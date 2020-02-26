EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  11222  77
Все про:Зеленський (4616) Париж (101) Сурков (168) нормандська четвірка (998)

 Сурков про Зеленського: Не лох ... У Парижі всі прийняли його за президента. У нього надзвичайна легкість у думках

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков розповів про своє враження про президента України Володимира Зеленського після зустрічі нормандської четвірки в Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сурков розповів в інтерв'ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову для сайту "Актуальные комментарии".

"Не лох. У всякому разі, в Парижі все прийняли його за президента ... У нього легкість надзвичайна в думках", - сказав він.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі вперше за три роки відбулася зустріч в "нормандському форматі". Щоб відновити переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілися лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": України немає. Є специфічний розлад умів. Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернутися до її складу, - Сурков

Після низки двосторонніх розмов лідери "нормандської четвірки" зібралися разом. Їхні переговори перервали для особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна - першої для обох лідерів: до цього вони провели чотири телефонні розмови.

Вона тривала близько 1 години 20 хвилин і завершилася після 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). В цей час Меркель і Макрон були на робочій вечері. Після особистої зустрічі до глав Німеччини і Франції приєдналися і Зеленський з Путіним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177903
 
 
 Топ коментарі
 
От пустоты в голове происходит лёгкость мыслей... Сурков о Зеленском: Не лох... В Париже все приняли его за президента. У него необыкновенная легкость в мыслях - Цензор.НЕТ 3315
 показати весь коментар
 
Легкость в мыслях... Вот так дипломаты говорят о тех кто дебил, наверное
 показати весь коментар
 
тоже мне специалист . принял отсутствие разума за легкость в мыслях Сурков о Зеленском: Не лох... В Париже все приняли его за президента. У него необыкновенная легкость в мыслях - Цензор.НЕТ 1040
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это намек на Хлестакова из "Ревизора" Гоголя. Цитата "легкость необыкновенная в мыслях" это от туда.
 показати весь коментар
 
 
Тогда все понятно. Типа, наш не лох, выдавал себя за президента и иностранцы повелись, но, хитромудрые кацапы - знают, кто он на самом деле. Прекрасный пример дипломатического оскорбления. В купе с угрозами Украине, скорее всего намек, чтоб нелох не буксовал, а скорее присоединял Украину к лугандону.
 показати весь коментар
 
Легкодоступный, ну легкого поведения ))) Это Сурок как бы намекает )))
 показати весь коментар
 
 
Легкість в думках - це або думки не наповнені змістом, або ними вітер у голові крутить. 😁 Мені сподобалося. Обізвав дурнем, але як красиво! Візьму собі не озброєння! 😁
 показати весь коментар
 
 
От пустоты в голове происходит лёгкость мыслей... Сурков о Зеленском: Не лох... В Париже все приняли его за президента. У него необыкновенная легкость в мыслях - Цензор.НЕТ 3315
 показати весь коментар
 
 
У Бубочки крілішки віросли от такой лестной оценки!
 показати весь коментар
 
 
тоже мне специалист . принял отсутствие разума за легкость в мыслях
 показати весь коментар
 
 
У Вовы не выхода. Если куратор войны на востоке Украины его похвалил, то надо российского Гитлера похвалить в ответ.
 показати весь коментар
 
 
Легкость в мыслях... Вот так дипломаты говорят о тех кто дебил, наверное
 показати весь коментар
 
 
У него необыкновенная легкость в мыслях...і слава практічіскі нічіво ні вєсят...патамушта пустиє навєрна...
 показати весь коментар
 
 
"легкость необыкновенная в мыслях" - а я думав саме така вада є особливою ознакою для лоха - легкость в мислях.......
 показати весь коментар
 
 
Ну, если сурков говорит, что не Лох, значит точно ЛОХ!!!!
 показати весь коментар
 
 
для пропагандиста, пять лет по 16 часов в сутки перепечатывавшего сайты ДНР и РФ , нет срока давности.
 показати весь коментар
 
 
Друзья, это не похвала, а под...**. Но наш "не лох" с "легкими мыслями в зеленой головке" примет это как похвалу и к Днепру ВСУ отведет.
 показати весь коментар
 
 
Совершенно верно, это сарказм. И сравнение с Хлестаковым прямое.
 показати весь коментар
 
