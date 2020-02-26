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 Політика України
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Все про:Боголюбов (30) озброєння (1196) Коломойський (784) Бутусов Юрій (1230) Палиця (6) артилерія (141)

 Коломойський і Боголюбов створили компанії для виробництва 155-мм снарядів і гарматних стволів: бізнесу в цьому проєкті поки не видно, а політичний резонанс гучний, - Бутусов

Коломойський, Боголюбов, Палиця і Кіперман створили компанії для виробництва 155-мм снарядів і гарматних стволів. Але це не схоже на збройовий бізнес, радше, на якийсь політичний проєкт.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"13 лютого сенсаційно прозвучала новина про те, що Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Ігор Палиця та Юрій Кіперман - творці групи "Приват", 29 січня створили дві компанії ТОВ "Таргет-М" і ТОВ "Рокита-М" для виробництва озброєнь. Список засновників великий – серед них громадяни США і партнери Коломойського Мордехай Корф і Уріель Цві Лейбер. Судячи зі складу справу намічається дуже серйозна і масштабна", - розповів журналістів.

"Однак насторожує, що співзасновником "Таргет-М" стала американська компанія "Грей Фокс Інтернешнл". Згадалося, що 15 січня НАБУ висунуло підозру колишньому заступнику міністра економіки Юрію Бровченку в розтраті 8,2 мільйона доларів державних коштів в дуже гучній справі - "Укроборонпром" за погодженням з Бровченком перерахував гроші американській компанії за поставку виробничої лінії 155-мм снарядів на завод "Артема", але гроші зникли, устаткування не поставлено, план виробництва був зірваний. Провальний контракт Бровченко та "Укроборонпром" уклали з американською компанією ... "Грей Фокс Лоджистикс". Яка схожа назва. Але не тільки цей збіг дивує", - зазначає журналіст.

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"Джерела Цензор.Нет, близькі до власників компанії "Таргет", стверджують, що американські співзасновники обіцяють залучити в Україну інвестиції та технології з США у виробництво 155-мм снарядів і навіть у виробництво артилерійських стволів 155 мм. Нібито американські співзасновники заявляють, що у них є експортні замовлення на 155-мм снаряди і стволи, і вони вважають, що вигідніше за все це робити в Україні. Чи можливо це? 155-мм артилерійські снаряди та стволи гармат 155 мм - це особливо важлива військова технологія. Знаряддя 155 мм виробляються на трьох державних арсеналах США, це не довіряється приватним фірмам, це власність уряду США. Чи можуть продати американці ці технології приватним фірмам? Ні. Тільки державі. Для експорту такого високого рівня необхідна спеціальна ліцензія, яку треба узгоджувати у Вашингтоні. Чи можна це зробити без участі українських дипломатів і військових? Ні", - акцентує Бутусов.

"Для організації виробництва треба не просто купити виробничу лінію - треба придбати американської якості сталь, інші матеріали, спеціальне обладнання для стволів і снарядів, причому такої якості, яка в Україні не виробляється, треба створювати цілий виробничий комплекс. Все це треба налагоджувати, всі ці матеріали також ліцензуються, чи буде вигідно такі снаряди виробляти на експорт? Ні. Очевидно, такий проєкт може бути розрахований тільки на внутрішній ринок України", - зазначає він.

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"Закупівля технологій взагалі набагато дорожча, ніж купівля самої бойової техніки. Адже американці продають своїм союзникам самохідні гаубиці М109 за вигідними цінами - так, Латвія купила американські САУ 155 мм за смішною ціною 140 тисяч євро за штуку! Та й виробництво снарядів 155 мм дуже поширене в світі. Якщо є домовленість з Вашингтоном, то набагато дешевше отримати знаряддя і снаряди з американських складів за програмою військової допомоги. Ось тільки проблема в тому, що Україні продавати знаряддя калібру 155 мм і снаряди до них поки жодна країна не готова. Тільки Туреччина продала невелику партію снарядів для випробувань після багатомісячних переговорів. На жаль, з багатьох видів озброєнь поставка в Україну досі закрита. Тому потреба у виробництві в Україні своїх снарядів і своїх знарядь 155 мм є. Я підтримую конкуренцію, і вітаю бажання приватних компаній виробляти озброєння і привозити технології. Але за цим має стояти тверезий розрахунок, щоб не загнати державу в проблеми. Бізнесу і технологій у цьому проєкті поки не видно, а ось політична заявка і резонанс гучні. Поки мета цієї гри не ясна, і не ясно, навіщо такий натовп відомих людей записалася в засновники. Але це явна ознака, що очікуються дії", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177899
 
 
 Топ коментарі
 
Так вот кто теперь наживается на войне
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Не очікую нічого окрім маштабної афери.
Беня не займається тим, що не приносить вигоди.
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Деньги ходят по стране, но с ними никак нельзя встретиться.
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Компанию или производство.???Если производство то это отлично!!! Если пиар-компанию-мне нас...ть
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Короче группа бени готовится отстреливаться от савакова 😀😀😀
А нельзя все это делать вне Украиной земли? Пусть неукраинцы разбираются с неукраинцами за пределами Украины
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Как-то странно это звучит от вас, живущей за пределами Украины...
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У нас в Словакии - все для словаков
Вот на дебатах выборов в парламент ( будут выборы в выходные) возник вопрос МОЖЕТ ЛИ ВЕНГР СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ СЛОВАКИИ
Ответ такой- у венгров есть своя земля, пусть там и становятся президентами , а Словакия- земля словаков
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всё правильно сказано
такое впечатление что только на россии и в Украине остались дураки
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Хитрожопые всегда пользовались неинформированностью населения
И ничему жизнь украинцев не учит - уже и безвиз им дали - едете, смотрите
Нет : сидят на базарах и хаят Украину
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для того власти сейчас и уничтожают школы образование в Украине что б не население было, а быдломасса
а к тому же медицину уничтожают что б эта быдломасса скорей вымирала
но быдломасса не хочет никуда ехать, ей лучше с дивана пропагандиские ролики какото Шария или Дубинского посмотреть, своих мозгов то нет думать
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так какого х ты тут свое мнение выкладываеш???
идеш на форум словацкий и чешеш там про румын
гастрабайтеры хуже калымских дырявых
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"У нас в Словакии - все для словаков"

То есть - не для вас? Или вы уже не украинка?
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оно - гастрабайтер
именно от слова гастрономия))
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какой-то политический проект./Коломойский гражданин Израиля, военного союзникаРФ и друг путинской проститутки по вызову Нетаньяхи.Проект для Путина:Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны" .Главная / Украина 13 ноября 2019, 14:09
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Четвертый закон Ньютона: чем выше сумма отката-тем выше скорость распила.
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Готується черговий пейсатий розпил. Бєня знов зробить вас разом, зебіли.
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Так они же часть заводов оборонки на приватизацию решили выставить
Теперь понятно ктотвыиграет конкурс
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Корф и Лейбер вместе с Коломойским и Боголюбовым являются соответчиками по иску "ПриватБанка" в суде штата Делавэр (США) по обвинению в отмывании и присвоении $622,8 млн, принадлежавшим вкладчикам "ПриватБанка" в Украине. Иск был подан 21 мая 2019 года.
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теперь всех кто против Зеленского будут танками разгонять
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«Я - как дрессированный пес»
ПреЗЕдент Украины В. А. Зеленский

Дрессированный пес олигарха К.,
Дрессированный пес олигарха Р.,
Он сидит в кабинете и ждет звонка,
Чтоб хозяин сказал, что делать теперь.

Нить златых обещаний, увы, тонка.
Лжи вагон нею тянет страны всей сэр,
Дрессированный пес олигарха К.,
Дрессированный пес олигарха Р.

Из казны миллиарды тянет рука
Олигарха-хозяина; нишкнет премьер:
Ведь грызет добровольцев и ждет звонка
ПреЗЕдент-исполнитель магната К.,
Дрессированный пес олигарха Р.
украинский вариант:

Дресирований пес олігарха К.,
Дресирований пес олігарха Р.,
Він сидить в кабінеті та жде дзвінка
Щоб хазяїн сказав, що робить тепер.

Срібна нить обіцянок така тонка!
Віз брехні нею тягне країни сер,
Дресирований пес олігарха К.,
Дресирований пес олігарха Р.

Із казни мільярди тягне рука
Олігарха К., та мовчить прем'єр,
Бо гризе добровольців та жде дзвінка
ПреЗЕдент-виконавець магната К.,
Дресирований пес олігарха Р.
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Юрий Евгеньевич, меня другой вопрос волнует.
Почему Вы с Вятровичем до сих пор не подали в суд на портнова и лукаш за клевету на Майдан?
После программы Савика Шустера Вы, просто, обязаны это сделать!
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Ними має займатись держава і влада, яка перемогла завдяки так званому електоральному майдану.
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Не, ну а для народного порицания!
Народ ведь должен увидеть, что они врут.
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Народ настільки тупий, щоб не бачити об'єктивні речі ?
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А наказать?
За клевету нужно наказывать, чтобы другим не повадно было.
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Певно в карному кодексі немає таких статей.
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Да, и еще.
Про шария забыл.
Он, ведь, подал на Вас что-то за что-то?
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И Вы на него подайте.
Пусть его накажут!
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Зачем сразу Линча?
Люди, ведь, судятся в обычных судах.
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"цель этой игры не ясна"...час покаже -"ясна" чи не "ясна"...тим більше, що гроші на це зараз не з бюджету
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Не очікую нічого окрім маштабної афери.
Беня не займається тим, що не приносить вигоди.
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и скоко тебе за твою работу платять??))
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ого
я не знал шо в вивариуме столько платят рецепиентам)))
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каломойша создал завод с целью поставлять апалченцам снаряды, что бы те убивали "парахаботов всу"
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Не пройдет.
Носить высокое звание "патриот" не всем ворам и преступникам позволено.
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сразу вспомнилась фраза из " Золотого теленка " "Интенсивник" получал от ГЕРКУЛЕС'а большой аванс на заготовку чего-то лесного, зицпредседатель не обязан знать, чего именно . И сейчас же лопнул
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Я так понял из статьи что нам не выгодно производить 155мм снаряды и стволы. Но с другой стороны мы их нигде купить не можем. Бутусову не кажется, что он сам себе противоречит?
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прочти еще раз. не "не выгодно", а не возможно в принципе без госдепа США производить орудийные стволы. советские крупные калибры всю войну изготавливались на немецком оборудовании "Рейнметал". купить мы их сможем, когда Украина будет проводить стабильную и предсказуемую внешнюю политику.
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Компанию или производство.???Если производство то это отлично!!! Если пиар-компанию-мне нас...ть
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В статті сказано, що таке виробництво неможливе.
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А где там товарисЧ Наем? Смотрящий за укроборонпромом....занят? Зарплату в 300 штук гривен пересчитывает?
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Коломойський уже вернул ворованные 6 млрд.дол. и уже снова в доле ( будет зарабатывать на войне?)
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Так все вот это вот было только для того, шоб 73% дали Коломойскому наживаться на войне?
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в том числе граждане США и партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер. Источник: https://censor.net.ua/n3177899
Мля ну чистопородные американцы .
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Объясните лучше нахрена новую гаубицу "Богдана" сделали в калибре 155мм, чтобы счас думать где взять для нее снаряды, в то время как 152мм снарядов хоть жопой ешь. Назло путину? "Главное чтоб не так как раньше"?
Очередная "перемога" первого гидранта плавно переходящая в "здраду" второго.
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Це проблема другого гаранта. Йому ж набоїв не дають.
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