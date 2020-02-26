 Світ не готовий до поширення коронавірусу, - глава міжнародної групи експертів ВООЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.
"Великий висновок для світу - він просто не готовий", - сказав Ейлворд.
За його словами, коронавірус є "епідемією, що швидко поширюється в різних місцях, з якою доводиться боротися дуже швидко, щоб запобігти пандемії".
Ейлворд зазначив, що країни мають запобігти можливій пандемії. Але у деяких з них немає такої системи епіднагляду за хворобами, як у Китаї, постраждалому від спалаху атипової пневмонії в 2002-2003 роках.
"Сотні людей у Китаї не заразилися COVID-19 через цю агресивну відповідь", - зазначив він.
ВІН НЕ МОЖЕ ЗАСТАВИТИ МОЗ ними користуватись,а не саморобними,вітчизняними...
А зекоманда готова
Да разогнать нужно всех етих бесполезных бездельников начиная от ВОЗ и *зеленых* до ООН и ОБСЕ. Кроме лоббирования чьих то интересов больше ничем полезным не занимаются
Облінились....звикли ходити за хлібом.. тонну борошна -і пекти самим !!
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Він не правий..
способи стримування є різні..
наприклад в України і Північної Кореї це розпорядження уряду про те ,що короновірусу в країні немає і не буде..
Засоби по стримуванню дуже строгі...В Україні звільненя з роботи,в Півн.Кореї -розстріл..