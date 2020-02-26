 Сьогодні Україна відзначає День опору Криму російській окупації

Шість років тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. Тоді біля будівлі кримського парламенту з ініціативи Меджлісу зібралося близько 12 тис. кримських татар. Вони тримали у руках свої національні прапори та прапори України. Мітингувальники скандували: "Слава Україні - Героям слава!", "Банду геть!", "Крим – Україна!". На противагу цьому мітингу був організований мітинг "Русского єдінства", що керувався кремлівською маріонеткою Сергієм Аксьоновим, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як відомо, ще 20 лютого російські війська розпочали окупацію Криму. На півострові з’явилися вантажівки без номерів, так звані зелені чоловічки – російські військові, як згодом підтвердив президент Росії Володимир Путін... Водночас відбулося створення й озброєння іррегулярних збройних формувань найманців, якими керували офіцери спецслужб і Збройних Сил Російської Федерації.
26 лютого, в результаті сутичок під будівлею Верховної Ради Криму, двоє людей загинули й декілька десятків зазнали поранень. Згодом, після окупації півострова, слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу (так звана "справа 26 лютого") і влаштував політичне судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафою Дегерменджі, Алі Асановим та іншими кримськотатарськими активістами.
Вже наступного дня, 27 лютого, спецпідрозділи ГРУ Росії зайняли приміщення Верховної Ради і Ради Міністрів Криму. Тоді ж парламент Криму на вимогу загарбників оголосив про проведення на півострові референдуму про приєднання до Росії. Планувалося, що голосування проведуть 25 травня, однак потім його перенесли на 16 березня.
Впродовж наступних кількох днів вулиці міст і магістральні дороги півострова заповнили російські війська. "Зелені чоловічки" захопили адміністративні будівлі, взяли в облогу гарнізони Збройних сил України, морські порти і аеропорти. Керівництво Росії неодноразово стверджувало, що ці озброєні люди не є російськими військовослужбовцями. Однак після окупації півострова і проведення там фейкового "референдуму про статус Криму" росіяни визнали, що "зелені чоловічки" були військовослужбовцями ЗС РФ.
1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Путіна про дозвіл на застосування ЗС РФ на території України. В свою чергу, РНБО України через агресію Росії ухвалила рішення привести Збройні сили України у повну бойову готовність.
Міжнародні організації визнали окупацію півострова незаконною і засудили дії Росії. Зокрема, за цей час було ухвалено чотири резолюції ООН щодо Криму. Разом з тим, ряд західних країн запровадили проти РФ економічні санкції.
Відтоді минуло шість років і ситуація на окупованому Росією українському півострові залишається напруженою: окупанти обрали тактику залякування і терору місцевого населення. Нині в Криму заборонена діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Хвиля за хвилею проходять репресії, обшуки і незаконні затримання. Країна-агресор цинічно нехтує основоположними правами і свободами людини та міжнародним правом.
Сьогодні о 19:00 під будівлею посольства Російської Федерації в Києві відбудеться акція "6 років окупації Криму - 6 вимог до агресора", присвячена 6-й річниці окупації Криму. Організатори "закликають усіх небайдужих прийти до посольств та консульств держав-агресора і закликати звільнити окуповані території".
- моряки на "Черкасах"
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А морская пехота это те которые из 300 человек только 59 ушли из Крыма, а остальные остались служить *****. Ну то таке. Конечно могло быть и хуже, по статистике только 10% осталось верными присяге, а тут ЦЕЛЫХ 19,6!!!!!
Интересно напишут ли в истории Украины правду, кто всрався ?
Правда незрозуміло що вона робила на тім засіданні, хто її запросив, і чому її послухалися.
А я говорю о том, что напишут в учебниках истории непредвзято.
Но ему прост-т-тительно, он же тогда еще не был "кровавым пастором"
Они в 2014-ом даже сказки от Жириновского радостно слушали раскрыв рты.
80% военных, 90% мусоров, 99% СБУшников в первых рядах побежали получать кацапские паспорта.
Какое "сопротивление"?!!
От така то фігня ,малята!
В истории с оккупацией и попыткой аннексии Крыма прозвучала мысль, что у каждой стороны есть своя правда, а истина находится где-то посередине. Давайте попробуем представить зеркальную ситуацию и проверить - Существует ли эта "середина"?
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В 2013 году в результате отказа президента подписать ассоциацию с ЕС в Украине возник конфликт между парламентской и президентской ветвями власти. Напомню, что с трибуны Майдана выступали народные депутаты Украины, лидеры парламентской оппозиции.
Тот же Яценюк был председателем Верховной Рады в 2007 году. В 2010-м был предложен Януковичем среди трех кандидатур на пост премьер-министра Украины. В 2012-м возглавил «Объединённую оппозицию», которая получила 101 место в парламенте.
Событиям Майдана предшествовало движение Украины в ЕС под руководством президента Януковича. Виктор Федорович правильно оценил, что в случае проигрыша на следующих выборах только ассоциация с ЕС позволит ему избежать ареста и тюрьмы.
Движение в ЕС было остановлено после встречи с президентом РФ 9 ноября 2013 года: «Пyтин сказал четко, что после подписания ассоциации, заберет Крым с Севастополем, потом Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одессу, Запорожье, Харьков» (с).
В результате внутреннего конфликта ветвей власти победу одержала парламентская оппозиция, а президент бежал из страны. Действующий парламент констатировал невозможность президента исполнять свои полномочия и назначил новые выборы.
В мае 2014 года на свободных выборах в Украине был избран новый президент и страна продолжила движение в ЕС. Российская Федерация не признала результаты выборов и перешла к выполнению своих угроз, отправив "ихтамнетов" в Крым и на Донбасс.
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В 1993 году в Российской Федерации произошел конфликт между парламентской оппозицией и президентом. Он протекал гораздо брутальнее Майдана с применением бронетехники и автоматического оружия. В результате победила президентская ветвь власти.
12 декабря 1993 года были проведены выборы в неконституционное на тот момент Федеральное собрание РФ. От участия в выборах были отстранены партии и организации, члены которых принимали участие в столкновениях на стороне Верховного Совета.
Представим, что одна из соседних стран не признает результаты выборов и направляет "вежливых желтых человечков" восстанавливать "историческую справедливость" на Дальний Восток. Либо "вежливые исламские человечки" появляются на Кавказе.
В результате часть России оккупирована и "возвращена в родную гавань", а на части идет война при поддержке и под руководством соседнего государства. Военная пропаганда агрессора вещает про притеснение, а МИД о праве на самоопределение народов РФ.
Где та средняя точка, в которой сходятся интересы агрессора и жертвы агрессии? Ее нет! Не существует компромисса, который устроил бы агрессора. Даже капитуляция жертвы не приведет к отказу агрессора от своих планов, а скорее поспособствует их исполнению.
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Определение агрессии (Утверждено резолюцией 3314 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года).
Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
Юрий Христензен
На самом деле в этот день, россия открыла свое истинное лицо, это злобный\лживий хищник(Крыса) который пожирает меньших, но трусливый когда перед ним стоит равный или сильный.
Украина, к моему огромному стыду, за почти 30 лет вообще крайне мало и абсолютно незаслуженно, сделала для крымских татар(((