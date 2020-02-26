EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Київські новини
  758  9
Все про:КМДА (778) Київ (7347) туалет (17) школа (804)

 На ремонт вбиралень у школах Києва виділили понад 73 млн грн, - КМДА

Цього року в столичних школах активно ремонтуватимуть туалети. На це передбачено понад 73 мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Згідно з повідомленням, дві третини коштів піде на капітальні ремонти, а інша частина – на поточні. Найбільше туалетних кімнат планують відремонтувати в Деснянському районі, де передбачено для цього 13,2 млн грн.

"Разом із групою експертів ми напрацювали рекомендації для осучаснення вбиралень у школах. Зокрема, передбачається повна заміна застарілого сантехнічного обладнання, вентиляції, мереж водопостачання, електричних мереж і каналізації. Нова сантехніка має бути сучасною та зручною: ми відмовляємося від підлогових (так званих "чаш Генуя") та рекомендуємо звичайні, якісні унітази, умивальники та іншу необхідну сантехніку. Таким вимогам будуть відповідати вбиральні після капітального ремонту. Діти у кожному освітньому закладі Києва мають почуватися комфортно, як удома", - зазначив Валентин Мондриївський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плануємо закрити питання з вуличними туалетами в сільських школах Закарпаття до наступного навчального року, - Новосад

Окрім цього, рекомендації передбачають окремі вимоги до ремонтних робіт залежно від особливостей дітей. Так, туалети для 1-4 класів мають обладнати дитячими унітазами та відокремленими перегородками не нижче ніж 1,75 м, а висота раковини не має перевищувати 0,5 м. Для учнів 5-12 класів кожен санвузол має містити окреме приміщення для рукомийників та окреме – для туалетних кабінок. Усі кабінки мають бути розділені перегородками та обладнані дверцятами. У складі санвузла для дівчат облаштовуватимуть окрему гігієнічну кабіну, обладнану унітазом, умивальником, гігієнічним душем.

"Ми передбачили вимоги для оснащення окремих кабін для дітей з інвалідністю. В універсальній кабіні, крім умивальника та унітаза, буде простір для розміщення колісного крісла, поручні, поворотні або відкриті сидіння, дзеркала на відповідній висоті, гачки для одягу, милиць чи іншого приладдя. Така кабіна обов’язково має бути на першому поверсі кожного закладу освіти", – додав Мондриївський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177886
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
и кстати...., о школе... На ремонт вбиралень у школах Києва виділили понад 73 млн грн, - КМДА - Цензор.НЕТ 7869


Світлана Скрипник-Дмитричукдо Диванна сотня

20 год

Нововведення в рамках програми "Нова українська школа".
Затверджено до друку у березні 2018-го.
Дякуйте далі.

На ремонт вбиралень у школах Києва виділили понад 73 млн грн, - КМДА - Цензор.НЕТ 8751
 показати весь коментар
 
На единый проездной билет 20000000 баксов потратили. В Чехии министр за такое ушел в отставку.
 показати весь коментар
 
Нужно не деньги давать, а строительные бригады! Тогда действительно будут ремонтироваться ШКОЛЬНЫЕ ТУАЛЕТЫ, а не дачи работников РОНО...
 показати весь коментар
 
 
половину б этой суммы в сельские школы, на ликвидацию "удобств на улице"
 показати весь коментар
 
 
Как раз на золотые унитазы потянет, токо не школьникам, а новой власти.
С чего смеялись, того и набрались
 показати весь коментар
 
 
Мелочь. В Харькове один только туалет потянул на 5 млн.. правда, не в школе.
 показати весь коментар
 
самое главное покрасить их в жовто-блакытный цвет - века два точно простоят и никакой ремонт боле не будет нужен
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору