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 МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

МОЗ оприлюднило відеоматеріали про алгоритм дій у разі підозри на інфікування коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, на сайті Міністерства охорони здоров'я опубліковані два мультфільми, які розповідають, як захиститися від коронавірусу.

Передовсім, МОЗ закликає громадян дотримуватися звичайних запобіжних заходів.

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Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є лихоманка та утруднене дихання.

У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після нього, туристам рекомендується звернутися до лікаря і надати відомості про історію подорожей.

Стандартні рекомендації ВООЗ для широкого загалу щодо зменшення впливу і передачі ГРВІ:

- часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою. Використану хустку слід негайно викинути і помити руки;

- уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

- якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, скоріше зверніться до лікаря і повідомте йому попередню історію подорожей;

- відвідуючи ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з живими тваринами і поверхнями, які контактують з тваринами;

- не вживайте в їжу сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. З сирим м'ясом, молоком і т.п. слід поводитися обережно.

Також читайте: Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб

МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 01
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 02
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 03

МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 04

МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 05
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 06
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 07
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 08
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 09
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 10
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 11
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 12
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 13
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 14
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 15
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 16
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 17
МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити 18

Інфографіка: сайт МОЗ

Нагадаємо, в даний час жодного підтвердженого випадку коронавірусу в Україні немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177895
 
   
 Топ коментарі
 
Предлагаю ЗЕбилов выслать в Ухань
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МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КУРЕНЬЕ ЖТО ЯД 😀
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Вот в чем в чем...а в мультиках зеленое стадо разьбрается...в мультиках оно профи....во всем остальном профаны...
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Мультик - это хорошо. А что насчет реальной подготовки. Мультиком эпидемию не вылечишь.
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что предлагаешь? только максимально кратко. не надо писать всё, о чём можешь написать.
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Предлагаю ЗЕбилов выслать в Ухань
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ну я ж серьёзно прошу. а это юмор. никуда нам от них не деться. только делать из них людей. Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать - Цензор.НЕТ 1057
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Предлагаю вырыть яму поглубже . Натаскать туда провианта побольше и пиваса .Провести туда тырнет и залечь в зимнюю спячку . Если так поступит каждый , то когда китайский короновирус прийдёт он увидит шо никто его не встречает ,делать ему тут просто нех. и он уйдёт несолонохлебашви
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НЕ поможет. Один только выход - накрыться белой простынью и лежать.
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Не дай бог что, потом они скажут, что заболели те, кто их мультики не смотрел..
Береги нас боже от дурнив
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МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КУРЕНЬЕ ЖТО ЯД 😀
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Жила-была на свете камбала, и звали её Камбалумб...
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Угу-угу... Так каждый и полезет под камни ни разу не средневековых.
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Вот в чем в чем...а в мультиках зеленое стадо разьбрается...в мультиках оно профи....во всем остальном профаны...
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Ты лучше посмотри мультяшки про Мышу парашенко . Как он кончает от ,, есть тут рузкие люде? " и паёт -Я как Гоша матаролла ! А соевое 16% гофно бьется в оргазме -верните им сывочолого обратно на царство
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Ну понятно, какой интеллект, такие и инструкции...
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СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ
Мультик о коронавирусе, в главной роли выходец из 95 Квартала Осел Оманский.
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И опять власти провоцируют население на панические настроения. Во всех странах предпринимаются жестки противоэпедемические мероприятия и только у нас "Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Источник: https://censor.net.ua/n3177873"
Высший пилотаж самоуверенности или полного пофигизма. А вообще то уже сейчас следовало бы информировать людей о тактике властей если недай Бог намордники не помогут и вирус вырвится из под "контроля". То что где то там готовятся принимать заболевших это понятно, но как будут решать вопрос с контактерами. Если есть больной значит будут контакты - пассажиры маршрутки,коллеги по работе,семья наконец. Как быть с ними?! Всех в обсервацию?! Абсурд не хватит санаториев. Я не говорю уже о ситуациях с возможными при таком заболевании смертельных исходах. Что делать с умершими? Придавать тело земле или крематорию? Любой из этих вопросов, на которые население не получило надлежащего разъяснения, послужит детонатором стихийных выступлений. Два месяца нам был даны в виде бонуса, чтобы подготовить людей к различным сценариям, в том числе и худшим, эту возможность невежи просрали. Что будет дальше? Поиск и назначение виновных!
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я так понимаю, что только священный храм пресвятого петра мальдивского в курсе, как правильно бороться с заразой.
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та не. только взадцелователи ишака оманского в курсе. вон, мультиками с короновирусами борются.
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кто и где этот мультик увидит?
в школах, детсадах? на производстве? в транспорте? в магазинах? в общественных местах?
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По голубому экрану показать должны.
В прайм-тайм.
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так українські канали заблоковані, чи я щось пропустила?
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Это не важно. Важно, что на это были выделены деньги из бюджета и кто нужно их получил. Остальное - пох, увидят-не увидят...
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С такими заявлениями и вирусов не надо, чтоб началась паника

Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать - Цензор.НЕТ 2636

Что имеет смысл сделать сейчас. Сейчас имеет смысл начать вырабатывать у себя и у близких привычки правильного поведения:

1. Приучить себя не касаться руками лица даже случайно. Любое покашливание - не в ладонь, а в локоть. Просить делать себе замечания, если увидят домашние. Делать замечания им. Предварительно обговорить все это.

2. Салфетки с хлоргексидином или спиртом в сумочке, в прихожей, в туалете. Зашли домой - протерли руки, ручки двери, ключи, кошелек, ручки сумки. Выкинули салфетку, пошли руки мыть.

3. Руки мыть с мылом 20 секунд. Все время. Приучить себя долго мылить руки. И близких приучить.

4. Заменить поездку в автобусе/трамвае/маршрутке на 2-3-4 остановки ходьбой. Это все равно делать, чем раньше привыкнуть, тем меньше потом будет случаев с "нет времени идти пешком".

5. Членам семьи старше 50 лет купите комплекс витаминов из серии 50+. Выбирайте такой, чтоб там был цинк не менее 10 мг в суточной дозе.

6. Не планировать посещений концертов, выставок и т.п. в марте-апреле.

7. Если вы что-то планируете покупать такое, что надо будет покупать через месяц или два, купите лучше сейчас. Плед. Подушку. Холодильник. Новые шторы к весне. Средство для мытья окон. Формы для пасок, краску для яиц.

8. Принимаете какие-то лекарства постоянно? Закупитесь на период до середины мая. Солевые растворы для носа тоже пусть будут. Чтоб по аптекам лишний раз не швеньдять.

9. Ну и туалет. Это все делают, но все же напишу. Помнить, что крышку унитаза во время слива нужно держать закрытой, после открытия протереть хлоргексидином. На это придется обращать внимание, поскольку канализация - один из путей распространения Covid-19, и лучше выработать соответствующие привычки заранее.

Да и в принципе. Безотносительно нынешнего вируса. Лучше выработать привычки правильного поведения заранее и их придерживаться. Не обязательно принимать во внимание то, что написала я, но, например, подписаться на Супрун очень полезно. И перестраивать свои привычки заранее, а не когда следование им станет вопросом жизни и смерти.

Коронавирус уйдет, придет рогатовирус или еще какая хрень. Чем глобальнее становится мир, тем быстрее распространяются свежемутировавшие заразы и тем проще они становятся эпидемиями. Думаю, через 10 лет маска станет для нас общеупотребительным привычным аксессуаром, как уже стала в ЮВ Азии. А пока имеет смысл сформировать у себя и близких правильные привычки под пряником профилактики. Не дожидаясь, пока их у нас сформирует кнут эпидемий.

Светлана Самборска
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Предложение "активным гражданам всречать приехавших и отвозить, куда захотят" - меня глубоко впечатлило. МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити - Цензор.НЕТ 8501

Этакий "подвал", только в масштабах всей страны для прибывших и-за рубежа.

Не померил темпертуру - будешь сидеть в карантине, пока родственники не выкупят.
А что, нормальный такой ЛДНР-ский бизнес.

