Те, що вони з міркувань безпеки не говорять про це вголос, не означає, що їх немає. Вони повинні знати, що держава про них не забула", - підкреслив Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177923
 
   
 Топ коментарі
 
Голі лозунги.
В реалі - інше: капітуляція по всім фронтам.
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Мир с Рашкой меня пугает больше чем война с ней же, Козломордые давно мечтают заселить украинцами зауралье где уже почти не осталось населения и некому стеречь границы с Китаем
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Разглагольствувія ні про що. Голі лозунги. А тесь там , в тиші кабінетів....
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Зеленая личинка сказала, что Крым ему пох и он не будет упоминать о нем в вопросе освобождения Донбасса. Ну вобщем то, что и хотел Путин.
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Да і то, цю тему він почав озвучувати після того, як арахамія ляпнув про воду в Крим. Так що це по типу жиріка у кацапів, спочатку хтось перевіряє на вшивість суспільство, а потім коксонутий з трагічною мордою виголошує правильні слова. Шоу
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Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую «инвестиционную няню», которая будет приносить только хорошие новости
По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский проводит активные консультации, чтобы заменить главу Кабмина и ряд министров в ближайшее время. Это сейчас основная задача для главы ОП Андрея Ермака. Предполагается, что Гончарук подаст в отставку сам в любой момент, когда об этом скажет президент. Вопрос с заменой будет решен, после того как Зеленский сложит вокруг себя новую выигрышную комбинацию, которая поможет ему стабилизировать власть и удержать рейтинг перед местными выборами. Пока на конечном варианте нового премьера Зеленский не остановился, вбросы новых имен делаются самим президентом с научными целями - посмотреть как будут расходиться волны по воде и насколько удобно ему на таких волнах кататься. Зеленский проводит не рациональную, а эмоциональную политику, основанную не на стратегии и последовательности, а на эмоциях, ощущениях и социологии.
Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую «инвестиционную няню», которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений.
Итак, к каким вариантам решения пришел Зеленский?
Всех облетела кандидатура Сергея Тигипко - но эта кандидатура еще далеко не стала планом действий Зеленского. Тигипко своих среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов - а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение. Тигипко был создателем банка «Приват» совместно с Коломойским, работал с Кучмой и Пинчуком, работал с Суркисом и Медведчуком, вступил в Партию регионов и в правительстве Азарова работал (один период - вместе с Порошенко). Клеймо ПР у общества уже забылось, но у Тигипко есть проблема, которая ставит весь этот проект под вопрос - люстрация. Как обойти люстрацию? Путем подачи в суд согласно решению Европейского суда по правам человека. Но если Тигипко выиграет такой суд - значит возникнет прецедент возвращения и других высокопоставленных руководителей. По данным Цензор.Нет, Тигипко предложили пост первого вице-премьер-министра, которая сейчас в Кабмине Гончарука остается до сих пор вакантной. Впрочем, не следует переоценивать значение вброса имени Тигипко - вполне вероятно, что это очередная волна.
В числе кандидатов в премьер-министры или на пост первого вице-премьер-министра - министр внутренних дел Арсен Аваков. Аваков дееспособен, но у него большой антирейтинг, и это большой сдерживающий фактор для Зеленского. С другой стороны, все владельцы основных телеканалов с Аваковым в хороших отношениях.
Юрий Витренко, один из руководителей «Нафтогаза» - он был одним из фаворитов и в августе, когда президент выбрал Алексея Гончарука. Его кандидатура весьма компромиссна, но вместе в Офисе опасаются повторения экспериментов на такой высокой должности.
Валерий Хорошковский в качестве кандидата в премьер-министры пока не рассматривается.
Полагаю, что у президента могут возникнуть и новые варианты на разные должности - не исключено, что услышим и других медийных людей. Саакашвили, допустим.
Критерии кандидатов весьма размыты. А медийность, репутация, компетентность и управленческий опыт во власти у нас не пока еще не сочетаются.
Джерело: блог Юрія Бутусова
https://glavcom.ua/ru/think/zelenskiy-vybiraet-premer-ministra-avakov-vitrenko-lyustrirovannyy-tigipko-661875.html
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круто . Коломойша швендяет в АП как у себя дома в какой то затрапезной футболке . не удивлюсь если и в трусах ( на фото не видно ) хозяин **** . а пацан домашку пишет . хорошо хоть не в углу стоит Крым не станет ценой для мира на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5951
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Він хоч щось виконав з того, що обіцяв? Доброго, не для мокшів та ордло, а для України
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Як вже набридли ці виступи "Кварталу 95".
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Мир с Рашкой меня пугает больше чем война с ней же, Козломордые давно мечтают заселить украинцами зауралье где уже почти не осталось населения и некому стеречь границы с Китаем
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не бійся..тебе за медичними показниками туди каци точно не відправлять.. Крим не стане ціною для миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2991
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Голі лозунги.
В реалі - інше: капітуляція по всім фронтам.
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Лучшее что может сделать ЗЕ ето засунуть руки в карманы и ничего не делать и ничего не подписывать. Как то 4 года переживем, главное в болоте не дрыгать ногами
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Крим - це замала ціна для кацапів. Тому ціною для миру на Донбасі буде вся Україна?
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Кацапы, как тараканы. Сегодня не раздавил одного - завтра приведет сотню.
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Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе. /нужны не жалобы шибздика на свои слабые силы а результат. А результата нет-число убитых украинцев за время правления уклониста выросло.
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Только военное давление на админгранице с Крымом даст возможность решить проблему Донбасса.Не хватает креатива зеленым креативщикам
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Ну так зачем вы воду в Крым окупантам собираетесь давать?
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Главное для нас, украинцев, что б ценой не стали еще пару областей. А с такими "не лохами" боюсь что подобный сценарий вполне реален.
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Брешет.