 
"Если тебя хвалит враг - подумай, какую глупость ты совершил." - Август Бебель
 показати весь коментар
 
 
Лёгкость в мыслях - типа, сквозняк в голове!?
 показати весь коментар
 
 
тролинг 80-левела от свинособак, выбрали чудо с "необыкновенной легкостью в мыслях", хотя это было понятно, что кроме легкости в мыслях больше ничего нет
 показати весь коментар
 
 
Эта льогкость присуща как минимум 73% народонаселения.
 показати весь коментар
 
 
Ну а как ое мог еще сказать о жыде, да еще и капитулянте? Сурков и сам ведь только наполовину Сурков, а они в отличии от хохлов своих не поносят на чем свет стоит...
 показати весь коментар
 
 
Сурков насправді, - Асланбек Андарбекович Дудаєв.

Суркова - дівоче прізвище матері.
 показати весь коментар
 
приняли за президента...
ахеть...
а могли и за лоха на сходняке принять??..
днище...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
скільки москаликів набігло "откликнуться" на шедевр свого куратора про українського президента...
 показати весь коментар
 
 
а ты чем недоволен ? Вовочку твоего похвалили . легкомыслие у него . порадовался бы Сурков о Зеленском: Не лох... В Париже все приняли его за президента. У него необыкновенная легкость в мыслях - Цензор.НЕТ 7191
 показати весь коментар
 
 
адмін...Президент України - це не призвіще, це символ країни...чьому ж ви як патріоти, даєте можливість сєпарам і колаборантам паплюжити його?
 показати весь коментар
 
ага . бог . молиться на эту икону

а паплюжить это мурло сам . все за что берется . назначая своих друзей сепаратистов таких как Сивоха и Шафер на ответственные посты . ты *** слепой или тупой ? ты не видишь что происходит ? твой символ или тупой или предатель
 показати весь коментар
 
Он имел ввиду, на фоне предыдущего высказывания,что Украины нет, что зеленский, просто жид, а не хохол. И жид воспримет это, как комплимент, к стати. Хотя, сам сурков, тоже, явно не славянин, мягко говоря .
 показати весь коментар
 
 
"У него легкость необыкновенная в мыслях" Источник: https://censor.net.ua/n3177903

як гарно він завуалював слово "лєгкомьісленньій"! А заодно ще й визнав, що воно таки "нєлох 42 рочки" Сурков о Зеленском: Не лох... В Париже все приняли его за президента. У него необыкновенная легкость в мыслях - Цензор.НЕТ 1043
 показати весь коментар
 
 
У него необыкновенная легкость в мыслях......

Так там тільки дві "мислі" - поржать та пожрать
 показати весь коментар
 
 
Зачётный троллинг со стороны Суркова! Если Зе-муть воспримет это как похвалу, то потвердит что не только лёгок в мыслях,но и туп в восприятии происходящего.
 показати весь коментар
 
 
б*же, та зе - был на десятках корпоративов на Московии. и я на 99% уверен что для КГБ(фсб) - ниче не стоило "подсыпать и заснять".
 показати весь коментар
 
 
Он и без "подпыски" шнобилем, как флюгером вертит в сторону Дзюдохериии.
"мы всё сдеаем для мира на дамбасе....", "миротворец" х@ев!
 показати весь коментар
 
Сколько ж было радости в кремле,когда не лох стал през иком
 показати весь коментар
 
 
Сурков о Зеленском: Не лох... Зачёт. Смешно. Прямо как в 95 квартале.
==============
Любой нормальный человек иногда попадает в жизненную ситуацию, где он выглядит лохом. Это как полосы у зебры. Единственный, кто никогда не может стать лохом это ДЕБИЛ. У ДЕБИЛА необыкновенно лёгкие мысли, фактически НУЛЕВЫЕ.
 показати весь коментар
 
 
Похвала із смердючого рота чеченського фашиста - це і не похвала зовсім.
 показати весь коментар
 
 
он поклонник Муссолини? буду знать, но не думаю что мусульманско-правослабный "славянин" любил бы фашиста-европейца.
 показати весь коментар
 
Ребята, запомните: пока вы не увидите настоящего Суркова по ТВ, произносящего эти слова - не верьте что это сказал именно он. В Москве давно уже устами "Пескова" вещает агенство ТАСС, Машку Захарову "цитирует" газета "Московский комсомолец", а Янукович вещает только через "Комс.правду".
 показати весь коментар
 
Их переговоры прервали для личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина - первой для обоих лидеров: до сих пор они провели четыре телефонных разговора. Она длилась около 1 часа 20 минут и завершилась после 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву). В это время Меркель и Макрон были на рабочем ужине. Источник: https://censor.net.ua/n3177903\\\\\\\\\\\\

Даже мягкотелых этих двоих Путин выгнал.
Ох и вставил нашей Зеле походу.... Это не Петр Алексеич, что на Путина накричал, аж эти двое обосрались то)
 показати весь коментар
 
 
Легкость в мыслях необыкновенная - это Хлестаков из гоголевского "Ревизора"
 показати весь коментар
 
 
Доброго ранку та гарного настрою, панове!

Таня Адамс
Когда-то у меня была жива бабушка. У нее сегодня был бы день рождения.
Это была така собі тиха жіночка, дуже спокійна, виважена, неторопливая.
Она варила самый вкусный в мире борщ с перетёртыми помидорами и товченим салом з часником, наводила дома красоту с кружевными салфетками и казала, що чоловіка треба годувать!
Никогда ни с кем не спорила, не ругалась, верила в силу Бога и вареників з вишнями.
И при этом рулила дедом и своими сыновьями железной рукой.
Как-то у неё это получалось: вроде оставаться в тени, но чтоб кто-то матери слово поперёк сказал - никогда!
Каждое лето она гостила у нас в Марике по несколько месяцев, и пыталась меня как-то утихомирить.
Зашивала втихаря мои рваные джинсы, казала «Таню, одягни кохту та їж мнясо, бо худа аж світишся», и коментировала моих кавалеров:

- Такий гарний хлопчик, як дівчинка. Нашо ото тобі надо - все життя від нього бабів відганяти…

- Оцей гарний, вгодований. Тіки шото старший занадто. Йому вже 30?

- Оцей нічогенький такий, чистенький. На кого вчиться? Біолог? Тю…шо воно таке?

Один раз я вернулась со свиданки. Бабушка спрашивает, что делали, где гуляли.
Говорю - по парку шастали, на колесе катались, потом зашли в Дом пионеров пописять.
- Попісять? Таню?! Ти гуляла з хлопцем і сказала йому, що пісяти хочешь?
- Ну да. Сказала.
- Боже, боже. Я колись аж до ранку гуляла, звісно з дідом твоїм, думала всцюся, але не призналася. Бо це ж стидно! Він тебе кине, той хлопець!
Кажу:
- Та не кине, він за мною третій рік ходить. А якщо кине, родители облегчённо вздохнут, бо він в Росії.

Бабушка как-то притихла, но промолчать-таки не смогла.
- Ти, Таню, як з ним гулятимеш знову - пісяй. Не стримуйся. Можешь навіть у носі длубатися. А отой, біолог, він звідки?
- Та наш, з Маріка.
- О, бери його. Нашо тобі та Росія здалась? А біолог - то не страшно, батько його на завод візьме, будуть з нього люди!
І пошепки:
- Нам ще лаптєй в хаті не вистачало…
Таня Адамс
 показати весь коментар
 
 
"Лёгкость в мыслях" -- это значит "ветер в голове"?
Хотя, почему я спрашиваю...
 показати весь коментар
 
 
Сурков знає, що він скоїв злочин, який не має строку давності?
 показати весь коментар
 
Я психов немало повидал, но это место - заповедник.)))
 показати весь коментар
 
Как то был проездом в психоневрологическом диспансере, так там у всех пациентов необыкновенная лёгкость мысли. И что самое главное, что там доктора тоже всех желающих за президента-нелоха принимают, не споря!
 показати весь коментар
 
 
Куда там Черчилям Рузвельтам де Голлям Сурков про Зеленського: Не лох ... У Парижі всі прийняли його за президента. У нього надзвичайна легкість у думках - Цензор.НЕТ 9131и прочим Ли КванЮ реформаторам,у нас доморощенный Уникум.... Сурков про Зеленського: Не лох ... У Парижі всі прийняли його за президента. У нього надзвичайна легкість у думках - Цензор.НЕТ 9131Капздец...слезай 73 % приехали...
 показати весь коментар
 
 
Якщо кацапи похвалили нашого *********** то Україні ..зда
 показати весь коментар
 
 
Зє у своїх виступах висміював українців як тупих та жадібних, ну такі за нього і проголосували.
 показати весь коментар
 
 
«Путін для мене - це зло!» - кого слухав в Лондоні син Порошенка?

