 Сурков про Зеленського: Не лох ... У Парижі всі прийняли його за президента. У нього надзвичайна легкість у думках

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сурков розповів в інтерв'ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову для сайту "Актуальные комментарии".
"Не лох. У всякому разі, в Парижі все прийняли його за президента ... У нього легкість надзвичайна в думках", - сказав він.
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі вперше за три роки відбулася зустріч в "нормандському форматі". Щоб відновити переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілися лідери України, Росії, Німеччини та Франції.
Після низки двосторонніх розмов лідери "нормандської четвірки" зібралися разом. Їхні переговори перервали для особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна - першої для обох лідерів: до цього вони провели чотири телефонні розмови.
Вона тривала близько 1 години 20 хвилин і завершилася після 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). В цей час Меркель і Макрон були на робочій вечері. Після особистої зустрічі до глав Німеччини і Франції приєдналися і Зеленський з Путіним.
Суркова - дівоче прізвище матері.
ахеть...
а могли и за лоха на сходняке принять??..
днище...
а паплюжить это мурло сам . все за что берется . назначая своих друзей сепаратистов таких как Сивоха и Шафер на ответственные посты . ты *** слепой или тупой ? ты не видишь что происходит ? твой символ или тупой или предатель
як гарно він завуалював слово "лєгкомьісленньій"! А заодно ще й визнав, що воно таки "нєлох 42 рочки"
Так там тільки дві "мислі" - поржать та пожрать
"мы всё сдеаем для мира на дамбасе....", "миротворец" х@ев!
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Любой нормальный человек иногда попадает в жизненную ситуацию, где он выглядит лохом. Это как полосы у зебры. Единственный, кто никогда не может стать лохом это ДЕБИЛ. У ДЕБИЛА необыкновенно лёгкие мысли, фактически НУЛЕВЫЕ.
Даже мягкотелых этих двоих Путин выгнал.
Ох и вставил нашей Зеле походу.... Это не Петр Алексеич, что на Путина накричал, аж эти двое обосрались то)
Таня Адамс
Когда-то у меня была жива бабушка. У нее сегодня был бы день рождения.
Это была така собі тиха жіночка, дуже спокійна, виважена, неторопливая.
Она варила самый вкусный в мире борщ с перетёртыми помидорами и товченим салом з часником, наводила дома красоту с кружевными салфетками и казала, що чоловіка треба годувать!
Никогда ни с кем не спорила, не ругалась, верила в силу Бога и вареників з вишнями.
И при этом рулила дедом и своими сыновьями железной рукой.
Как-то у неё это получалось: вроде оставаться в тени, но чтоб кто-то матери слово поперёк сказал - никогда!
Каждое лето она гостила у нас в Марике по несколько месяцев, и пыталась меня как-то утихомирить.
Зашивала втихаря мои рваные джинсы, казала «Таню, одягни кохту та їж мнясо, бо худа аж світишся», и коментировала моих кавалеров:
- Такий гарний хлопчик, як дівчинка. Нашо ото тобі надо - все життя від нього бабів відганяти…
- Оцей гарний, вгодований. Тіки шото старший занадто. Йому вже 30?
- Оцей нічогенький такий, чистенький. На кого вчиться? Біолог? Тю…шо воно таке?
Один раз я вернулась со свиданки. Бабушка спрашивает, что делали, где гуляли.
Говорю - по парку шастали, на колесе катались, потом зашли в Дом пионеров пописять.
- Попісять? Таню?! Ти гуляла з хлопцем і сказала йому, що пісяти хочешь?
- Ну да. Сказала.
- Боже, боже. Я колись аж до ранку гуляла, звісно з дідом твоїм, думала всцюся, але не призналася. Бо це ж стидно! Він тебе кине, той хлопець!
Кажу:
- Та не кине, він за мною третій рік ходить. А якщо кине, родители облегчённо вздохнут, бо він в Росії.
Бабушка как-то притихла, но промолчать-таки не смогла.
- Ти, Таню, як з ним гулятимеш знову - пісяй. Не стримуйся. Можешь навіть у носі длубатися. А отой, біолог, він звідки?
- Та наш, з Маріка.
- О, бери його. Нашо тобі та Росія здалась? А біолог - то не страшно, батько його на завод візьме, будуть з нього люди!
І пошепки:
- Нам ще лаптєй в хаті не вистачало…
Таня Адамс
Хотя, почему я спрашиваю...
От чесно - пройшов би повз теми Михайла Порошенка, як повз закритого бару.
Тим більше, що і так відомо, що "син Порошенка" - найкращий початок будь-якої фрази.
Тим більше, що лізти в тему взаємин "батьки і діти", особливо, коли стосується виховання - немає ніякого бажання. Ніколи.
Однак.
З цим носилися, розмахували і волали.
Тупотіли, і грюкали як сабвуфер.
Що ми маємо на вході (за версією тих, хто слухав в переказі)?
Син Порошенка був в Лондонському клубі на концерті репера Фейса.
Вигукнув зі сцени "росіяни в Лондоні!", після чого почав скандувати щось про росію (але це не точно).
Ну, я, зізнаюся, від такого розкладу охрінів. І після цього довелося лізти в прямі джерела.
Бо з одного боку рука потягнулася до лозини, а з іншого - щось не складалося ніфіга.
Виявилося - все просто, і як зазвичай.
Як в анекдоті про Рабиновича, якого запитали - чи правда, що він виграв автомобіль в лотерею?
"- Правда! - відповів Рабинович. Але не автомобіль, а квартиру. І не в лотерею, а в преферанс. І не виграв, а програв".
Тобто - легка, але повна трансформація реальності. Ну, щоб з конфузу вийшла цілком собі повноцінна катастрофа.
