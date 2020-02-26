EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  8339  79
Матеріали за темою:
Все про:вірус (312) Італія (375) COVID-19 (289)

 Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб

В Італії за останню добу кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 збільшилася на 93 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це свідчать зведені фахівцями Університету Джона Гопкінса дані, опубліковані на сайті Gis and Data.

25 лютого кількість заражених в Італії становила 229 осіб, сьогодні - 322 хворих, померли десять осіб, одна видужала.

Станом на 26 лютого підтверджено 81 002 випадки захворювання на коронавірус COVID-19, 2762 особи померли, 30 098 - одужали.

У Південній Кореї кількість заражених збільшилася майже вдвічі за два дні, зараз інфіковано 1146 осіб, у Японії - 170, в Ірані - 95.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У пасажирів, які прибувають з Італії, почали вимірювати температуру в аеропорту "Київ"

Наприкінці грудня 2019 року в Ухані (Китай) підтвердили появу штаму коронавірусу 2019-nCoV, який викликає пневмонію нового типу.

Станом на 24 лютого в Італії померли вже шість осіб, інфікованих коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177890
 
 
 Топ коментарі
 
Бинго.Зебуин уверен что клятый Порох?
 показати весь коментар
 
зебилы, вы настолько тупые, что "думаете" - вислюк оманський и его ЗеКоМанда, полные профаны во ВСЁМ, справляются с карантином? Д*билы, *ля))
 показати весь коментар
 
винний популізм, за який ви проголосували.
влада взагалі не реагує на спалах епідемії в Італії, з якою в нас активне переміщення громадян.
я вам навіть скажу, що до нас ЩОДНЯ приїздять бусики з італійських міст, в яких об'явили карантин.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
п.с.
Схема поведения разработанная зеленой властью по отношению к эпидемии короновируса предельно проста - не допускать случаев прямого обнаружения и диагностирования, маскировать имеющиеся случаи под проявления и последствия гриппа. Тест-системы не закуплены, те что есть не выданы на места и лежат и лежат в ЦОЗе. На местах отсутствует оборудование и специалисты способные работать с этими системами. Смертельные случаи списываются на осложнения гриппа.
 показати весь коментар
 
 
Вот с этими тест системами интересная история. Не хочу врать когда, но в нашем потешном минздрави заявили что мол сами у нас разрабатывают и хочу подчеркнуть, скоро будут отечественные тест системы. Через время слышу, что мы будем у кого то там эти тест системы закупать. Клоуны даже п...здеть синхронно не могут.
 показати весь коментар
 
 
Сам ты клоун. Розроблять, потім продадуть і куплять через іноземну прокладку з реєстрацією на Кіпрі, або хтось дасть у вигляді гуманітарної допомоги, то теж можна провести як закупівля, чого ж добру пропадать ? А гроші вони і на Кіпрі гроші
 показати весь коментар
 
Scorpman Y, наша медицина "в заднице". Это факт. Она "в заднице" сейчас и она была в ней и последние пять лет тоже. Так что, если бы при власти сейчас был бы твой любимый барыга, то защищаться от вируса было бы так же нечем.
 показати весь коментар
 
винний популізм, за який ви проголосували.
влада взагалі не реагує на спалах епідемії в Італії, з якою в нас активне переміщення громадян.
я вам навіть скажу, що до нас ЩОДНЯ приїздять бусики з італійських міст, в яких об'явили карантин.
 показати весь коментар
 
 
зебилы верят - что "бубочка всё порешал и остановил видосиком клятый вирус!" Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб - Цензор.НЕТ 8197
 показати весь коментар
 
 
Конкуренции никто не любит, вот поєтому номерного валентина я понимаю, он может работьі лишиться, а вьі его сразу далеко посьілаете
 показати весь коментар
 
 
Ксения, а как реагировать? Не пускать бусики? Проверять всех на температуру? Сажать в карантин?
 показати весь коментар
 
Якби ще вчені були такі мудрі, як зєбуїн на пальмі.
 показати весь коментар
 
 
Что, без упоминания имени Порошенко за комментарии не платят?
 показати весь коментар
 
 
О пан- пока не говорят. В проф. информациях пишут : "Инфекция COVID 19".
 показати весь коментар
 
 
Бабло вы ше любого зла, поэтому ВОЗ больше боиться мирового экономического кризиса, чем пандемии. Поэтому и говорит то, за шо ему заплатили.
Золотые слитки в банковских сейфах вирусом не заражаются, и имея бабки можно и МКС вирус пересидеть.
Скот вымрет, но ничего - потом поголовье восстановится!
 показати весь коментар
 
 
А этосмотря как на биржах играть.
Если на понижение - то пандемия. Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб - Цензор.НЕТ 9801
 показати весь коментар
 
