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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Італія (375) консульство (191) консул (97) COVID-19 (289)

 Українці в Італії не просять про евакуацію додому через коронавірус, - генконсул Горяйнов

Українці, які зараз перебувають в Італії не зверталися в Генконсульство з проханням їх евакуації в Україну через поширення коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив генеральний консул України в Мілані Роман Горяйнов.

Виконуючи розпорядження обласної влади Ломбардії, від 25 лютого дипломатична установа в Мілані призупинила прийом громадян на невизначений термін з метою уникнення скупчення людей, щоб не розносити інфекції за межі регіону, в якому виявлена найбільша кількість інфікованих. При цьому працівники консульства продовжують працювати у звичному режимі, телефон працює цілодобово, видають лише нагальні документи в екстремальних випадках.

"З п'ятниці жодного звернення про евакуацію не надходило. Люди тільки цікавляться, коли відновиться прийом громадян", - повідомив Горяйнов.

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Дипломат радить співвітчизникам дотримуватися рекомендацій місцевих санітарних органів та відстежувати поради МЗС України для тих, хто планує відвідати Італію найближчим часом.

Посол України в Римі Євген Перелигін рекомендує українцям за можливості відкласти подорожі саме до північних областей півострова, де зафіксовані епіцентри поширення вірусу.

Раніше повідомлялося, що в Італії за останню добу кількість інфікованих корона вірусом COVID-19 збільшилася на 93 людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177901
 
 
 Топ коментарі
 
Умереть в Италии не так страшно как жить в Украине с таким президентом и правительством.
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Ну после того как все увидели как в Украине типа дезинфицируют аппарат УЗИ....заливая его водой на ковровой дорожке....дурных ехать сюда не осталось...
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Кто-же в здравом уме из Италии попросится в Украину Украинцы в Италии не просят об эвакуации домой из-за коронавируса, - генконсул Горяйнов - Цензор.НЕТ 7076ну разве-что Аваков ...
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Да уж конечно! Ни разу не средневековые постарались!
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Вони ж не самогубці... І вся наша геліта нації, якщо припече, явно буде лікуватися не в Україні.
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Ну после того как все увидели как в Украине типа дезинфицируют аппарат УЗИ....заливая его водой на ковровой дорожке....дурных ехать сюда не осталось...
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Умереть в Италии не так страшно как жить в Украине с таким президентом и правительством.
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Кто-же в здравом уме из Италии попросится в Украину ну разве-что Аваков ...
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Наученные.
Помрут ли от вируса, то большой вопрос, а вот камень в голову прилетит легко.
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Да, уявляю як зараз сцикотно тим хто крав, крав і тут бац здох від якогось вірусу.
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Украинцы в Италии работают ,
Те, кто крав, живут в Лондоне
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Маразм крепчал .😀😀😀у дипломатов

Украинцы из Италии едут на бусиках- 50 евро прямо домой, а не с сотней пересадок в аэропортах и городах
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"Тёплый" приём от сабакова, такая себе перспектива
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Генконсульство прямо провело опрос среди всех украинцев в Италии ))))
(три помощника консула не хотят! - точно)))))
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потому что знают Ненька градусником их не вылечит в случае болезни Українці в Італії не просять про евакуацію додому через коронавірус, - генконсул Горяйнов - Цензор.НЕТ 5089
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странно, шо никто не хочет возвращаться в неньку за самой лучшей в европе медпомощью "ульянка плюс"
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Украинцы в Италии не просят об эвакуации домой из-за коронавируса, - генконсул Горяйнов.

Краще з коронавірусом в Італії, ніж з "реформами" від Зе-команди в Україні.
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Вистачить і постійного шастанія туди сюди.
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Ехать во время эпидемии туда, где нет медицины,где нет эпидемиологов, санврачей, да и нехватка вообще врачей и медсестёр, где на медицину выделяют аж 1,6% бюджета, а на силовиков и чинуш в десятки раз больше, это самоубийство. Браво, реформа дебилов и для дебильного лохтората удалась!
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