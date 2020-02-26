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 Політика України, За кордоном
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 України немає. Є специфічний розлад умів. Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернутися до її складу, - Сурков

Експомічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що "України немає".

Про це заявив колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков у смс-інтерв'ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову для сайту "Актуальні коментарі", передає Цензор.НЕТ.

"Я ж Донбасом і Україною займався переважно. Контекст змінився, скажімо так. Тобто в підсумку я мав продовжувати ними займатися. Але контекст змінився", - розповів він про свою відставку, запевнивши, що пішов за власним бажанням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суркову знадобилося 10 хвилин, щоб отримати підписи найманців під "Мінськом", - постпред Німеччини при ООН про причетність Росії до війни на Донбасі

"України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад умів. Дивним чином доведене до крайньої міри захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи ще немає? Я, як не дивно, укрооптиміст. Тобто вважаю, що України немає поки що. Але з часом вона все-таки буде. Хохли хлопці вперті, вони зроблять. Однак, яка саме це буде Україна, в яких межах вона існуватиме і навіть, може бути, скільки буде Україн - питання відкриті. І у вирішенні цих питань Росії так чи інакше доведеться брати участь", - відповів Сурков на запитання, що він думає про Україну.

"У мене не надто сильна уява, щоб таке уявити. Донбас не заслуговує на таке приниження. Україна не заслуговує на таку честь", - відповів він на запитання, чи буде деокуповано Донбас.

Читайте також: Путін офіційно звільнив Суркова з посади помічника президента РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177904
 
 
 Топ коментарі
 
Дурак ты сурик. Так нихрена и не понял. Живи теперь с этим.
Украина была (когда вас, чушек, еще и в помине небыло), есть и будет.
А ты лишь маленький червяк, тебе скоро в землю.
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Идеологи рашизма о расстройстве умов рассказывают.
Да вас сук больных, давно пора вообще изолировать, желательно на 2 метра ниже уровня земли.
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А что во вторник день открытых дверей в дурдомах на параше?
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Вопрос не в том, что говорит Х*ло и иже при нем, а то, что делает власть Украины, и как реагирует на это. К сожалению эту власть нельзя пока назвать властью украинцев. України немає. Є специфічний розлад умів. Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернутися до її складу, - Сурков - Цензор.НЕТ 900
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Поэтому у Суркова есть все основания говорить, что названия есть, а под ними ничего нет.
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А ту которую навыбирали в 2014 году и которая сдала врагу 20% украинской земли ? Та была властью украинцев ? А какая была ?
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Не знаю какая, но точно не Украины, как независимого государства. Да и властью то, только по положению назвать можно, а так , обычное жулье. України немає. Є специфічний розлад умів. Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернутися до її складу, - Сурков - Цензор.НЕТ 7429
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Какой граматный хач. Ты давно с козы слез експерд?
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Выбрали клоуна? Вот теперь внимайте - он же завел в ВР еще 300 клоунов. А как вы наверное уже понимаете ЗЕгенерат не Леонид а 300 клоунов это не 300 спартанцев... України немає. Є специфічний розлад умів. Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернутися до її складу, - Сурков - Цензор.НЕТ 3042
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да, вибрали. З-за твоєї, 73/43%зебіл, участі.
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Это лишь подтверждает, что "хороший кацап - мертвый кацап" - это вечнозеленый нарратив. Практически заповедь.
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Уставшим от войны, на которой они никогда не были, зеленожопым клоунам на заметку:
- принуждение силой к братским отношениям
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Низшая ступень пищевой пирамиды этого даже не заметит. Им все равно из чьих рук подачки получать.
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Они уверены, что это "принуждение" коснется только порохоботов.
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Говорю себе: товарищ москаль,
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали, всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь".
Трудно людей в одно истолочь,
Собой кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет, мы не знаем украинской ночи.
В.Маяковский 1926г
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Не знаю щодо його звіздєжа про те, що "немає України", але те, що немає Суркова, то факт. Є чеченський байстрюк Дудаєв Асламбек Андарбекович, який потім перейменувався в Суркова. Тому сприймати якісь інформаційні дефекації від абсолютного нуля, яким є цей поц сурков, себе не поважати.
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Ну вот, нам теперь осталось одно, просто перестать стрелять и всё.
Тогда Украины точно не будет, как впрочем и украинства.
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Цікаво, яку косметику використовує напомаженний Сурков?
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Це посил - миру не буде! Чим раніше українці це зрозуміють, тим краще для них.
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Сам то сурок-дудаев, с гор давно спустился???
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Розкопана вулиця доби України-Русі. Музей на Поштовій площі в 2020 рік увійшов зі старими проблемами