От чесно - пройшов би повз теми Михайла Порошенка, як повз закритого бару.
Тим більше, що і так відомо, що "син Порошенка" - найкращий початок будь-якої фрази.
Тим більше, що лізти в тему взаємин "батьки і діти", особливо, коли стосується виховання - немає ніякого бажання. Ніколи.
Однак.
З цим носилися, розмахували і волали.
Тупотіли, і грюкали як сабвуфер.
Що ми маємо на вході (за версією тих, хто слухав в переказі)?
Син Порошенка був в Лондонському клубі на концерті репера Фейса.
Вигукнув зі сцени "росіяни в Лондоні!", після чого почав скандувати щось про росію (але це не точно).
Ну, я, зізнаюся, від такого розкладу охрінів. І після цього довелося лізти в прямі джерела.
Бо з одного боку рука потягнулася до лозини, а з іншого - щось не складалося ніфіга.
Виявилося - все просто, і як зазвичай.
Як в анекдоті про Рабиновича, якого запитали - чи правда, що він виграв автомобіль в лотерею?
"- Правда! - відповів Рабинович. Але не автомобіль, а квартиру. І не в лотерею, а в преферанс. І не виграв, а програв".
Тобто - легка, але повна трансформація реальності. Ну, щоб з конфузу вийшла цілком собі повноцінна катастрофа.
Вкидання в першому таймі розіграв знаменитий майстер з хокею з лайном - Дубинський.
Саме він приписав фразу "росіяни в Лондоні" - синові того, хто завжди в усьому винен (разом з сином). Саме на Дубинського посилалися всі ЗМІ, що заблукали у стандартах БіБіСі.

Насправді, цю фразу сказав репер.
І не збрехав, на відміну від Дубинського. Він росіянин і в Лондоні.
Репер на всю голову репер, звичайно - але далеко не такий ватний, як чимала частина нашого населення (до чого я повернуся пізніше).
А все, що зробив "молодший" - так це чотири рази (разом з залом) проскандував перші слова пісні "Я, як Гоша Рубчинський!" На чому, його сольна кар'єра благополучно закінчилася.
Щоб гівно тримало форму, перші відео були з кошмарним звуком. Котрий дозволяє почути все, що завгодно. особливо, якщо тобі розповіли, що потрібно почути.
Правда, потім інтернет виніс на поверхню інші, більш якісні версії. Після чого стало ясно, що до чого і як.
Що ми маємо в сухому залишку?
Син Порошенка дійсно дозволив собі "зависнути" в клубі на концерті російського репера.
Був витягнутий (до речі) на сцену, і завзято прокричав чотири рази ім'я і прізвище героя пісні.
Після чого витанцьовував в залі разом з рештою публіки.
Тому, що засранець.
Тому, що вирішив, що не відрізняється від інших, і можна йому те саме, що і іншим у віці "близько 18". І ніхріна не зробив поправку.
Тому, що якщо ви вирішите дізнатися, що слухають ваші діти, і витягнете з їх вух навушники - ви дуже ймовірно можете почути російський реп. Він у нас в режимі окупації давно. Мода. На жаль.
І реп Фейса - далеко не найгірше і небезпечне, при всій брутальності.
Скільки ми не б'ємося останні роки, щоб відновити панування українського музичного контенту - не встигаємо.
І мій улюблений "Козак Систем" в Лондон звуть куди рідше, ніж російських реперів. Тому, що ресурс індустрії. Тому що відставання в просуванні контенту - на 25 років.
Тому що ми взагалі рідко замислюємося, що слухають наші діти.
Хоча це, начебто, той самий випадок, коли "Порошенко винен".
Тому, що це його син.
Недовиховав, типу.
Авжеж, він же ж ніколи не нив (як нинішній ЗЕ) що втомився і хоче до дітей.
І хрін з ним, що в останні 6 років він бачив сина рідше ніж главу МЗС і Міністра Оборони.
Але у вас же все в порядку? Діти слухають правильну музику? Ходять тільки на правильні концерти? Дивляться правильні фільми? Читають (???) правильні книги.
Впевнені?
Якщо так - я за вас радію. В мене теж с цим норм.
Але я встиг з вихованням куди раніше, ніж пішов у 14-му на фронт. Бо доньці було 20.
А Порох «пішов на війну», коли сину було 12. Тоді, коли був потрібен сину більш за все. Коли міг допомогти все зрозуміти.
Але ж вибору не було, правда?
Так, я не лізу в взаємини "батьки і діти".
Але в даному випадку зроблю виняток.
Петро Олексійович просто зобов'язаний міцно всипати чаду, яке злегка заблукало.
Щоб розумів, що "положення зобов'язує" (хоча, вибору з «положенням» у нього ніколи не було).
І що контактів з "російським продуктом" не може бути від слова "зовсім". Ні в якій формі. Саме для нього. Навіть з самим нешкідливим. Ні з яким.
І щоб вибити з голови Лондонський туман. І нагадати хто він.
 показати весь коментар
 
