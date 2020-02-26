 Сурков про Зеленського: Не лох ... У Парижі всі прийняли його за президента. У нього надзвичайна легкість у думках

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сурков розповів в інтерв'ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову для сайту "Актуальные комментарии".

"Не лох. У всякому разі, в Парижі все прийняли його за президента ... У нього легкість надзвичайна в думках", - сказав він.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі вперше за три роки відбулася зустріч в "нормандському форматі". Щоб відновити переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілися лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

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Після низки двосторонніх розмов лідери "нормандської четвірки" зібралися разом. Їхні переговори перервали для особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна - першої для обох лідерів: до цього вони провели чотири телефонні розмови.

Вона тривала близько 1 години 20 хвилин і завершилася після 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). В цей час Меркель і Макрон були на робочій вечері. Після особистої зустрічі до глав Німеччини і Франції приєдналися і Зеленський з Путіним.