 
а як почувається наша туристка, яку вчора ушпиталили в Чернівцях?
 показати весь коментар
 
 
а у нас звєрствуйєт вірус Зє!льоной плєсєні
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Твои мозги уже заражены-поражены этим вирусом?
 показати весь коментар
 
 
вірус ЗП поражаєт моск, размігчоний "Сватамі" та "Слуха нарота"
 показати весь коментар
 
 
Так не надо было смотреть это, был бы здоровым, а не больным и немощным.
 показати весь коментар
 
красиво, а главное - как точно ты выразился про зебилов))
Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб - Цензор.НЕТ 7853
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это так оптимистично - вакцин нема, невилiкована.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Судя по комментариям она вас троллей и поразила, вы все неизлечимы, вас как того горбатого только могила и исправит.
 показати весь коментар
 
судя по твоему подгоранию - зефрения у тебя полностью поразила "моСх".. Хотя, а был ли он там вообще?)) разве что "из ваты"
 показати весь коментар
 
я думаю - виліковна (хоча і не у всіх, ну можливо хочаб у тих, у кого телек зломався))))
ще дві-три платіжки за одне "щастя" і підвищення зарплат у рази для богоподібних "нещасть"... і нарІд начне приходити до тями (бо вже скоро і гавкать заборонять, як в СМІ так в на кухнях )))
 показати весь коментар
 
 
та не.. у зебилов, как и у ватников рашки - одна патолгия: отсутствие мозга и нулевое критическое мышление.. Как кацапы до сих пор верят что "америга во всем винавата!", так и зебилы - что "Порох мешает вове - вАрует из бюТжета по ночам!"... Недаром и вата, и зебилы верят в то. что "Вова - ссарь хороший, то бояре плохие!"))
 показати весь коментар
 
 
Так шо коронавирус уже и за белую расу взялся, плохи дела однако.
 показати весь коментар
 
"Коронавирус" за белую расу "взялся" ещё 20 мая прошлого года, количество пораженных сперва составляло 73%, сейчас 24%...(КМИС)
 показати весь коментар
 
воно везде иста, потому что ни у кого нет вакцин и лекарств. Но, в отличие от испанки , оспы, чумы и холеры, инфекция не косит всех подряд. К весне утихнет. Не ревите,
большие дети.
 показати весь коментар
 
 
Понятно , что все ужимки и нелепые спектакли зеленого клоуна пандемию не остановят .
 показати весь коментар
 
 
Нам ничто не грозит, у нас есть противовирусный препарат-перцовка, сало и чеснок, про это никто в мире так и не догадался.
 показати весь коментар
 
 
Тс-с-с-с про сало, а то сейчас набегут и разгребут.
Мало того что масок дефицит, так из за тебя идиота ещё и сала не станет!.. Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб - Цензор.НЕТ 3259
 показати весь коментар
 
хватит ли смелости у украинских врачей признать "чумку" (если не дай Бог она появиться) или как страусы будут тыкаться головой в асфальт, уверяя что это обычный грипп и подтвержденного нет... (а кто ж его подтвердит, это значит расписаться в подрыве своей самоуверенности или тупости)
 показати весь коментар
 
 
Учитывая что чудовищную панику подняла именно ВОЗ - хотя ей положена противоположная роль: давать населению дельные советы по защите от инфекции и подавлять истерию - всё это очень сильно смахивает на очередную Эболу, а до этого был ещё и свиной грипп. Этот вирус не более необычен чем всякие разновидности гриппа или, скажем, корь. Корь - пример одного из самых легко распространяющихся заболеваний, потому как нет более лёгкого способа чем воздушно-капельный ("апчхи"). И корь действительно убивает, если организм ослаблен.
Не паникуйте раньше времени. Принимайте обычные меры предосторожности, как против гриппа: не шатайтесь без необходимости в людных местах, например.
А вот разобраться: с чего это ВОЗ подняла всемирную панику, хотя её задача совершенно противоположна - действительно нужно. Как уже сказано, это третья подряд кампания истерии; первые две закончились ничем.
 показати весь коментар
 
 
ВОЗ не поднимает панику, а лишь даёт информацию и обоснованные ценные советы.
 показати весь коментар
 
 
И где её обоснованные советы ? Обещанная пандемия, с угрозой для 50-70% населения Земли - это кампания по устрашению
 показати весь коментар
 
 
Я давно пишу что паника надумана и раздута искусственно.
А почему? Да все просто. ВОЗ - международные бюрократы высшего уровня, им нужна какая-то проблема чтобы оправдать свое существование, запросить бюджеты на всякие мероприятия, конференции, куда они летают бизнес-классом и живут в самых дорогих отелях.
Любая бюрократия поддерживает свою значимость путем возвеличивания "проблем" с которыми она типа должна бороться.
И не только ВОЗ. Та же ситуация с т.н. "глобальным потеплением", так же раздувается международной "экологической" бюрократией.
"Борьба с голодом" - то же самое, куча конференций, миллиардные потоки денег, дорогие функционеры рассекающие небо в бизнес-джетах, только число голодающих почему-то постоянно растет
Это один из законов Мерфи - каждая бюрократия стремится к раздуванию штата и своей значимости.
 показати весь коментар
 
