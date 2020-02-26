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 Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра: Аваков, Вітренко, Тігіпко, - пошук триває, - Бутусов

Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра: Аваков, Вітренко, люстрований Тігіпко, - пошук триває.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, президент Володимир Зеленський проводить активні консультації, щоб замінити главу Кабміну і деяких міністрів найближчим часом. Це зараз головне завдання для глави ОП Андрія Єрмака. Передбачається, що Гончарук подасть у відставку сам у будь-який момент, коли про це скаже президент. Питання із заміною буде вирішене, після того як Зеленський складе навколо себе нову виграшну комбінацію, яка допоможе йому стабілізувати владу й утримати рейтинг перед місцевими виборами. Поки що на кінцевому варіанті нового прем'єра Зеленський не зупинився, вкидання нових імен робляться самим президентом з науковими цілями – подивитися, як розходитимуться хвилі на воді і наскільки зручно йому на таких хвилях кататися. Зеленський проводить не раціональну, а емоційну політику, засновану не так на стратегії і послідовності, як на емоціях, відчуттях і соціології", - розповів журналіст.

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"Президент шукає для себе ту дорослу і вольову "інвестиційну няню", яка приноситиме лише хороші новини, не буде втравлювати його в конфлікти, сама вирішуватиме ключові завдання і братиме на себе основні ризики, зберігаючи президенту свободу дій і виступів", - зазначає він.

"Отже, до яких варіантів вирішення прийшов Зеленський? Усіх облетіла кандидатура Сергія Тігіпка - але ця кандидатура ще аж ніяк не стала планом дій Зеленського. Тігіпко свій серед своїх для всіх українських олігархів і власників найбільших телеканалів - а це для рейтингу влади в Україні має ключове значення. Тігіпко був засновником банку "Приват" спільно з Коломойським, працював із Кучмою і Пінчуком, працював із Суркісом і Медведчуком, вступив у Партію регіонів і в уряді Азарова працював (один період - разом з Порошенком). Клеймо ПР у суспільства вже забулося, але в Тігіпка є проблема, яка ставить весь цей проєкт під питання, - люстрація. Як обійти люстрацію? Шляхом подачі до суду згідно з рішенням Європейського суду з прав людини. Але якщо Тігіпко виграє такий суд - значить виникне прецедент повернення й інших високопоставлених керівників. За даними Цензор.НЕТ, Тігіпку запропонували посаду першого віцепрем'єр-міністра, яка досі в Кабміні Гончарука залишається вакантною. Утім, не слід переоцінювати значення вкидання імені Тігіпка - цілком імовірно, що це чергова хвиля", - пояснив Бутусов.

"Серед кандидатів у прем'єр-міністри або на пост першого віцепрем'єр-міністра - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Аваков дієздатний, але у нього великий антирейтинг, і це великий стримуючий чинник для Зеленського. З іншого боку, всі власники основних телеканалів з Аваковим у хороших відносинах", - додав журналіст.

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"Юрій Вітренко, один із керівників "Нафтогазу" - він був одним із фаворитів і в серпні, коли президент обрав Олексія Гончарука. Його кандидатура дуже компромісна, але водночас в Офісі побоюються повторення експериментів на такій високій посаді", - зазначив Бутусов.

"Валерій Хорошковський як кандидат у прем'єр-міністри поки не розглядається", - повідомив журналіст.

"Вважаю, що у президента можуть виникнути і нові варіанти на різні посади - не відкидаю, що почуємо й інших медійних людей. Саакашвілі, припустімо. Критерії кандидатів доволі розмиті. А медійність, репутація, компетентність і управлінський досвід у владі в нас поки що не поєднуються", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177907
 
   
 Топ коментарі
 
Тигипко подходит Зе-плесени идеально.....

Зеленский пока не определился с новым премьером: вбросы имен делаются самим президентом, чтобы посмотреть как будут расходиться волны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7033
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Ослы с квартала 95 при власти.
Как не меняйте расположение ослы останутся..
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Тигипко? Так ведь есть же проверенная кандидатура, который уже был Премьер-министром. ВФЯ всеми любимый ананас. И почти Вовкин земляк.
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Кажись, всё это шоу происходи из-за желания избавиться от носителя самого высокого антирейтинга.
А я его предупреждал ещё год назад.
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А как же рост экономики Гончарука за 5 лет на 40%??? Неужели клоуну Тигипко пообещал 140%
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Прикольно когда комики правительство изображают. Юзик ясное дело прямо сейчас решает в голове неотложные государственные дела.
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а шо, не надо никого выбирать, зеля - гарант, зеля - премьер, а амокатчики едут задним ходом Зеленский пока не определился с новым премьером: вбросы имен делаются самим президентом, чтобы посмотреть как будут расходиться волны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 957
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Может пускай Тимошенко Юльку пускай поставит, при ее правлении люди нормально жили.
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Ляшко, только его.

