 У міжнародних пунктах пропуску на Чернігівщині людям вимірюють температуру вибірково

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу Чернігівського прикордонного загону, передає Цензор.НЕТ.
За словами помічника начальника Чернігівського прикордонного загону Олександра Дудка, рішення про вимірювання температури ухвалюється за результатами співбесіди із громадянами, які перетинають кордон. Більшу увагу приділяють тим, хто їде з аеропортів або нещодавно був у країнах, де зафіксовані випадки коронавірусу.
"У міжнародних пунктах пропуску є безконтактні термометри, маски, навчений персонал. Ми готові діяти, у разі необхідності", - сказав Дудко.
Чиновник для галочки , распорядился, а дураки на местах тыкают тестером в лоб.
Написали б указ шоб анально меряли ртутным градусником...
Проблема в митниках які привикли тільки гроші збирати, вони перші будуть карантин робити вибірковий, коли впадуть їхні доходи.
Проблема в наших медиках недоучках, більша половина з них просто не підуть до таких паціентів або підуть із неправильно надітими засобами захисту і самі стануть паціентами.
У нас в інфекційних лікарнях такий мрак робиться, без здачі аналізів напихали антібіотиками найсильнішими і все лікування... І за 14 днів маєшь вилікуватись інакше випишуть бо такий норматив...
А якась там баба ганя щей без маски ходить і прибирає за паціентами які можливо мають серйозну інфекцію...