 
И потому они придумывают количество смертей?
 показати весь коментар
 
 
София, в год от обычного гриппа в мире умирает 650 тыс.чел. И никто на карантин не закрывается.
 показати весь коментар
 
 
На дорогах в мире погибают 1.2 млн в год + 10-20 млн инвалидов.
Вирус явно проблема поменьше.
 показати весь коментар
 
 
Новость о последствиях вспышки вируса в Италии, а тролли продолжают оскорбительные высказывания про собственную власть, независимо от предложенной темы. Как реклама про шпингалеты на Поле Чудес у Петросяна.
Теперь про вирус.
- Да, объявите уже, что вирусы, это разумные инопланетные организмы, и поэтому человечество бессильно против них. Эти организмы точно знают, когда пора мутировать, чтобы выжить, и вообще знают, что необходимо мутировать, и как именно. Наверное, перед этим изучают антитела, вырабатываемые организмом человека.
 показати весь коментар
 
 
Иногда, чтобы не нести чушь, достаточно ходить в школу и нормально учиться.
Вирусы мутируют постоянно, при этом скажем на 1000 неудачных мутаций приходится 1 удачная, которая дает вспышки. Поэтому вирусы "не знают" как правильно мутировать, все наугад, просто мы 999 неудачных мутаций не видим, а видим только удачные.
 показати весь коментар
 
 
Украинцы через Венгрию возвращаются в Украину и никто самолетами оттуда не летит, т к заробитчанам проще и дешевле доехать на бусике от города в Италии до своих Сел в Украине за 50 евро, чем лететь через большие города
, ЧТО ДЕЛАЮТ САНСЛУЖБЫ( которых явно нет) на пограничных пунктах ?
 показати весь коментар
 
 
Это сколько дерег уйдёт! Даже у Италии такого нет!
 показати весь коментар
 
София, допустим санслужбы есть на каждом пограничном переходе, что они могут сделать?
 показати весь коментар
 
и тем у кого температура, лоб помазать зеленкой
 показати весь коментар
 
Это не решает проблему. Большой инкубационный период и большинство без симптомов вообще
 показати весь коментар
 
То что у нас скоро будет (а может и есть уже) даже не сомневайтесь. Вопрос в том, с какими последствиями.
 показати весь коментар
 
 
А зекоманда вирус победила, она его переименовала в орз. Мрут от орз, а коронавируса нет.
Не догадливые власти в других странах, завидуйте нашим спецам.
 показати весь коментар
 
 
Ну Лиза Богуцкая(депутат от СН)ясно же сказала:это коронаробесие,бояться нечего! Кому что не ясно?!
 показати весь коментар
 
Туристическая популярность Италии сыграла с ней дурную шутку- китаезы отгрузили вирус
 показати весь коментар
 
Дорогая, китайцы - не японцы: они не туристы, а дельцы.
 показати весь коментар
 
Так шо они за вирус ещё и гроши берут 😀😀😀?
 показати весь коментар
 
А кто (что) в этом мире не опустошает карманы?
 показати весь коментар
 
Итальянцы близки нам по своему пофигизму к правилам!
 показати весь коментар
 
 
Не только итальянцы, а вообще романская группа.
 показати весь коментар
 
Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб - Цензор.НЕТ 4096
"Сохраняйте спокойствие и помогайте друг другу. Время таких испытаний - хорошая возможность для распространения здравого смысла, поэтому мобилизируемся! Собрали советы и напоминания для каждого, - отметила Уляна Супрун. - А это - чаще мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд. Не касаться руками глаз, носа или рта. Также следует избегать толпы и контакта с больными людьми. Необходимо находиться в постоянной связи со своим семейным врачом при малейшем недомогании. Защитную маску обязательно надевать при кашле и насморке. Маска должна покрывать нос, рот и плотно прилегать. Когда маска станет влажной, ее следует заменить. Внешнюю часть маски нельзя трогать руками. Если это произошло сразу же помыть руки. И главное - не переться больному на работу. Трудоголизм во время эпидемий наказуем!"

Святая женщина!!!
 показати весь коментар
 
 
до конца недели будет и у нас
можно к гадалке не ходить...
 показати весь коментар
 
Частіше руки мити це дурість, воно призводить тільки до обезжирюванню , після цього шкіра рук робиться суховата, а клітини беззахисні. І чогось всі як попугаї повторюють-мийти руки і частіше
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору