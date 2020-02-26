 Експрезиденти Польщі Кваснєвський і Коморовський закликали владу країни полегшити життя українським заробітчанам

Про це йдеться у спільному зверненні до уряду Польщі, яке оприлюднили у вівторок експрезиденти Олександр Кваснєвський і Броніслав Коморовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Утримання високого темпу економічного розвитку можливе завдяки мігрантам з України, котрі обрали Польщу як місце роботи, а дедалі частіше - і проживання", - зазначається в заяві.

Підкреслюється, що завдяки присутності українських трудових мігрантів забезпечується конкурентоздатність польських підприємств.

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Як зауважили експрезиденти, з 2020 року Німеччина значно спрощує правила для трудових мігрантів з-поза меж ЄС, наслідком чого може стати відплив робочих рук із Польщі - особливо висококваліфікованих фахівців.

"На жаль, у цій сфері ми бачимо відсутність стратегічних рішень польського уряду", - констатують політики.

На їхню думку, через складне міграційне законодавство втрачають польські роботодавці - і загалом погіршується імідж Польщі.

"Ми закликаємо негайно зробити кроки до опрацювання довгострокової міграційної політики у співпраці з експертними центрами, органами місцевого самоврядування і профспілками", - йдеться у зверненні.

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Кваснєвський і Коморовський закликали у стислі терміни запровадити прозорі адміністративні процедури для громадян України, які хочуть працювати в РП.

За різними даними, у Польщі працює до півтора мільйона громадян України.

Як очікується, підстави нової міграційної політики Польщі уряд країни оприлюднить за пів року.