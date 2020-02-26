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Все про:прикордонники (709) COVID-19 (330)

 У міжнародних пунктах пропуску на Чернігівщині людям вимірюють температуру вибірково

На Чернігівщині в міжнародних пунктах пропуску Нові Яриловичі та Сеньківка людям вимірюють температуру.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу Чернігівського прикордонного загону, передає Цензор.НЕТ.

За словами помічника начальника Чернігівського прикордонного загону Олександра Дудка, рішення про вимірювання температури ухвалюється за результатами співбесіди із громадянами, які перетинають кордон. Більшу увагу приділяють тим, хто їде з аеропортів або нещодавно був у країнах, де зафіксовані випадки коронавірусу.

"У міжнародних пунктах пропуску є безконтактні термометри, маски, навчений персонал. Ми готові діяти, у разі необхідності", - сказав Дудко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ не готовий до поширення коронавірусу, - глава міжнародної групи експертів ВООЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177916
 
 
 Топ коментарі
 
ДО ПОЯВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ БОЛЬНОЙ НЕДЕЛЮ ЗАРАЖАЕТ ДРУГИХ...
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А думаєте що проблема тільки в керівництві країни???
Проблема в митниках які привикли тільки гроші збирати, вони перші будуть карантин робити вибірковий, коли впадуть їхні доходи.
Проблема в наших медиках недоучках, більша половина з них просто не підуть до таких паціентів або підуть із неправильно надітими засобами захисту і самі стануть паціентами.
У нас в інфекційних лікарнях такий мрак робиться, без здачі аналізів напихали антібіотиками найсильнішими і все лікування... І за 14 днів маєшь вилікуватись інакше випишуть бо такий норматив...
А якась там баба ганя щей без маски ходить і прибирає за паціентами які можливо мають серйозну інфекцію...
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Кажуть спеціалісти з Китаю, що найкраще показує температуру тіла - анальний градусник. Він одразу фіксує підвищення температури та пришвичшений пульс у паціента. Вірус від такого не сховається! Зразу проявляє себе без інкубаційного періоду.
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Кажуть спеціалісти з Китаю, що найкраще показує температуру тіла - анальний градусник. Він одразу фіксує підвищення температури та пришвичшений пульс у паціента. Вірус від такого не сховається! Зразу проявляє себе без інкубаційного періоду.
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ДО ПОЯВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ БОЛЬНОЙ НЕДЕЛЮ ЗАРАЖАЕТ ДРУГИХ...
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Згідно останніх данних уже більший період, але пірометр при вимірюванні на чолі температури на зовні не ефективний, тому що температура всіх відкритих частин тіла падає від холоду...
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да, это так.
Чиновник для галочки , распорядился, а дураки на местах тыкают тестером в лоб.
Написали б указ шоб анально меряли ртутным градусником...
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плюс мона сказати: та випив чуть-чуть, боюсь літати. от і температура
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Так це ж Україна, тут в загалі усім всеодно навіть простим громадянам, а керівництву країни ще і нагода позбавитись ще декількох мільйонів своїх громодян
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А думаєте що проблема тільки в керівництві країни???
Проблема в митниках які привикли тільки гроші збирати, вони перші будуть карантин робити вибірковий, коли впадуть їхні доходи.
Проблема в наших медиках недоучках, більша половина з них просто не підуть до таких паціентів або підуть із неправильно надітими засобами захисту і самі стануть паціентами.
У нас в інфекційних лікарнях такий мрак робиться, без здачі аналізів напихали антібіотиками найсильнішими і все лікування... І за 14 днів маєшь вилікуватись інакше випишуть бо такий норматив...
А якась там баба ганя щей без маски ходить і прибирає за паціентами які можливо мають серйозну інфекцію...
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Повністю з Вами згоден, яж і кажу що у нашій країні усім на все начхати, кожен шукає тільки матеріальну вигоду це національна особливість Українця. У мене сусід дідуган 90 років, так ось він каже що Гітлер зробив велику помилку знищуючи евреїв, вони за 70 років побудували ************ країну у світі, а Українці за 29 років тільки грабували власну країну і тікали з награбованим до того ж ІзраіЇлю. Так ось він каже що знищувати треба було Українців, бо це саме воровита нація у світі. Спочатку мені хотілось його вдарити не зважаючи на вік, але з тієї розмови вже пройшло 5 років і я поступово починаю розуміти що він прав...
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З якими країнами межує Чернігівщина? Дивним чином короновірусу нема в рф, Монголії, Північній Кореї та інших країнах з обмеженим доступом до інформації. Вірус прийде в Україну, якщо вже не прийшов, саме від лаптєногих.
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