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 Політика України, За кордоном
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Все про:агресія (900) Росія (26548) Сурков (168)

 Примус силою до братських відносин - єдиний ефективний метод, - Сурков про Україну

Україна для імперської і радянської бюрократії завжди була справою клопіткою.

Про це заявив колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков у смс-інтерв'ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову для сайту "Актуальні коментарі", передає Цензор.НЕТ.

"Відносини з Україною ніколи простими не були, навіть коли Україна була в складі Росії. Україна для імперської і радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братських відносин - єдиний метод, який історично довів ефективність на українському напрямку. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший", - заявив Сурков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": України немає. Є специфічний розлад умів. Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернутися до її складу, - Сурков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177915
 
   
 Топ коментарі
 
что б ты сдох п@дарас вместе с ху"лом и Ко!
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зеленский, сивохо и так далее, ау, читайте, вам полезно. Спасибо этому, с глазами на выкоте, за хороший ликбез для уставших от войны.
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Главное чтоб принуждалка у коротышей не поламалась
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Не следует приводить, якобы очевидную, аналогию ориентируясь на высказывания прожжёной политической проститутки и циника.
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Здесь люди умные и не полюбят Суркова и московитов от приведенной ими аналогии. Хотя может я и ошибаюсь от того, что я по себе сужу. Вероятнее всего, что Вы правы.
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Чомусь згадалось нетлінне "побачить цю падлюку на параші за грою в півника з неголеним убивцем". ******** ідейка! Стане як більшість грузинських "злодіїв в законі" після Міхи - язик в дупу і сопуть носом (аби відео "процесу" по тв не показали"...
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Самовлюблённая, якобы медитирующая, но, по существу, проституциирующая с ГБ-стами сволочь, если не актёрствует! Добавлю! Он же вертелся и в кругу Ельцина, но холёные политические проститутки реально востребованы только в среде ГБ-ского мышления 😡 Показательно, что не высказал какого-либо сожаления о гибели десятков тысяч человек в Украине!😡
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толковый кандидат на совместное патрулирование с ВСУ. не?
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ничего удивительного этот питор не высказал. все с ним давно ясно. моссад таких валит. можэт и наши научатся
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Принуждать Россию к миру можно только усилением санкций!!!
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Иди ты со своим братством знаешь куда… Хорек несчастный! Украинцев, видите ли для него нет! Сам-то ты кто? Смесь волчицы с ишаком. Каждый шмаркатый чурка будет нас учить и определять, кто мы есть! Без дебилов как-нибудь разберемся. Вот это дерьмо, с ведром мусора в голове и замутило всю эту войну на Донбассе. Это как раз все отмороженные террористы тебе братья, а с таким ничтожеством как ты, я и на одном километре не сяду. Запихни себе свой «русський мир» в жопу и переваривай.
Ты же сволочь нацистская, прекрасно знал, что никто вас не ждал Украинском Донбассе. Поэтому, когда Гиркин сам понял это понял, то свалил по-быстрому оттуда, а ты, скотина, все это замутил. Даст Бог и по Донбассу будет свой «Нюрнбергский процесс», и тебя падлу подвесят, как и тех нацистских преступников. Вы же сами о себе все рассказали еще 2014 году. https://www.youtube.com/watch?v=9RmYK3VJP-0 Как говорят, рукописи не горят, а интернет все помнит
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кацап в тебе якийсь спалах шизофренії?
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Вообще-то "принуждение к любви силой" называется изнасилование. Так бы и говорил. Ну принуждали вы силой "к любви" - и где теперь 14 республик, которые "навеки сплотила..."? Где страны-сателлиты из Варшавского договора? Ну вот какое удовольствие для всей этой гоп-компании прыгать на старые грабли снова и снова - тайна, покрытая мраком.))) Напоминают наивных зрителей 30-х, которые ходили на "Чапаева" много раз и ждали, что он выплывет. Утонул он, утонул. Навсегда. Но нет, эти упорные ребята продолжают пинать дохлую лошадь "союза нерушимого..."
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Радует, что в областях, где раньше хорошо относились к России, после войны появилось много людей, для которых РФ - враг. Даже недавно сепарка Мунтян возмущалась при посещении Донецка, что днровцы говорят, что самые "отпетые и ожесточенные бандеровцы" не с Галичины, а с русскоязычных Днепра, Кривого Рога и Харькова.
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Звісно, що загальновійськова операція московії проти нас буде мати назву "Принуждение к братству и любви".... Ау, кацапський генштаб, я вгадав?
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орда принуждает к "миру"))
черномазый чурков ничего не знает и не понимает об украинцах, чурков так ничего и не понял, что Украина - не раися))
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Принуждать к миру нужно не Украину, а Россию регулярно давая ей по морде.
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Арестович вспоминал, как разговаривал летом 2014 взятым в плен российским офицером. Он спросил у пленного: "Как ты думаешь, вы выиграете или нет?"
- Я не знаю.
А. - А мы победим или нет?
- Я тоже не знаю.
А. - А почему ты не знаешь?
- Потому что, мы - тупые, а вы - продажные.
И потом он сказал замечательную фразу, его уже выводили с мешком на голове.
А. - Так за что вы в нас стреляете?
Мы стреляем в вас для того, чтобы вы нас снова полюбили.
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Кацапо-фашисты понимают только силу.вооружаться до зубов.и восстанавливать ядерное.так и будет
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Сильная украинская армия - единственный метод, исторически доказавший эффективность противостояния имперским варварам с севера.
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Увы но армия это срез общества , по тому в 14-м в Крыму не кто воевать с кацапами не захотел . И сей час , когда говнокомандующий в глазах врага видит нарко глюки , а потом пацанам запрещают стрелять , это не ведет к повышению боеспособности.
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то і відчепіться вже, як "ніколи не були простими". Дістали ви вже весь світ, дикуни чортові.
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"К чорту наш український сентименталізм! Нам потрібний не мрійний пав'ячий хвіст, а вовчі зуби. Бо коли ми їх не будемо мати і не примусимо наших «приятелів» шанувати їх - Україна ніколи не буде щасливою. Я христіянин і вірую в Бога, але я не згоджуюся з Христовим заповітом підставляти праву щоку, як тобі приліплять ляща по лівій. Така засада для українців погубна, бо маємо таких добрих сусідів, що будуть бити поки влізе, і соромно їм ніколи не стане, бо б'ють вони нас не для розваги, а тому що їм потрібні багацтва нашого краю."
( Холодний Яр. Ю. Горліс Горський)
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инструкции от уродца суркова дЫровцам


Примус силою до братських відносин - єдиний ефективний метод, - Сурков про Україну - Цензор.НЕТ 1718

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бидло, полукровка, байстрюк ти кацапський... А поважати сусідів ви не пробували???
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Чурка сурков, я твою маму во все отверстия петрушил.
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В этих мерзавцев извращенные понятия о братстве. В их понятии, что они обязательно старший брат.

Но нам сложно против них защищаться потому что нами давно управляют олигархи, сугубо ради своих шкурных интересов, спекулирующие на региональных отличиях, раскалывающие Украину. Чем московиты и пользуются.
Чтобы отбросить олигархов, первым большИм шагом это следует перейти на польскую систему выборов, где нет избирательного залога, а сбор кандидатами подписей избирателей.
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Россия боится потерять Украину ,так как понимает, что без Украины тупоголовые московиты не способны ни на что. Посмотрите- все кто чего-то добился в рашке- имеют украинские корни.
Даже пресловутый дебильный сын юриста родом с Костополя. Не будет притока свежей украинской крови-потомки ордынских племен просто сдохнут в современном мире.
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