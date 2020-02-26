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 Суспільство, За кордоном
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 Світ не готовий до поширення коронавірусу, - глава міжнародної групи експертів ВООЗ

Глава міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Ейлворд заявив, що Китай робить достатньо для боротьби з поширенням нового коронавірусу, проте інші країни не готові стримати можливий спалах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

"Великий висновок для світу - він просто не готовий", - сказав Ейлворд.

За його словами, коронавірус є "епідемією, що швидко поширюється в різних місцях, з якою доводиться боротися дуже швидко, щоб запобігти пандемії".

Ейлворд зазначив, що країни мають запобігти можливій пандемії. Але у деяких з них немає такої системи епіднагляду за хворобами, як у Китаї, постраждалому від спалаху атипової пневмонії в 2002-2003 роках.

"Сотні людей у Китаї не заразилися COVID-19 через цю агресивну відповідь", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці в Італії не просять про евакуацію додому через коронавірус, - генконсул Горяйнов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177902
 
 
 Топ коментарі
 
Мир не готов, а зеленые давно заявили, что готовы и все у них чики пики.А кто не готов - тот средневековье - цитата зеленого оманского шулера. Украина впереди на белом коне.
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Вірус то ще фігня, якщо вся ця кухня спровокую світову економічну кризу.. ото буде Кузькина мать!
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Мир не готов, а зеленые давно заявили, что готовы и все у них чики пики.А кто не готов - тот средневековье - цитата зеленого оманского шулера. Украина впереди на белом коне.
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Вірус то ще фігня, якщо вся ця кухня спровокую світову економічну кризу.. ото буде Кузькина мать!
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Воз передав Україні певну кількість тестів.. і ЩЕ передасть..

ВІН НЕ МОЖЕ ЗАСТАВИТИ МОЗ ними користуватись,а не саморобними,вітчизняними...
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Раз весь мир не готов, то какой может быть спрос с зекоманды.
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Главное не пущать к себе бошировых и петровых, а то мало ли что - распылят в парочке людных мест - и все подыхают.
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Мир не готов? Зато готовы все фармацевтические компании и все коррумпированные жулики типа "тимошенко". Я уверен что Украина зегенератов под предводительство фельдшера-рекетира радуцкого и его ставленницы закупит "ньюТамифлю" на колоссальное бабло...
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Да сцикотно якось!!! Крав, крав і бац, здох від якогось віруса.... Світ не готовий до поширення коронавірусу, - глава міжнародної групи експертів ВООЗ - Цензор.НЕТ 2673
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Ето те кто позавчера рассказывали что епидемию удалось почти победить и она пошла на спад.
Да разогнать нужно всех етих бесполезных бездельников начиная от ВОЗ и *зеленых* до ООН и ОБСЕ. Кроме лоббирования чьих то интересов больше ничем полезным не занимаются
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Обожаю эту хрень) Все, мы все умрем, никто не готов... Люди, соблюдайте элементарные меры предосторожности в такое время, вот и все. Меньше шляйтесь в людных местах. Мойте руки мать вашу. Больше овощей в рацион, а не мяса с картошкой и с мясной подливкой, котлеты, биточки... а на десерт килограмм конфет. А при первых симптомах обращайтесь к врачу, желательно после обеда, меньше людей, а то ходите на работу с соплями и чхать правильно не умеете. Вот и все. У нас в стране только на себя надежда.
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а ще не ходіть на роботу..Краще на рік -два візьміть лікарняне..І,звичайно,ніяких магазинів ..Для вашої сім"ї також...
Облінились....звикли ходити за хлібом.. тонну борошна -і пекти самим !! Світ не готовий до поширення коронавірусу, - глава міжнародної групи експертів ВООЗ - Цензор.НЕТ 4206
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"Мир не готов", а наши жабы кричат на каждом углу, что ОНИ готовы !
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Останніми десятиліттями ВОЗ почав нагадувати зграю шахраїв по видурюванню коштів в товстосумів.
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Как они *******. Мировой кризис прячут под короновирус. Пристегивайте ремни. Нас опять поимеют.
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Глава міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Ейлворд заявив, що Китай робить достатньо для боротьби з поширенням нового коронавірусу, проте інші країни не готові стримати можливий спалах

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Він не правий..

способи стримування є різні..


наприклад в України і Північної Кореї це розпорядження уряду про те ,що короновірусу в країні немає і не буде..
Засоби по стримуванню дуже строгі...В Україні звільненя з роботи,в Півн.Кореї -розстріл.. Світ не готовий до поширення коронавірусу, - глава міжнародної групи експертів ВООЗ - Цензор.НЕТ 4655
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