Навесні 2015 року тут під час будівництва торгово-розважального центру (ТРЦ) була розкопана вулиця доби України-Русі (11-12 століття). Відтоді територія Поштової площі та археологічний шар під нею опинились у центрі конфлікту: інвестор планував збудувати на Поштовій площі ТРЦ, науковці виступили за збереження археологічних знахідок. А київська громадськість запропонувала створити на площі археологічний музей, розпочавши акцію, внесену в Книгу рекордів України у категорії «Перша в світовій історії безстрокова протестна мирна акція за створення ********* археологічного музею».

Архелогічні розкопки на Поштовій площі показали, що архелогічні шари сягають 8-9 ст. нашої ери, тобто часів держави київського князя Аскольда, яку Візантія називала державою Росів.

Нажаль, столична влада весь час "підіграє" забудовникам і навмисно гальмує проведенню повноцінних археологічних розкопок та створенню підземного музею https://www.radiosvoboda.org/a/30345447.html

п.с. Найращою відповіддю для різного роду "шнуркових" має бути повернення з небуття української історії.

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Где там наша делегация в ООН?
Манкурт завтра скажет что и Польши нет. Рад что он это высрал, теперь надо это доводить всем..... ах оставьте(включает 95-й Прикол)
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О каком дамбасе он говорит? что то нинаодной карте никогда не видел такого образования. Или так кремлевские шавки называют стадо баранов которое каждое утро выстраивается в очередь перед КПП за походом по пенсии, продукты и биопаспорта Украины?
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Главное, чтобы тот, у которого лёгкость в мыслях, избавился от своих иллюзий голубя мира.
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Удивил!!!!
Да там в кремле только таким дебилом и можно быть, иначе туда и не попадешь!
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Дело в том, что как раз РФ под угрозой разпада. РФ это монстр из несколько сотен разных народов которые ненавидят друг друга. Так что ждём разпада. А мир должен уже готовится к этому, потому что там будет война, настоящая война
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.....ну , что ???? ВСЕМ СТАЛО всё ПОНЯТНО ???(((( ПРИНУЖДЕНИЕ ДРУЖИТЬ на КОЛЕНЯХ и ПОСАСЫВАТЬ !!! Вот что нам они приготовили (((( ДА ..... они МЕНЯ сегодня еще больше РАЗОЗЛИЛИ !!!! москали , (((( не ПОПАДАЙТЕСЬ . на глаза (((
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А кто то еще продолжает верить что кремль хочет мира и оставить Украину в покое. України немає. Є специфічний розлад умів. Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернутися до її складу, - Сурков - Цензор.НЕТ 7294
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наш враг, как он есть. Смотрите, слушайте...они все там так думают
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Зачем так полно цитировать? Нравится смаковать? Он кто для Украины? Эталон политика? Ну ляпают там языками, не он один, есть похлеще говоруны, жирик, например. С ними всё и так ясно. А у нас своих болтунов достаточно, с обеих сторон, выстроенной ими же, баррикады. Работать не кому одни слова и лозунги. Заметен только деребан и обнищание рядовых граждан, их, под шумок, попросту грабят.
