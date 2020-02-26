 Примус силою до братських відносин - єдиний ефективний метод, - Сурков про Україну

Про це заявив колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков у смс-інтерв'ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову для сайту "Актуальні коментарі", передає Цензор.НЕТ.
"Відносини з Україною ніколи простими не були, навіть коли Україна була в складі Росії. Україна для імперської і радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братських відносин - єдиний метод, який історично довів ефективність на українському напрямку. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший", - заявив Сурков.
Ты же сволочь нацистская, прекрасно знал, что никто вас не ждал Украинском Донбассе. Поэтому, когда Гиркин сам понял это понял, то свалил по-быстрому оттуда, а ты, скотина, все это замутил. Даст Бог и по Донбассу будет свой «Нюрнбергский процесс», и тебя падлу подвесят, как и тех нацистских преступников. Вы же сами о себе все рассказали еще 2014 году. https://www.youtube.com/watch?v=9RmYK3VJP-0 Как говорят, рукописи не горят, а интернет все помнит
черномазый чурков ничего не знает и не понимает об украинцах, чурков так ничего и не понял, что Украина - не раися))
- Я не знаю.
А. - А мы победим или нет?
- Я тоже не знаю.
А. - А почему ты не знаешь?
- Потому что, мы - тупые, а вы - продажные.
И потом он сказал замечательную фразу, его уже выводили с мешком на голове.
А. - Так за что вы в нас стреляете?
Мы стреляем в вас для того, чтобы вы нас снова полюбили.
( Холодний Яр. Ю. Горліс Горський)
Но нам сложно против них защищаться потому что нами давно управляют олигархи, сугубо ради своих шкурных интересов, спекулирующие на региональных отличиях, раскалывающие Украину. Чем московиты и пользуются.
Чтобы отбросить олигархов, первым большИм шагом это следует перейти на польскую систему выборов, где нет избирательного залога, а сбор кандидатами подписей избирателей.
Даже пресловутый дебильный сын юриста родом с Костополя. Не будет притока свежей украинской крови-потомки ордынских племен просто сдохнут в современном мире.