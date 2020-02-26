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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Кваснєвський (22) Коморовський (8) Польща (2113) трудова міграція (107) заробітчани (276)

 Експрезиденти Польщі Кваснєвський і Коморовський закликали владу країни полегшити життя українським заробітчанам

Уряд Польщі має якнайшвидше затвердити довгострокову міграційну політику, що дозволить українцям нормально працювати в цій країні.

Про це йдеться у спільному зверненні до уряду Польщі, яке оприлюднили у вівторок експрезиденти Олександр Кваснєвський і Броніслав Коморовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Утримання високого темпу економічного розвитку можливе завдяки мігрантам з України, котрі обрали Польщу як місце роботи, а дедалі частіше - і проживання", - зазначається в заяві.

Підкреслюється, що завдяки присутності українських трудових мігрантів забезпечується конкурентоздатність польських підприємств.

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Як зауважили експрезиденти, з 2020 року Німеччина значно спрощує правила для трудових мігрантів з-поза меж ЄС, наслідком чого може стати відплив робочих рук із Польщі - особливо висококваліфікованих фахівців.

"На жаль, у цій сфері ми бачимо відсутність стратегічних рішень польського уряду", - констатують політики.

На їхню думку, через складне міграційне законодавство втрачають польські роботодавці - і загалом погіршується імідж Польщі.

"Ми закликаємо негайно зробити кроки до опрацювання довгострокової міграційної політики у співпраці з експертними центрами, органами місцевого самоврядування і профспілками", - йдеться у зверненні.

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Кваснєвський і Коморовський закликали у стислі терміни запровадити прозорі адміністративні процедури для громадян України, які хочуть працювати в РП.

За різними даними, у Польщі працює до півтора мільйона громадян України.

Як очікується, підстави нової міграційної політики Польщі уряд країни оприлюднить за пів року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177885
 
   
 Топ коментарі
 
Почему продукты в Польше дешевле. о качестве и говорить не приходится а заработать деньги проще было бы желание !!! Получатся нам просто не дают возможность заработать в Украине !!!
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При владі вже новиє ліца і епоха бідності закінчилась, але щось пішло не так. Экс-президенты Польши Квасьневский и Коморовский призвали власти страны облегчить жизнь украинским заробитчанам - Цензор.НЕТ 1678
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Поляки більше піклуються про українців ніж власна влада.
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Да уж... А папередники и нынешние власти Украины только толкают люд ехать в ту самую Польшу... Однако, нонсенс! ...
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Нужны рабочие места с достойной оплатой . строить заводы должно быть производство а не тупорылая продажа сырья Экс-президенты Польши Квасьневский и Коморовский призвали власти страны облегчить жизнь украинским заробитчанам - Цензор.НЕТ 3460
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Почему продукты в Польше дешевле. о качестве и говорить не приходится а заработать деньги проще было бы желание !!! Получатся нам просто не дают возможность заработать в Украине !!!
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кто тебе не дает? Власть, которую ты сам выбрал?
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При владі вже новиє ліца і епоха бідності закінчилась, але щось пішло не так. Экс-президенты Польши Квасьневский и Коморовский призвали власти страны облегчить жизнь украинским заробитчанам - Цензор.НЕТ 1678
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Строить Заводы?

Сначала надо разобраться как кацапы выкупали. И останавливали все заводы в Украине

