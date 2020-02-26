 Керівник "Укренерго" Ковальчук йде у відставку

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні я припиняю виконувати обов’язки голови правління "Укренерго". Це було непросте для мене рішення, до якого я йшов кілька місяців", - йдеться в повідомленні.

За його словами, він пишається результатами, яких вдалося досягти колективу компанії.

"Ви запитаєте, чому я йду при таких чудових результатах? Ось це і є головне і непросте питання. Роками за ці реформи доводилося боротися. Боротися важко. Олігархічний і політичний вплив в енергетиці не треба нікому пояснювати. Кожен з нас стикається з цим щодня, вмикаючи світло чи газ, оплачуючи комунальні послуги і просто прокручуючи стрічку новин… Це була робота під надзвичайним тиском, в умовах постійних спроб дискредитації, бо контролю над оператором системи хочуть усі", - розповів Ковальчук.

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