 Керівник "Укренерго" Ковальчук йде у відставку

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Від сьогодні я припиняю виконувати обов’язки голови правління "Укренерго". Це було непросте для мене рішення, до якого я йшов кілька місяців", - йдеться в повідомленні.
За його словами, він пишається результатами, яких вдалося досягти колективу компанії.
"Ви запитаєте, чому я йду при таких чудових результатах? Ось це і є головне і непросте питання. Роками за ці реформи доводилося боротися. Боротися важко. Олігархічний і політичний вплив в енергетиці не треба нікому пояснювати. Кожен з нас стикається з цим щодня, вмикаючи світло чи газ, оплачуючи комунальні послуги і просто прокручуючи стрічку новин… Це була робота під надзвичайним тиском, в умовах постійних спроб дискредитації, бо контролю над оператором системи хочуть усі", - розповів Ковальчук.
Или они жгут "Биогаз" на производство которого тратится обычная (вредная) энергия, или "Биодизель" на производство которого тоже тратится "вредная" энергия!
Ветрогенераторы строят в местах постоянного ветра ,
Учитывая: что на Дунае в нижней Австрии встречаются горный массив Альпы и горная массив Карпат- получается труба и постоянно дует
По поводу аккумуляторов, то в промышленных масштабах они не используются, слишком маломощные, только в бытовых, да и то ограничено.
Поэтому по любому дело там не чистое. А ещё, при производстве солнечных панелей тратится очень много "вредной" энергии (чем и определятся их стоимость), отсюда их полезний (чистый КПД) значительно ниже чем озвучивается. (нужно отминусовывать "вредную" энергию потраченную на их изготовление)!
бо нормальні інвестори не повелися на дурню
про няню