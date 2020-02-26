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 Політика України
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Все про:відставка (611) Укренерго (49)

 Керівник "Укренерго" Ковальчук йде у відставку

Глава правління "Укренерго" Всеволод Ковальчук сьогодні, 26 лютого, оголосив про свою відставку.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні я припиняю виконувати обов’язки голови правління "Укренерго". Це було непросте для мене рішення, до якого я йшов кілька місяців", - йдеться в повідомленні.

За його словами, він пишається результатами, яких вдалося досягти колективу компанії.

"Ви запитаєте, чому я йду при таких чудових результатах? Ось це і є головне і непросте питання. Роками за ці реформи доводилося боротися. Боротися важко. Олігархічний і політичний вплив в енергетиці не треба нікому пояснювати. Кожен з нас стикається з цим щодня, вмикаючи світло чи газ, оплачуючи комунальні послуги і просто прокручуючи стрічку новин… Це була робота під надзвичайним тиском, в умовах постійних спроб дискредитації, бо контролю над оператором системи хочуть усі", - розповів Ковальчук.

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Керівник Укренерго Ковальчук йде у відставку 01
Керівник Укренерго Ковальчук йде у відставку 02
Керівник Укренерго Ковальчук йде у відставку 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177898
 
 
 Топ коментарі
 
Ахметка додавил, интересно новый будет менеджер с ДТЭКа, "любитель" зеленой энергетики?
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Зеленський залучив "крупного" інвестора - ахметку,
бо нормальні інвестори не повелися на дурню
про няню
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Драстуй, Эпоха Благосостояния и Процветания!
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Нижняя Австрия первая в мире перешла на полностью возобновляемую энергию, из неё 26% от энергии ветра
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И чем они перекрывают потребление электроэнергии в темные, безветренные ночи?
Или они жгут "Биогаз" на производство которого тратится обычная (вредная) энергия, или "Биодизель" на производство которого тоже тратится "вредная" энергия!
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Аккумуляторная станция хранит излишки энергии.

Ветрогенераторы строят в местах постоянного ветра ,
Учитывая: что на Дунае в нижней Австрии встречаются горный массив Альпы и горная массив Карпат- получается труба и постоянно дует
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Нет на земле мест с постоянными ветрами, и тем более в Европе! Провалы есть по любому, к тому же ветряки рассчитаны на ветер 12 метров плюс, иначе они просто недовырабатывают энергию. И при ураганных (горних ветрах) также не работают.
По поводу аккумуляторов, то в промышленных масштабах они не используются, слишком маломощные, только в бытовых, да и то ограничено.
Поэтому по любому дело там не чистое. А ещё, при производстве солнечных панелей тратится очень много "вредной" энергии (чем и определятся их стоимость), отсюда их полезний (чистый КПД) значительно ниже чем озвучивается. (нужно отминусовывать "вредную" энергию потраченную на их изготовление)!
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P.S.Киловатт ветряков кстати стоит дороже чем солнечных панелей/
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Я живу в Братиславе , между Братиславой и Веной огромное поле этих ветряков , т к тут труба, Вы считаете шо австрийцы не умеют считать деньги ? У них колосочек кколосочку на поле приглажен
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Ахметка додавил, интересно новый будет менеджер с ДТЭКа, "любитель" зеленой энергетики?
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Все просто! НАК "Укренерго" не повинна була приватизовуватися, але чомусь вже стала ПрАТ "НАК "Укренерго"! Чому!?
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Зеленський залучив "крупного" інвестора - ахметку,
бо нормальні інвестори не повелися на дурню
про няню
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янеЛох, освоює нову професію, няні. - А Ахметка в данному випадку грає роль ПТУ... Керівник "Укренерго" Ковальчук йде у відставку - Цензор.НЕТ 7744
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Мдааа, печальбеда. Ахметка додавил Зелю. Говорят и на президента НАЭКа хотят ставить человека Ахметки?
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Чим там він гордиться ? Тим, що до цих пір не хотів поздоровити з днем енергетика пенсіонерів,згідно колдоговору?!!
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