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Они не просто ляпают языками, они готовят восстановление империи и вовзвращение Украины в оную. И нам надо к этому готовиться и это учитывать. А не хлопать ушами, как это делали украинцы сто лет назад, а потом расплачивались за свою безотвественность тем, что жрали своих детей и путешествовали в ГУЛАГ. Что, повторим опять?
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Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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Когда только Путин пришёл к власти и подмял под себя СМИ, по российским каналам начали крутить псевдоисторические документалки, где они показывали архивные сьемки начала 20го столетия, русские деревни, русские бабы в сарафанах, русские мужики в облезлых зипунах на фоне берёзок - и голос за кадром говорил, что это сьёмки сёл Западной Украины, и это якобы доказывает, что украинской нации никогда не существовало, а они все на самом деле русские, и украинцев придумал австрийский генштаб чтобы нагадить Россиюшке и разделить её. Вот этой фальшивкой промывают мозги россиянам уже 15 лет, и вы понимаете теперь зачем? Путин изначально планировал восстановить империю.. А так как Украина как отдельная от русских нация имеет право на самоопределение, Пуйло придумало такую фишечку, что типа украинцев как нации не существует.
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Украина для рашки это ЕДА и БЕСПЛАТНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ресурс для СОДЕРЖАНИЯ их территорий и их , ублюдки !!!
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Именно. А ещё Пуйло получит полумиллинною хорошо подготовленную и оснащённую Украинскую армию. Украинские воины - хорошие воины, и Ху+лятина ой как хочет, что бы они воевали за его интересы в Сириях и т.д. И с Украиной Российская империя будет уже настоящей империей, куда более сильной, чем была. И тут как раз заканчивается эпоха углеводородов, закончится шара на продаже газа и нефти, и кто будет кормить Россию? Коннечно, Украина, как она кормила Совок.
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Мені байдуже чим є Україна для кацапів, мене хвилює чим вона є для українців...
Бо як я бачу, для більшості це ніщо!
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Безмозглое уе-ще не понимает что каких-то 200 лет назад и Штатов и Канады и Австралии например толком тоже не было), я уже не говорю про какую-то Сербию или Хорватию.
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ПАЦАНЫ , надо драться иначе ..... (смотрел МНОГО видео на ют как СРАЖАЛИСЬ в Ичкерии , как их там УТЮЖИЛИ , а они МАЛОЧИСЛЕННЫЙ НАРОД сражался и ПОБЕДИЛ , да они в составе , но ниодного руского ГАНДОНА во власти и росия ПЛАТИТ им ДАНЬ ежемесячно !!! ) Нас намного БОЛЬШЕ и МЫ на своей земле !!!
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Смесь кадыровского овцейоба и маланской крови даёт такую мутацию, как Сурков.
Путин уже послушался Суркова, и что стало с 2013, когда не знали куда деньги девать ?
Теперь денег нет но вы держитесь ?
Слушайте наркоманов сурковых дальше, они нюхнут и не такогго насоветуют.
Сурковы будут советовать, пока Московии не станет, а потом сдрыснут в Израиль..
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"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет? Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю , что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин - вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать. Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой"...

