 Українці в Італії не просять про евакуацію додому через коронавірус, - генконсул Горяйнов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив генеральний консул України в Мілані Роман Горяйнов.
Виконуючи розпорядження обласної влади Ломбардії, від 25 лютого дипломатична установа в Мілані призупинила прийом громадян на невизначений термін з метою уникнення скупчення людей, щоб не розносити інфекції за межі регіону, в якому виявлена найбільша кількість інфікованих. При цьому працівники консульства продовжують працювати у звичному режимі, телефон працює цілодобово, видають лише нагальні документи в екстремальних випадках.
"З п'ятниці жодного звернення про евакуацію не надходило. Люди тільки цікавляться, коли відновиться прийом громадян", - повідомив Горяйнов.
Дипломат радить співвітчизникам дотримуватися рекомендацій місцевих санітарних органів та відстежувати поради МЗС України для тих, хто планує відвідати Італію найближчим часом.
Посол України в Римі Євген Перелигін рекомендує українцям за можливості відкласти подорожі саме до північних областей півострова, де зафіксовані епіцентри поширення вірусу.
Раніше повідомлялося, що в Італії за останню добу кількість інфікованих корона вірусом COVID-19 збільшилася на 93 людини.
Помрут ли от вируса, то большой вопрос, а вот камень в голову прилетит легко.
Те, кто крав, живут в Лондоне
Украинцы из Италии едут на бусиках- 50 евро прямо домой, а не с сотней пересадок в аэропортах и городах
(три помощника консула не хотят! - точно)))))
Краще з коронавірусом в Італії, ніж з "реформами" від Зе-команди в Україні.