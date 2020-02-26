 Примус силою до братських відносин - єдиний ефективний метод, - Сурков про Україну

Про це заявив колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков у смс-інтерв'ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову для сайту "Актуальні коментарі", передає Цензор.НЕТ.

"Відносини з Україною ніколи простими не були, навіть коли Україна була в складі Росії. Україна для імперської і радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братських відносин - єдиний метод, який історично довів ефективність на українському напрямку. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший", - заявив Сурков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": України немає. Є специфічний розлад умів. Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернутися до її складу, - Сурков