А ви знаєте, він правий. Я декілька разів перечитав і змушений погодитись із кожним його словом. Нації української насправді не існує. Є певний відсоток патріотві, але більшість це "какая рахница". Є речі, які ці патріоти пробивають через неможу: армія, віра, мова, але для більшості це поки що фетиш. Та наполегливість із якою патріоти це роблять, дійсно змушує вірити,в те, що рано чи пізно нація виникне, а вже після цього і повноцінна держава.
Щодо відносин з кацапами, я тільки за, якщо він в голос говорить про те, що патріоти давно знають, а "какая разница" воліють не помічати!
Єдине що неприйнятно, це "ростройство умов", але я також "руськість" вважаю, психічним захворюванням.
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.....страной 30 лет не занимались от слова СОВСЕМ (((( только ГРАБИЛИ , как будто ЗНАЛИ , что наступит потом (((((
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Ты одного не хочешь понять - этот имперец внушает, что украинской нации якобы нет, и следовательно украинцы - это и есть русские. И он ведёт к тому, что вот по этой причине Украину надо вернуть в Россию, чтобы исправить это недоразумение. То есть они создают повод и оправдание для поглощения Россией Украины.
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Простая русская душа,
тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
и кабачковая икра.
На стенке Сталина портрет,
по пьянке Путину минет.
Видон на свалку из окна
и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи,
без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
секс друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, маргарин,
закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка,
О ДААА!!РОССИЯ велика!!
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Может кто-то задумается над словами сурков ?
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Со старта: вата и вышивата идут в жопу. Сурков не прав только в одном - укрооптимизме. Государства (нормального) у нарида не будет никогда, от слова совсем. Недавние события в Новых Санжарах тому доказательством. Ну не может такого быть, чтобы замечательный народ не мог породить из себя адекватную и способную нормально управлять элиту. Элиту, которая будет гореть и болеть страной, засыпать и просыпаться с одной мыслью - Что я сделал для Украины? А не систематически втирать нариду, что эта мысль должна быть прежде всего у самого нариду, при этом систематически обновляя представительский автопарк Кабмина и продавая практически новенькие авто нужным людям за копейки. При самых нищенских пенсиях в мире. При копеечных зарплатах медсестер. При всем **** остальном. Почему-то нормальная элита зародилась практически у всех соседей нариду, несмотря на гонения и притеснения. Ибо назовите хоть одну страну в истории, хоть один народ у которых все было гладко и никто не мешал. Ах да, нарид во всей мировой истории уникальный, ибо только он оказался в жопе, один единственный. Нет в мировой истории аналогов, нет уже десятки лет до мельчайших подробностей изученных и обобщенных примеров того, как вытащить страну из задницы; не было ни Рузвельта, ни де Голля, ни Тэтчер, ни Рейгана, ни того же Бальцеровича, не было никого, ****, на чьих примерах можно учиться и элементы чьего опыта перенимать! Нету у нариду умных людей, не защищаются тысячи диссертаций ежегодно по юриспруденции, экономике, государственному управлению, истории! Нету кучи икспердов, каждый день, каждый час вещающих что-то с телевизора или страниц интернета! Не может нарид свести их вместе и попросить или заставить (я хз, кардиналов запирают на замок, пока Папу Римского не выберут!), чтобы эти умники и иксперды выработали какой-то план или стратегию развития страны! Нету ничего, и нарид вынужден уже 30 лет барахтаться, как гавно в проруби, метаясь из стороны в сторону и все, на что его хватает - переименовать города, повалить памятники и перекрасить заборы. Да еще натужно скорбеть о совке, восторгаясь зарплатами и ценами в Эуропе! Какой тут нахер укрооптимизм?!!
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.....скажу ОДНО , 30 кто то очень ЗНАЛ что будет с Украиной но МОЛЧАЛ т.к. не верил что УКРАИНСКИЙ НАРОД выстоит против росии !!! ОНИ ВСЕ ЗНАЛИ (верхушка) , но специально МОЛЧАЛИ и спешили только НАБИТЬ себе на ПОКОЛЕНИЯ БОГАТСТВА !!! это уже явно ЧИТАЕТСЯ во всем !!!
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У "нарида" был Вячеслав Чорновил, но его убили маланцы - или память отшибло ?
Кучмы регулярно зачищают "нарид" от возникновения элиты, согласно "Программе уничтожения русской нации" (гугл), которая естесственно, распространяется
и на украинцев и беларусов. Всем перечитывать каждый день и повесить на стенку.
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Увесь велико-московитський імперський шовінізм в кількох реченнях.
Але біда в тому, що принаймні ті, хто голосував ЗАЖОП та СН думають так само
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