 
До речі. До репера Фейса, я до цього не ставився ніяк. Але маю чітке ставлення до всього російського шоубізу.
Вважаю, що на території моєї країни його не повинно бути. Ніякого.
Ну, може - з геть мінімальними винятками.
Тільки, ось який момент.
Цей репер не боїться говорити в інтерв'ю "Путін для мене - це злоі!".
Він називає росію "великою зоною". А на запитання російських журналістів "Крим наш?" - твердо відповідає "Не наш!".
Але багато хто з українськиї "метальників каміння", запросто слухають Марув і аплодують Усику.
У яких, чомусь, інша думка щодо Криму.

І до того ж, росію, репер Ваня Дрьомін (його справжнє ім'я) бачить на даний момент абсолютно тверезо.
Куди там деяким нашим співвітчизникам!
Ось слова репера:
«Самое грустное - это то, что сейчас наше правительство - это полная х***я, а наша страна - это (пока что маленький) Советский Союз, но оппозиция в стиле Навального и прочих тоже предложить них** не может. Никто. У**вать отсюда надо, да побыстрее, пока железный занавес не кинули опять всем».
«Я тоже люблю по-своему эту страну, но нельзя же гордиться всю жизнь тем, что мы две войны выиграли когда-то, да и вообще тем, что было когда-то, надо уже чем-то новым гордиться, а нечем, Россия - это не великая держава, а страна третьего мира».
І взагалі, Ваня виявився хлопцем з міцними яйцями. Тому, що не побоявся відмовити, коли йому запропонували «працювати на путіна». Більше за те - вчинив навпаки. Коли у 18-му випустив альбом "Пути неисповедимы". І вдарив по всьому, що йому пропонували пропагувати. Чим сильно зіпсував свою кар'єру.
Ось такий "партнер по сцені", виявилося…
До речі, весь фактаж по реперу Фейсу легко перевіряється його копіпастом звідси - в запит Гугла. За дуже багатьма джерелами.
А синові, Порох все одно всипле. Не знаю, в якій формі.
Але, знаючи його характер - буде міцно. Упевнений.

P.S. На фото - обкладинка альбому Фейса "Пути неисповедимы".
Придивіться. Це навіть краще, ніж слова.

Сурков про Зеленського: Не лох ... У Парижі всі прийняли його за президента. У нього надзвичайна легкість у думках - Цензор.НЕТ 4135

Бачиш правду - поширюй!
© Гліб Бабич

 показати весь коментар
 
Ну, от, ще одне поганяло буде в бубочки, на цей раз від самого Гоголя!
 показати весь коментар
 
Легкость...... Конечно! - С такой легкостью территории разбазаривать.......
 показати весь коментар
 
 
Гопники кремля хвалили и идиота Гитлера,причем трижды.Первый раз 11 ноября 1938 года когда шэф Гестапо Мюллер приехал тайно в Москву к товарищу Берия.Был заключен Секретный протокол о сотрудничестве НКВД и ГЕСТАПО.Второй раз кремлевские шакалы похвалили Гитлера 23 августа 1939 года за визит Риббеннтропа в Москву и подписание братского союза на 10 лет.Третий раз Гитлер получил спасибо от Джугашвили когда 28 сентября 1939 года в Москве Риббентроп заключил Договор "о Дружбе и границах."Крысы позорные
 показати весь коментар
 
Разве по иному можно о величайшем лидере современности?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору