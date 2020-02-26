 Експрезиденти Польщі Кваснєвський і Коморовський закликали владу країни полегшити життя українським заробітчанам

Про це йдеться у спільному зверненні до уряду Польщі, яке оприлюднили у вівторок експрезиденти Олександр Кваснєвський і Броніслав Коморовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Утримання високого темпу економічного розвитку можливе завдяки мігрантам з України, котрі обрали Польщу як місце роботи, а дедалі частіше - і проживання", - зазначається в заяві.
Підкреслюється, що завдяки присутності українських трудових мігрантів забезпечується конкурентоздатність польських підприємств.
Як зауважили експрезиденти, з 2020 року Німеччина значно спрощує правила для трудових мігрантів з-поза меж ЄС, наслідком чого може стати відплив робочих рук із Польщі - особливо висококваліфікованих фахівців.
"На жаль, у цій сфері ми бачимо відсутність стратегічних рішень польського уряду", - констатують політики.
На їхню думку, через складне міграційне законодавство втрачають польські роботодавці - і загалом погіршується імідж Польщі.
"Ми закликаємо негайно зробити кроки до опрацювання довгострокової міграційної політики у співпраці з експертними центрами, органами місцевого самоврядування і профспілками", - йдеться у зверненні.
Кваснєвський і Коморовський закликали у стислі терміни запровадити прозорі адміністративні процедури для громадян України, які хочуть працювати в РП.
За різними даними, у Польщі працює до півтора мільйона громадян України.
Як очікується, підстави нової міграційної політики Польщі уряд країни оприлюднить за пів року.
Сначала надо разобраться как кацапы выкупали. И останавливали все заводы в Украине
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«В 1980-х завод стал крупнейшим автобусостроительным предприятием в мире, здесь трудилось около 8 000 человек, ежегодно выпускавших 15 000 автобусов. В октябре 2014 года завод остановил производство, оборудование и помещения выставлены на аукцион[1]. В 2018 году на сайте завода появилась информация о возобновлении производства.[1][2] Однако, уже в начале 2019 года начался полный снос корпусов завода, территорию планируется застроить IT-хабом и жилыми домами.[3]»
Не удивлюсь. Шо всю операцию по ликвидации автобусного завода исполнили кацапские рейдеры на гроши ФСБ, ибо ИМ ВАЖНА БЕЗРАБОТИЦА В УКРАИНЕ
значит порох отсановил и закрыл его..
можно ссылочки за выкуп лаза кацапами?
ГУГЛ В ПОМОЩЬ
ИНДЕЙЦА РЯБУЮ ШАПКУ слухи явно не интересуют . Его волнует содержание жены и трёх сыновей во Франции
А я написав прямо: ні свиночолий хряк, ні твоя ж "бубочка" взагалі не думали та не думають про майбутнє держави Україна.
Жители бывших советских республик средней Азии мечтают жить в Украине - Один купит гражданство и сразу ВЕСЬ АУЛ ПЕРЕВЕЗЕТ С СОБОЙ,
ПОСТАВИТЬ ТАМ МОЛЧАЛИВЫХ И ПОСЛУШНЫХ РАБОВ
И ПРОДАВАТЬ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО В ОМАН 😀😀😀 вот зачем ЗЕ так упирается с землей, с двойным гражданством и т д- СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ ИЗРАИЛЬ ( без земли) для Украины( пока ещё с землей) выстроил .
Згідно польським законам, подання на громадянство РП - після 5 років "сталого побуту".
Сталий побут - це 3-я карта, спочатку ВСІМ приїжджим (без карти поляка) видають першу карту - "часовего побуту", на 3 роки. 2-га карта теж тільки "часовего побуту" знов на 3 роки І тільки 3-я карта то "сталий побут", ось з нею живеш 5 років і тільки після того подаєш на громадянство. Загалом 11 років. Вийнятків для професіоналів немає, тільки окремі випадки якщо приніс якусь користь Польщі. Он незщодвно був випадок - водій-українецт врятував кілька людей під час ДТП, то йому окремим указом президента дали громадянство поза чергою.
Взагалі полякам немає сенсу прискорено надавати громадянство спеціалістам. Як тільки інженер отримає паспорт РП, то нафіг йому та Польща, чкурне до тої ж Німеччини де буде отримувати в 3-4 рази більше.
19 березня, 2015
В Україні набув чинності (опубліковано в урядовій пресі. - Ред.) урядовий закон про внесення змін до пенсійного законодавства, який ухвалено парламентом і підписано Президентом.
Зазначений закон передбачає зміну законодавчих норм, що регулюють питання пенсійного забезпечення за трьома основними блоками: скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, тимчасове скасування виплати пенсій працівникам, які обіймають спеціальні посади, а також зміну умов виходу на пенсію для громадян, які мають право на так звану «пільгову» пенсію.©
Каков размер пенсии? От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот ...
500 шек. = 3250 грн.В Украине минимальная пенсия 1638 грн., в два раза меньше чем в Израиле.Для нашей власти израильтяне в два раза ценнее украинцев.