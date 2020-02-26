 України немає. Є специфічний розлад умів. Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернутися до її складу, - Сурков

Про це заявив колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков у смс-інтерв'ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову для сайту "Актуальні коментарі", передає Цензор.НЕТ.
"Я ж Донбасом і Україною займався переважно. Контекст змінився, скажімо так. Тобто в підсумку я мав продовжувати ними займатися. Але контекст змінився", - розповів він про свою відставку, запевнивши, що пішов за власним бажанням.
"України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад умів. Дивним чином доведене до крайньої міри захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи ще немає? Я, як не дивно, укрооптиміст. Тобто вважаю, що України немає поки що. Але з часом вона все-таки буде. Хохли хлопці вперті, вони зроблять. Однак, яка саме це буде Україна, в яких межах вона існуватиме і навіть, може бути, скільки буде Україн - питання відкриті. І у вирішенні цих питань Росії так чи інакше доведеться брати участь", - відповів Сурков на запитання, що він думає про Україну.
"У мене не надто сильна уява, щоб таке уявити. Донбас не заслуговує на таке приниження. Україна не заслуговує на таку честь", - відповів він на запитання, чи буде деокуповано Донбас.
- принуждение силой к братским отношениям
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали, всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь".
Трудно людей в одно истолочь,
Собой кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет, мы не знаем украинской ночи.
В.Маяковский 1926г
Тогда Украины точно не будет, как впрочем и украинства.
Навесні 2015 року тут під час будівництва торгово-розважального центру (ТРЦ) була розкопана вулиця доби України-Русі (11-12 століття). Відтоді територія Поштової площі та археологічний шар під нею опинились у центрі конфлікту: інвестор планував збудувати на Поштовій площі ТРЦ, науковці виступили за збереження археологічних знахідок. А київська громадськість запропонувала створити на площі археологічний музей, розпочавши акцію, внесену в Книгу рекордів України у категорії «Перша в світовій історії безстрокова протестна мирна акція за створення ********* археологічного музею».
Архелогічні розкопки на Поштовій площі показали, що архелогічні шари сягають 8-9 ст. нашої ери, тобто часів держави київського князя Аскольда, яку Візантія називала державою Росів.
Нажаль, столична влада весь час "підіграє" забудовникам і навмисно гальмує проведенню повноцінних археологічних розкопок та створенню підземного музею https://www.radiosvoboda.org/a/30345447.html
п.с. Найращою відповіддю для різного роду "шнуркових" має бути повернення з небуття української історії.
Манкурт завтра скажет что и Польши нет. Рад что он это высрал, теперь надо это доводить всем..... ах оставьте(включает 95-й Прикол)
Да там в кремле только таким дебилом и можно быть, иначе туда и не попадешь!
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не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
Бо як я бачу, для більшості це ніщо!
Путин уже послушался Суркова, и что стало с 2013, когда не знали куда деньги девать ?
Теперь денег нет но вы держитесь ?
Слушайте наркоманов сурковых дальше, они нюхнут и не такогго насоветуют.
Сурковы будут советовать, пока Московии не станет, а потом сдрыснут в Израиль..
А ви знаєте, він правий. Я декілька разів перечитав і змушений погодитись із кожним його словом. Нації української насправді не існує. Є певний відсоток патріотві, але більшість це "какая рахница". Є речі, які ці патріоти пробивають через неможу: армія, віра, мова, але для більшості це поки що фетиш. Та наполегливість із якою патріоти це роблять, дійсно змушує вірити,в те, що рано чи пізно нація виникне, а вже після цього і повноцінна держава.
Щодо відносин з кацапами, я тільки за, якщо він в голос говорить про те, що патріоти давно знають, а "какая разница" воліють не помічати!
Єдине що неприйнятно, це "ростройство умов", але я також "руськість" вважаю, психічним захворюванням.
тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
и кабачковая икра.
На стенке Сталина портрет,
по пьянке Путину минет.
Видон на свалку из окна
и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи,
без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
секс друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, маргарин,
закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка,
О ДААА!!РОССИЯ велика!!
Кучмы регулярно зачищают "нарид" от возникновения элиты, согласно "Программе уничтожения русской нации" (гугл), которая естесственно, распространяется
и на украинцев и беларусов. Всем перечитывать каждый день и повесить на стенку.
Але біда в тому, що принаймні ті, хто голосував ЗАЖОП та СН думають так само