\\\\\\\\"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе. И не терять каждый день лучших наших украинцев. Источник: https://censor.net.ua/n3177923\\\\\\\

Именно поэтому нет ни траура, ни адекватного ответа боевикам? Чтобы не хоронить лучших украинцев - нужно просто чтобы они переставали быть убитыми донбасскими оплоченцами.
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О! Брехун згадав про Крим коли його тицьнули носом.
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А говорил, что просто нужно перестать стрелять.
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"ні війни, ні миру".. під це можна майже спокійно грабувати, лише потрібно іноді одягати вишиванку та мружити оченята під час виконання гімну..зеля, ця хвормула перевірена попередником..працює..
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"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на ДонбассеИсточник: https://censor.net.ua/n3177923

Чтоб прекратить войну , надо создать мощнейшую армию и дать звиздюлей окупантам. Другого способа нет. Уже даже Сурков прямым текстом говорит об этом нашему легкомысленному нелоху. Остается маленькая надежда, что така активная миролюбивость это такой хитрый план Зеленского, а не просто глупость. Поживем - увидим.
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а вот такое впечатление что он сегодня узнал что крым в оккупации Крим не стане ціною для миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6677
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О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

(с) Пушкін
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"Крым не станет..." моника его продаст за наличные ))))
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О каком нахер мире говорит Зленский, только стена, плотные минные поля и никаких переходов, пенсий, соцвыплат, торговли...
https://news.rambler.ru/ukraine/43744026-v-minske-proydet-zasedanie-kontaktnoy-gruppy-po-donbassu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала попытки Киева разработать новую редакцию Минских соглашений и добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс оторванными от реальности. "К сожалению, новый руководитель украинского МИД не сделал выводов из печального опыта своего предшественника, продолжая настаивать на абсолютно бессмысленных и оторванных от реальности сценариях", - отметила она.
"Мы не раз заявляли, что республики будут расценивать несогласованное присутствие иностранных вооруженных сил как акт агрессии, итогом которого может стать только новый виток эскалации вооруженного противостояния, - напомнила глава МИД ДНР. - Единственным способом прекратить кровопролитие остается четкое и неуклонное выполнение Минских соглашений, в которых нет никаких упоминаний о международных миротворческих силах".
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Це називається візьміть тупого, безвідповідального малороса, призначте на головну посаду країни і виховайте із нього українця!? Навчіть мові, змусьте почитати історії, дозвольте зробити безліч помилок (за ваш рахунок) щоби він почав розуміти банальні та очевидні речі?
Добре, з цього ми можливо і зробимо людину, але їх пл.ть мільйони!!! Коли ми усіх цих тупих малоросів, встигнемо пропустити через посаду Президента???
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На Гончарука повесят подачу воды в Крым

Перечень запрещенных к приватизации предприятий отменён, Кабмину поручено разработать новый. В отменённом перечне, среди прочих, были такие объекты:Державне підприємство «Управління Північно-Кримського каналу».

В конце января началась подготовка общественного мнения к продаже воды в Крым. Нам очень явственно начали массировать мозг на эту тему.
А 03 февраля 2020 г. в Верховную Раду тихонечко поступил упомянутый законопроект Кабмина №2831, со списком предприятий, не подлежащих приватизации. Внесён законопроект за подписью премьера, но готовил его товарищ Милованов. Так вот в этом новом списке каналов уже нет. Какое удивительное совпадение, не так ли?Для чего это делается? Для того, чтобы некое предприятие «Вкусная вода» (Украина) подписало с неким предприятием «Очень вкусная вода» (Россия) договор на поставку живительной влаги. А уже российское предприятие урегулирует юридические нюансы с оккупационными властями Крыма. Получится некое подобие водного «РосУкрЭнерго».
В загашнике у россиян ещё две фишки - результаты «соцопроса», которые «подтвердят», что населения хочет продавать воду в Крым ради мира и добра, а также визг разных европейских шрёдеров на российской зарплате.
Я понимаю, что товарища Гончарука уже никому не жалко, и ему сейчас формируют пакет «похоронных» решений, чтобы слить негатив.
Но ведь какие-то остатки мозга у него должны быть? Речь же не идёт о каком-то банальном воровстве. Речь идёт о сдаче национальных интересов.
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
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