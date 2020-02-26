 Крим не стане ціною для миру на Донбасі, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на форумі "Age of Crimea 2020" в середу в Києві.

"Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну на Донбасі. І не втрачати щодня кращих наших українців. На це спрямовані всі наші зусилля. Але це не означає, що Крим знімається з порядку денного або може стати ціною для миру на Донбасі, миру в Україні. Зробимо все, щоб на Кримом знову замайорів український прапор", - зазначив президент.

За його словами, це завдання дуже складне і не може вирішитися вже завтра, проте є речі, які Україна може і повинна робити вже сьогодні.

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"Перше - підтримка громадян, які живуть у Криму або мають кримську реєстрацію. Те, що вони з міркувань безпеки не говорять про це вголос, не означає, що їх немає. Вони повинні знати, що держава про них не забула", - підкреслив Зеленський