 Крим не стане ціною для миру на Донбасі, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на форумі "Age of Crimea 2020" в середу в Києві.
"Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну на Донбасі. І не втрачати щодня кращих наших українців. На це спрямовані всі наші зусилля. Але це не означає, що Крим знімається з порядку денного або може стати ціною для миру на Донбасі, миру в Україні. Зробимо все, щоб на Кримом знову замайорів український прапор", - зазначив президент.
За його словами, це завдання дуже складне і не може вирішитися вже завтра, проте є речі, які Україна може і повинна робити вже сьогодні.
"Перше - підтримка громадян, які живуть у Криму або мають кримську реєстрацію. Те, що вони з міркувань безпеки не говорять про це вголос, не означає, що їх немає. Вони повинні знати, що держава про них не забула", - підкреслив Зеленський
По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский проводит активные консультации, чтобы заменить главу Кабмина и ряд министров в ближайшее время. Это сейчас основная задача для главы ОП Андрея Ермака. Предполагается, что Гончарук подаст в отставку сам в любой момент, когда об этом скажет президент. Вопрос с заменой будет решен, после того как Зеленский сложит вокруг себя новую выигрышную комбинацию, которая поможет ему стабилизировать власть и удержать рейтинг перед местными выборами. Пока на конечном варианте нового премьера Зеленский не остановился, вбросы новых имен делаются самим президентом с научными целями - посмотреть как будут расходиться волны по воде и насколько удобно ему на таких волнах кататься. Зеленский проводит не рациональную, а эмоциональную политику, основанную не на стратегии и последовательности, а на эмоциях, ощущениях и социологии.
Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую «инвестиционную няню», которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений.
Итак, к каким вариантам решения пришел Зеленский?
Всех облетела кандидатура Сергея Тигипко - но эта кандидатура еще далеко не стала планом действий Зеленского. Тигипко своих среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов - а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение. Тигипко был создателем банка «Приват» совместно с Коломойским, работал с Кучмой и Пинчуком, работал с Суркисом и Медведчуком, вступил в Партию регионов и в правительстве Азарова работал (один период - вместе с Порошенко). Клеймо ПР у общества уже забылось, но у Тигипко есть проблема, которая ставит весь этот проект под вопрос - люстрация. Как обойти люстрацию? Путем подачи в суд согласно решению Европейского суда по правам человека. Но если Тигипко выиграет такой суд - значит возникнет прецедент возвращения и других высокопоставленных руководителей. По данным Цензор.Нет, Тигипко предложили пост первого вице-премьер-министра, которая сейчас в Кабмине Гончарука остается до сих пор вакантной. Впрочем, не следует переоценивать значение вброса имени Тигипко - вполне вероятно, что это очередная волна.
В числе кандидатов в премьер-министры или на пост первого вице-премьер-министра - министр внутренних дел Арсен Аваков. Аваков дееспособен, но у него большой антирейтинг, и это большой сдерживающий фактор для Зеленского. С другой стороны, все владельцы основных телеканалов с Аваковым в хороших отношениях.
Юрий Витренко, один из руководителей «Нафтогаза» - он был одним из фаворитов и в августе, когда президент выбрал Алексея Гончарука. Его кандидатура весьма компромиссна, но вместе в Офисе опасаются повторения экспериментов на такой высокой должности.
Валерий Хорошковский в качестве кандидата в премьер-министры пока не рассматривается.
Полагаю, что у президента могут возникнуть и новые варианты на разные должности - не исключено, что услышим и других медийных людей. Саакашвили, допустим.
Критерии кандидатов весьма размыты. А медийность, репутация, компетентность и управленческий опыт во власти у нас не пока еще не сочетаются.
Джерело: блог Юрія Бутусова
https://glavcom.ua/ru/think/zelenskiy-vybiraet-premer-ministra-avakov-vitrenko-lyustrirovannyy-tigipko-661875.html
В реалі - інше: капітуляція по всім фронтам.
\\\\\\\\"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе. И не терять каждый день лучших наших украинцев. Источник: https://censor.net.ua/n3177923\\\\\\\
Именно поэтому нет ни траура, ни адекватного ответа боевикам? Чтобы не хоронить лучших украинцев - нужно просто чтобы они переставали быть убитыми донбасскими оплоченцами.
Чтоб прекратить войну , надо создать мощнейшую армию и дать звиздюлей окупантам. Другого способа нет. Уже даже Сурков прямым текстом говорит об этом нашему легкомысленному нелоху. Остается маленькая надежда, что така активная миролюбивость это такой хитрый план Зеленского, а не просто глупость. Поживем - увидим.
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
(с) Пушкін
https://news.rambler.ru/ukraine/43744026-v-minske-proydet-zasedanie-kontaktnoy-gruppy-po-donbassu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала попытки Киева разработать новую редакцию Минских соглашений и добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс оторванными от реальности. "К сожалению, новый руководитель украинского МИД не сделал выводов из печального опыта своего предшественника, продолжая настаивать на абсолютно бессмысленных и оторванных от реальности сценариях", - отметила она.
"Мы не раз заявляли, что республики будут расценивать несогласованное присутствие иностранных вооруженных сил как акт агрессии, итогом которого может стать только новый виток эскалации вооруженного противостояния, - напомнила глава МИД ДНР. - Единственным способом прекратить кровопролитие остается четкое и неуклонное выполнение Минских соглашений, в которых нет никаких упоминаний о международных миротворческих силах".
Добре, з цього ми можливо і зробимо людину, але їх пл.ть мільйони!!! Коли ми усіх цих тупих малоросів, встигнемо пропустити через посаду Президента???
Перечень запрещенных к приватизации предприятий отменён, Кабмину поручено разработать новый. В отменённом перечне, среди прочих, были такие объекты:Державне підприємство «Управління Північно-Кримського каналу».
В конце января началась подготовка общественного мнения к продаже воды в Крым. Нам очень явственно начали массировать мозг на эту тему.
А 03 февраля 2020 г. в Верховную Раду тихонечко поступил упомянутый законопроект Кабмина №2831, со списком предприятий, не подлежащих приватизации. Внесён законопроект за подписью премьера, но готовил его товарищ Милованов. Так вот в этом новом списке каналов уже нет. Какое удивительное совпадение, не так ли?Для чего это делается? Для того, чтобы некое предприятие «Вкусная вода» (Украина) подписало с неким предприятием «Очень вкусная вода» (Россия) договор на поставку живительной влаги. А уже российское предприятие урегулирует юридические нюансы с оккупационными властями Крыма. Получится некое подобие водного «РосУкрЭнерго».
В загашнике у россиян ещё две фишки - результаты «соцопроса», которые «подтвердят», что населения хочет продавать воду в Крым ради мира и добра, а также визг разных европейских шрёдеров на российской зарплате.
Я понимаю, что товарища Гончарука уже никому не жалко, и ему сейчас формируют пакет «похоронных» решений, чтобы слить негатив.
Но ведь какие-то остатки мозга у него должны быть? Речь же не идёт о каком-то банальном воровстве. Речь идёт о сдаче национальных интересов.