А мы поржем над этой шутовской комедией под названием "Слуга Урода во власти".
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Так он же Лидера недоторканості лишит!
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Зачем он делает вбросьі г-на в виде ,рьігов Тигипко и Хорошковского?
Европейские политики УЖЕ в шоке от таких вбросов.
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Мнение о вбросах от Зе - это мнение Бутусова и вовсе не факт, что отвечает действительности. Кто и зачем делет эти вбросы тот еще вопрос. Самое паскудное то, что в премьеры рвется Аваков и, думаю, именно с этим связан ряд некоторых нехороших событий (мол, смотри, Зеля, что я могу). Как по мне, то Гончарук уж точно меньшее зло (ИМХО).
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Тигипко подходит Зе-плесени идеально.....

Зеленский пока не определился с новым премьером: вбросы имен делаются самим президентом, чтобы посмотреть как будут расходиться волны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7033
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Это брехло еще то, при воре азарове на дурейку каждый вечер жрал в ресторанах за чужой счет..
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Погоджуся з Бутусов м окрім однієї деталі - вкидання робить не сам Зєлєнскій, а колишній медійник-продбсер Єрмак. Зєлєнскій не здатен на такі дії чкюерез особливість характеру. Якби він справді зондував ситуацію через вкидання, то Федині, Марусі Звіробій, Поярков дали б спокій. Та й у справі Шеремета цирк припинився б. Зєлєнскій здатен транслювати чужі думки і реалізовувати чужу стратегію, бо сам визнав, що не стратег. Я думаю, що і не тактик. А для Єрмака кастинг - це те, що він робив на попередній роботі. От це і є своєрідний кастинг.
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Ослы с квартала 95 при власти.
Как не меняйте расположение ослы останутся..
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Пусть поставит Яценюка и будет ему счастье, или Гройсмана вернёт
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Успокойтесь каждый министр придет со своей командой , а где будет кормится квартал 95, не пройдет такой вариант..
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Йулю пусть выберет....., чтобы ускорить п#дец......
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У Зе по прежнему психология и мышление комика из квартала - не важно глупый номер , пошлый, главное чтоб народ смеялся.
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Постійні зміни прем'єра означають провал в економіці.
Відповідальність за це лежить на Зелі.
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Опять одни г-нДоны. что Тигипко - ворюга вроде Сени кролика. Что Витренко, что преступник Аваков. Когда этому ЗЕ придет конец с его экспериментами.
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Может ни ЗЕ, ни попередникам выбирать не из чего? Кругом одни г-нДоны Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра: Аваков, Вітренко, Тігіпко, - пошук триває, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2217
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"Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую "инвестиционную няню", которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений" Источник: https://censor.net.ua/n3177907

Най погляне в бік пані Ю. Тимошенко Вона зможе, вона впорається!
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Вова хочет рулить. А разгребать последствия руления должен кто-то другой, взрослый и волевой.
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Та став уже портнова, хватить шифруватися малорос.
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Нет, не УБЛЮДКА ВИТРЕНКО в ПРЕМЬЕРЫ, а его мамашку, вместе с мамашкой КОБЕЛЁВА !
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А на якого УБЛЮДКА , тофаріщь, сподівається? Тігіпка, мервечук, шуфріч ... ?
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Чего там уже скрываться, на россии вон Медведев освободился, чем не кандидатура для ЗеКо?
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Злочинці, моральні виродки, сєпари та зрадники - головні кандидатури на посаду прем'єра. Як кажуть, тушіть світло...
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а шо там гадать? Когда с выборов понятно куда метит арсен и шо ему пообещали за поддержку Бубочки, а остальные типа:- я долго думал выбирал и выбрал лучшего.
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сАбаков? тигипко? да, вы издеваитесь что ли!?
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Премьером нужно ставить "технаря-математика", а не политичиских дебилов, которые и на каркуляторе считать не умеют!
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пздц кандидаты. Опять крепкого хозяйственника, который возьмет народ за хозяйство и притащит в Рашку в стойло
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Найдіть якусь нову людину незаплямовану.
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"Новиє ліца" ... "старі дупи". А смердить тухлятиною.
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Портніков ще 3 місяці назад про це говорив. Спочатку поганим стане Богдан, потім уряд, потів ВРУ (аж до нових виборів), і врешті решт Зеленському не пощастить із народом.
НІЧОГО НОВОГО! Погані бояри країну ведуть в .пу, а добрий цар намагається її врятувати, але усі заважають...
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Весь этот цирк клоуна создать конкурецию , а ее нет....
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Авяков и Тигипко это путь к мордве и распад Украины. Витренко 50/50
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у зеленського немає варіантів крім ватників-утікачів,
всі інші "з'їдять" не досвідченого
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если хочет покончить с олигархами лучше юльки не найдёт
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Зеленський є власником трьох кінокомпаній в Росії
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Не только трех кинокомпаний, но и парочки заводов, буровых и фабрик, а также жилой и коммерческой недвижимости в огромных размерах. Часть записана на жекну\папиков\тещу\тестя\детей, часть на подставных лиц\компании с концами в оффшорах.
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Ну если там Тигипко,то Украина вэлкам ин Раша!
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НЕужели кто-то всерьез верил, что шмаркля, всю него сознательную жизнь обожавший рашку, будет вкладывать миллионные долларовые гонорары в Украину??? Он там закупился по крупному, так что интерес у него самый что ни на есть финансовый. И часть денег исчезнувших там же, в рашке.Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра: Аваков, Вітренко, Тігіпко, - пошук триває, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9715
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