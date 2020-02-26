 Українці в Італії не просять про евакуацію додому через коронавірус, - генконсул Горяйнов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив генеральний консул України в Мілані Роман Горяйнов.

Виконуючи розпорядження обласної влади Ломбардії, від 25 лютого дипломатична установа в Мілані призупинила прийом громадян на невизначений термін з метою уникнення скупчення людей, щоб не розносити інфекції за межі регіону, в якому виявлена найбільша кількість інфікованих. При цьому працівники консульства продовжують працювати у звичному режимі, телефон працює цілодобово, видають лише нагальні документи в екстремальних випадках.

"З п'ятниці жодного звернення про евакуацію не надходило. Люди тільки цікавляться, коли відновиться прийом громадян", - повідомив Горяйнов.

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Дипломат радить співвітчизникам дотримуватися рекомендацій місцевих санітарних органів та відстежувати поради МЗС України для тих, хто планує відвідати Італію найближчим часом.

Посол України в Римі Євген Перелигін рекомендує українцям за можливості відкласти подорожі саме до північних областей півострова, де зафіксовані епіцентри поширення вірусу.

Раніше повідомлялося, що в Італії за останню добу кількість інфікованих корона вірусом COVID-19 збільшилася на 93 людини.