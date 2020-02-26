 На ремонт вбиралень у школах Києва виділили понад 73 млн грн, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Згідно з повідомленням, дві третини коштів піде на капітальні ремонти, а інша частина – на поточні. Найбільше туалетних кімнат планують відремонтувати в Деснянському районі, де передбачено для цього 13,2 млн грн.

"Разом із групою експертів ми напрацювали рекомендації для осучаснення вбиралень у школах. Зокрема, передбачається повна заміна застарілого сантехнічного обладнання, вентиляції, мереж водопостачання, електричних мереж і каналізації. Нова сантехніка має бути сучасною та зручною: ми відмовляємося від підлогових (так званих "чаш Генуя") та рекомендуємо звичайні, якісні унітази, умивальники та іншу необхідну сантехніку. Таким вимогам будуть відповідати вбиральні після капітального ремонту. Діти у кожному освітньому закладі Києва мають почуватися комфортно, як удома", - зазначив Валентин Мондриївський.

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Окрім цього, рекомендації передбачають окремі вимоги до ремонтних робіт залежно від особливостей дітей. Так, туалети для 1-4 класів мають обладнати дитячими унітазами та відокремленими перегородками не нижче ніж 1,75 м, а висота раковини не має перевищувати 0,5 м. Для учнів 5-12 класів кожен санвузол має містити окреме приміщення для рукомийників та окреме – для туалетних кабінок. Усі кабінки мають бути розділені перегородками та обладнані дверцятами. У складі санвузла для дівчат облаштовуватимуть окрему гігієнічну кабіну, обладнану унітазом, умивальником, гігієнічним душем.

"Ми передбачили вимоги для оснащення окремих кабін для дітей з інвалідністю. В універсальній кабіні, крім умивальника та унітаза, буде простір для розміщення колісного крісла, поручні, поворотні або відкриті сидіння, дзеркала на відповідній висоті, гачки для одягу, милиць чи іншого приладдя. Така кабіна обов’язково має бути на першому поверсі кожного закладу освіти", – додав Мондриївський.