P.S. А рекомендации - правильные.
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милый пост. я про аэропорт. быдлячество торжествует.
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ну да, потом пострадавший пойдет в ЕСПЧ и мы заплатим за действия этого начальничка. вот это дикарь. как будто специально так обосрался.
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Схема поведения разработанная властью по отношению к эпидемии короновируса предельно проста - не допускать случаев прямого обнаружения и диагностирования, маскировать имеющиеся случаи под проявления и последствия гриппа. Тест-системы не закуплены, те что есть не выданы на места и лежат и лежат в ЦОЗе. На местах отсутствует оборудование и специалисты способные работать с этими системами. Смертельные случаи списываются на осложнения гриппа.

Тепловой скрининг прилетающих в аэропортах Украины проводить нечем. Нет техники.

На счетах аппарата (это юридическое лицо) СНБО Украины находится 18,779 млрд. гривен. Куда уже ушли 1,221 млр. гривен мы не знаем (это вопрос к ведомству Пацкана) , но именно с этих денег на 7,36 млн.
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на 7,36 млн. гривен профинансированы мероприятия т.н. "платформы примирения" (не предусмотрены бюджетом). Кстати нынешний руководитель аппарата СНБО до сих пор имеет статус "исполняющий обязанности". Это означает что все финансовые бумаги визирует либо глава, либо секретарь СНБО (Зеленский\Данилов). Эти деньги так и не переданы в общий фонд бюджета и фактически являются личным загашником Зеленского.
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Кто-то создаёт вакцину, а кто-то мультик. Какая страна - такие и теракты...
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Пора кропать мультики - как задобрить агрессора, как поднять экономику...
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Полезный совет. Здесь учат , что если вам случится кашлять или чихать без салфетки, то делайте это в согнутый локоть, а не в ладони. Чтоб ваши руки не были заражены и не предстваляли опасности для окружающих.
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Если вам случится кашлять или чихать без салфетки, то делайте это в сторону представителя власти любого уровня.
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порох! спаси планету от катастрофы. это можешь сделать только ты!
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73% верещали що хоч за чорта лисого. Абинеюлька, абинепорох.
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А во всем мире-то дураки!! изобретают вакцины, проводят реальные мероприятия по обеззараживанию, карантин и прочее. А тут - ррраз, посмотрел мультик, помыл руки 20 сек и готово! А на съэкономленные деньги - в Оман.
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Ну все логічно, нащо тести від того, чого у вас немає ? Я, наприклад, ніколи не мав і не маю тестів на вагітність, і вагітності самої теж у мене немає і ніколи не було, та і не буде і нікого це не дивує МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити - Цензор.НЕТ 1048
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Этими картинками даже жопу не подтереть. Больницы разваленные стоят, наша страна побьет рекорд по трупам.
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Снимите лучше мультик, как англичанин вылечился теплым виски с мёдом -это в первой серии!
А во второй - как украинец лечится медовой перцовкой с салом и раками! МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити - Цензор.НЕТ 3286
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Идею роликов явно позаимствовали у ВОЗ. Только там ролик один и намного более информативный. Кстати, зачем те, кто их делал, волосы людям нарисовал фиолетового и синего цвета???
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В аптеках элементарных медицинских повязок нет, это так они собираются противостоять наступающей эпидемии коронавируса.
Этот мультик просто прикрытие, чтобы потом не говорили, что Минздрав специально ведет политику, чтобы умерло как можно больше людей и особенно старшего возраста, ведь этот вирус нацелен не на молодых.
А что делать тем, где нелюди закрыли больницы? К примеру в Черкасской области есть маленький городок Ватутино. Есть там больница, была до фашистских реформ реанимация, которая спасала людей. Так эту больницу собираются до конца года закрыть.
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Почему нелох не захотел проходить медкомиссию . У него на опе родинка - " 666"
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МОз !!! МУльтики !!!? Ипать мой лысый череп !!! МОЗ створило мультфільми про коронавірус: як уберегтися і що робити - Цензор.НЕТ 1466
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