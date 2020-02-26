 Коломойський і Боголюбов створили компанії для виробництва 155-мм снарядів і гарматних стволів: бізнесу в цьому проєкті поки не видно, а політичний резонанс гучний, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"13 лютого сенсаційно прозвучала новина про те, що Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Ігор Палиця та Юрій Кіперман - творці групи "Приват", 29 січня створили дві компанії ТОВ "Таргет-М" і ТОВ "Рокита-М" для виробництва озброєнь. Список засновників великий – серед них громадяни США і партнери Коломойського Мордехай Корф і Уріель Цві Лейбер. Судячи зі складу справу намічається дуже серйозна і масштабна", - розповів журналістів.

"Однак насторожує, що співзасновником "Таргет-М" стала американська компанія "Грей Фокс Інтернешнл". Згадалося, що 15 січня НАБУ висунуло підозру колишньому заступнику міністра економіки Юрію Бровченку в розтраті 8,2 мільйона доларів державних коштів в дуже гучній справі - "Укроборонпром" за погодженням з Бровченком перерахував гроші американській компанії за поставку виробничої лінії 155-мм снарядів на завод "Артема", але гроші зникли, устаткування не поставлено, план виробництва був зірваний. Провальний контракт Бровченко та "Укроборонпром" уклали з американською компанією ... "Грей Фокс Лоджистикс". Яка схожа назва. Але не тільки цей збіг дивує", - зазначає журналіст.

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"Джерела Цензор.Нет, близькі до власників компанії "Таргет", стверджують, що американські співзасновники обіцяють залучити в Україну інвестиції та технології з США у виробництво 155-мм снарядів і навіть у виробництво артилерійських стволів 155 мм. Нібито американські співзасновники заявляють, що у них є експортні замовлення на 155-мм снаряди і стволи, і вони вважають, що вигідніше за все це робити в Україні. Чи можливо це? 155-мм артилерійські снаряди та стволи гармат 155 мм - це особливо важлива військова технологія. Знаряддя 155 мм виробляються на трьох державних арсеналах США, це не довіряється приватним фірмам, це власність уряду США. Чи можуть продати американці ці технології приватним фірмам? Ні. Тільки державі. Для експорту такого високого рівня необхідна спеціальна ліцензія, яку треба узгоджувати у Вашингтоні. Чи можна це зробити без участі українських дипломатів і військових? Ні", - акцентує Бутусов.

"Для організації виробництва треба не просто купити виробничу лінію - треба придбати американської якості сталь, інші матеріали, спеціальне обладнання для стволів і снарядів, причому такої якості, яка в Україні не виробляється, треба створювати цілий виробничий комплекс. Все це треба налагоджувати, всі ці матеріали також ліцензуються, чи буде вигідно такі снаряди виробляти на експорт? Ні. Очевидно, такий проєкт може бути розрахований тільки на внутрішній ринок України", - зазначає він.

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"Закупівля технологій взагалі набагато дорожча, ніж купівля самої бойової техніки. Адже американці продають своїм союзникам самохідні гаубиці М109 за вигідними цінами - так, Латвія купила американські САУ 155 мм за смішною ціною 140 тисяч євро за штуку! Та й виробництво снарядів 155 мм дуже поширене в світі. Якщо є домовленість з Вашингтоном, то набагато дешевше отримати знаряддя і снаряди з американських складів за програмою військової допомоги. Ось тільки проблема в тому, що Україні продавати знаряддя калібру 155 мм і снаряди до них поки жодна країна не готова. Тільки Туреччина продала невелику партію снарядів для випробувань після багатомісячних переговорів. На жаль, з багатьох видів озброєнь поставка в Україну досі закрита. Тому потреба у виробництві в Україні своїх снарядів і своїх знарядь 155 мм є. Я підтримую конкуренцію, і вітаю бажання приватних компаній виробляти озброєння і привозити технології. Але за цим має стояти тверезий розрахунок, щоб не загнати державу в проблеми. Бізнесу і технологій у цьому проєкті поки не видно, а ось політична заявка і резонанс гучні. Поки мета цієї гри не ясна, і не ясно, навіщо такий натовп відомих людей записалася в засновники. Але це явна ознака, що очікуються дії", - резюмував Бутусов.