Вкидання в першому таймі розіграв знаменитий майстер з хокею з лайном - Дубинський.
Саме він приписав фразу "росіяни в Лондоні" - синові того, хто завжди в усьому винен (разом з сином). Саме на Дубинського посилалися всі ЗМІ, що заблукали у стандартах БіБіСі.
Насправді, цю фразу сказав репер.
І не збрехав, на відміну від Дубинського. Він росіянин і в Лондоні.
Репер на всю голову репер, звичайно - але далеко не такий ватний, як чимала частина нашого населення (до чого я повернуся пізніше).
А все, що зробив "молодший" - так це чотири рази (разом з залом) проскандував перші слова пісні "Я, як Гоша Рубчинський!" На чому, його сольна кар'єра благополучно закінчилася.
Щоб гівно тримало форму, перші відео були з кошмарним звуком. Котрий дозволяє почути все, що завгодно. особливо, якщо тобі розповіли, що потрібно почути.
Правда, потім інтернет виніс на поверхню інші, більш якісні версії. Після чого стало ясно, що до чого і як.
Що ми маємо в сухому залишку?
Син Порошенка дійсно дозволив собі "зависнути" в клубі на концерті російського репера.
Був витягнутий (до речі) на сцену, і завзято прокричав чотири рази ім'я і прізвище героя пісні.
Після чого витанцьовував в залі разом з рештою публіки.
Тому, що засранець.
Тому, що вирішив, що не відрізняється від інших, і можна йому те саме, що і іншим у віці "близько 18". І ніхріна не зробив поправку.
Тому, що якщо ви вирішите дізнатися, що слухають ваші діти, і витягнете з їх вух навушники - ви дуже ймовірно можете почути російський реп. Він у нас в режимі окупації давно. Мода. На жаль.
І реп Фейса - далеко не найгірше і небезпечне, при всій брутальності.
Скільки ми не б'ємося останні роки, щоб відновити панування українського музичного контенту - не встигаємо.
І мій улюблений "Козак Систем" в Лондон звуть куди рідше, ніж російських реперів. Тому, що ресурс індустрії. Тому що відставання в просуванні контенту - на 25 років.
Тому що ми взагалі рідко замислюємося, що слухають наші діти.
Хоча це, начебто, той самий випадок, коли "Порошенко винен".
Тому, що це його син.
Недовиховав, типу.
Авжеж, він же ж ніколи не нив (як нинішній ЗЕ) що втомився і хоче до дітей.
І хрін з ним, що в останні 6 років він бачив сина рідше ніж главу МЗС і Міністра Оборони.
Але у вас же все в порядку? Діти слухають правильну музику? Ходять тільки на правильні концерти? Дивляться правильні фільми? Читають (???) правильні книги.
Впевнені?
Якщо так - я за вас радію. В мене теж с цим норм.
Але я встиг з вихованням куди раніше, ніж пішов у 14-му на фронт. Бо доньці було 20.
А Порох «пішов на війну», коли сину було 12. Тоді, коли був потрібен сину більш за все. Коли міг допомогти все зрозуміти.
Але ж вибору не було, правда?
Так, я не лізу в взаємини "батьки і діти".
Але в даному випадку зроблю виняток.
Петро Олексійович просто зобов'язаний міцно всипати чаду, яке злегка заблукало.
Щоб розумів, що "положення зобов'язує" (хоча, вибору з «положенням» у нього ніколи не було).
І що контактів з "російським продуктом" не може бути від слова "зовсім". Ні в якій формі. Саме для нього. Навіть з самим нешкідливим. Ні з яким.
І щоб вибити з голови Лондонський туман. І нагадати хто він.
Вважаю, що на території моєї країни його не повинно бути. Ніякого.
Ну, може - з геть мінімальними винятками.
Тільки, ось який момент.
Цей репер не боїться говорити в інтерв'ю "Путін для мене - це злоі!".
Він називає росію "великою зоною". А на запитання російських журналістів "Крим наш?" - твердо відповідає "Не наш!".
Але багато хто з українськиї "метальників каміння", запросто слухають Марув і аплодують Усику.
У яких, чомусь, інша думка щодо Криму.
І до того ж, росію, репер Ваня Дрьомін (його справжнє ім'я) бачить на даний момент абсолютно тверезо.
Куди там деяким нашим співвітчизникам!
Ось слова репера:
«Самое грустное - это то, что сейчас наше правительство - это полная х***я, а наша страна - это (пока что маленький) Советский Союз, но оппозиция в стиле Навального и прочих тоже предложить них** не может. Никто. У**вать отсюда надо, да побыстрее, пока железный занавес не кинули опять всем».
«Я тоже люблю по-своему эту страну, но нельзя же гордиться всю жизнь тем, что мы две войны выиграли когда-то, да и вообще тем, что было когда-то, надо уже чем-то новым гордиться, а нечем, Россия - это не великая держава, а страна третьего мира».
І взагалі, Ваня виявився хлопцем з міцними яйцями. Тому, що не побоявся відмовити, коли йому запропонували «працювати на путіна». Більше за те - вчинив навпаки. Коли у 18-му випустив альбом "Пути неисповедимы". І вдарив по всьому, що йому пропонували пропагувати. Чим сильно зіпсував свою кар'єру.
Ось такий "партнер по сцені", виявилося…
До речі, весь фактаж по реперу Фейсу легко перевіряється його копіпастом звідси - в запит Гугла. За дуже багатьма джерелами.
А синові, Порох все одно всипле. Не знаю, в якій формі.
Але, знаючи його характер - буде міцно. Упевнений.
P.S. На фото - обкладинка альбому Фейса "Пути неисповедимы".
Придивіться. Це навіть краще, ніж слова.
Бачиш правду - поширюй!
© Гліб Бабич
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.