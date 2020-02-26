 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2715 осіб, інфіковано понад 78 тис., одужали - 29,7 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.
Згідно з останніми даними з 31 провінції, зафіксовано 78 064 підтверджені випадки зараження, з лікарень було виписано загалом 29 745 людей.
За останню добу в провінції Хубей зареєстровано 401 новий випадок зараження коронавірусом, 52 людини померли.
Нагадаємо, станом на ранок, 25 лютого, у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування новим різновидом коронавірусу COVID-19. Відомо про 2699 смерті від вірусу.
Раніше в США Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) американців попередили про необхідність розпочати підготовку до поширенню коронавірусу на території Америки.
вірус дуже агресивний, фактично контакт з хворим дає стовідсоткову хворобу.
викликає навіть повторне зараження за деякий час.
Близько 80% взагалі не хворіють. Діти дуже рідко і легко. Ті що за 70 років досить часто і важко.
Багато інформації дав корабель в Японії. Там судячи з усього заразились всі. Але реально захворіли з симптомами 20%
Высший пилотаж самоуверенности или полного пофигизма. А вообще то уже сейчас следовало бы информировать людей о тактике властей если недай Бог намордники не помогут и вирус вырвится из под "контроля". То что где то там готовятся принимать заболевших это понятно, но как будут решать вопрос с контактерами. Если есть больной значит будут контакты - пассажиры маршрутки,коллеги по работе,семья наконец. Как быть с ними?! Всех в обсервацию?! Абсурд не хватит санаториев. Я не говорю уже о ситуациях с возможными при таком заболевании смертельных исходах. Что делать с умершими? Придавать тело земле или крематорию? Любой из этих вопросов, на которые население не получило надлежащего разъяснения, послужит детонатором стихийных выступлений. Два месяца нам был даны в виде бонуса, чтобы подготовить людей к различным сценариям, в том числе и худшим, эту возможность невежи просрали. Что будет дальше? Поиск и назначение виновных!
Интересно,- а уничтожается ли вирус сброшенными на него атомными бомбами?
вирус этот более + 50 градусов по цельсию уже не переносит
Если зимой на 20 град. выше, чем обычно, то летом вирус в Киеве вообще сдохнет...