 МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, на сайті Міністерства охорони здоров'я опубліковані два мультфільми, які розповідають, як захиститися від коронавірусу.

Передовсім, МОЗ закликає громадян дотримуватися звичайних запобіжних заходів.

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Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є лихоманка та утруднене дихання.

У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після нього, туристам рекомендується звернутися до лікаря і надати відомості про історію подорожей.

Стандартні рекомендації ВООЗ для широкого загалу щодо зменшення впливу і передачі ГРВІ:

- часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою. Використану хустку слід негайно викинути і помити руки;

- уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

- якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, скоріше зверніться до лікаря і повідомте йому попередню історію подорожей;

- відвідуючи ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з живими тваринами і поверхнями, які контактують з тваринами;

- не вживайте в їжу сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. З сирим м'ясом, молоком і т.п. слід поводитися обережно.

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Інфографіка: сайт МОЗ

Нагадаємо, в даний час жодного підтвердженого випадку коронавірусу в Україні немає.