ПОТРЯСАЮЩЕ - ЧИТАЕМ ВИКИПЕДИЮ
«В 1980-х завод стал крупнейшим автобусостроительным предприятием в мире, здесь трудилось около 8 000 человек, ежегодно выпускавших 15 000 автобусов. В октябре 2014 года завод остановил производство, оборудование и помещения выставлены на аукцион[1]. В 2018 году на сайте завода появилась информация о возобновлении производства.[1][2] Однако, уже в начале 2019 года начался полный снос корпусов завода, территорию планируется застроить IT-хабом и жилыми домами.[3]»
Не удивлюсь. Шо всю операцию по ликвидации автобусного завода исполнили кацапские рейдеры на гроши ФСБ, ибо ИМ ВАЖНА БЕЗРАБОТИЦА В УКРАИНЕ
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лаз - контрольный пакет находился в руках украинского правительства.
значит порох отсановил и закрыл его..
можно ссылочки за выкуп лаза кацапами?
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«Как и во всей Украине, здесь достаточно интенсивно внедряется российский капитал (Дрогобычский долотный завод, ВАТ "Искра"). Во Львове ходят упорные слухи, что ЛАЗ через львовскую фирму "Силавто" купил Роман Абрамович. »
ГУГЛ В ПОМОЩЬ
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"упорные слухи" это конечно авторитетная ссылка.
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ты же привела ссылку на "упорные слухи", из Гугла, зачем мне еще дальше что-то искать.
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Ходят упорные слухи, о беня перегнал ЗЕ 41 млн на его офшорный счёт 😀😀😀
ИНДЕЙЦА РЯБУЮ ШАПКУ слухи явно не интересуют . Его волнует содержание жены и трёх сыновей во Франции
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Ні щоб видавали бостуугам хочаб по три штуки євро в місяць за красіві гласки!
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Підсрачника їм видавати кожного ранку щоб думали кого обирати у владу.
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І це мені пише тіло, котре тут обсирається за свиночолого гетьмана, який один з тих, хто довів Україну до того, що народ шукає кращої долі за межами України...
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Ага, розкажи мені як добре тобі жилося при Януковичу.
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Розкажи мені, як ти вже рік в Польщі працюєш. Чи ти не ти тут рік назад з ретузів вискакував і дерся, що до Польщі на ПМЖ від'їзджаєш?
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Якщо маете міжнародний паспорт - ви можете вільно виїхати. В будь-яку країну, де вам не буде турбувати "сивочолий"і нарешті перестанете влаштовувати провокації на форумі та випорожнюватись ненавистю, жити минулим. Бо у владі вже давно зезеночолий главзебіл - малорос☝️☝️☝️
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От тільки не треба мене тут в провокаціях звинувачувати. Не ти тут часом пишеш, як тобі солодко було при свиночолому хряку і як тобі погано при "бубочці"?
А я написав прямо: ні свиночолий хряк, ні твоя ж "бубочка" взагалі не думали та не думають про майбутнє держави Україна.
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Надайте докази☝️☝️. Так бачу тільки цілеспрямовану провокацію навмисне розпалювання ворожнечі . До речі це стаття 161 ККУ😉
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Ось і ти стверджуєш що я порохобот. Надай мій коментар де я обсерався за нього, інакше будеш занесений до списку тріпачів з порядковим номером згідно абетки.
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Та я знаю, що ти адепт Святої баби Юлі. Але зараз ти в парі з соєвими.
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Так не свисти що я порохобот. В понеділок на Слабоді слова Юлька розносила зелену владу вщент.
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Поляки більше піклуються про українців ніж власна влада.
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А зачем власти свободолюбивые украинцы ? Они китайцев на поля завезут или таджиков
Жители бывших советских республик средней Азии мечтают жить в Украине - Один купит гражданство и сразу ВЕСЬ АУЛ ПЕРЕВЕЗЕТ С СОБОЙ,
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А шо олигархам надо? Выкупить ЖИРНУЮ ПЛОДОРОДНУЮ ЗЕМЛЮ
ПОСТАВИТЬ ТАМ МОЛЧАЛИВЫХ И ПОСЛУШНЫХ РАБОВ
И ПРОДАВАТЬ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО В ОМАН 😀😀😀 вот зачем ЗЕ так упирается с землей, с двойным гражданством и т д- СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ ИЗРАИЛЬ ( без земли) для Украины( пока ещё с землей) выстроил .
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До земельної реформи Палестина мала досить великі землі, а потім все скупили євреї і почалась запекла війна.
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не думаю, тим більше зараз в них коронавірус. А так китайці більше валять до Європи, хоча якщо глянути на Київ то чорних та жовтих там побільшало і в рази.
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Та й зараз в Польщі можна нормально працювати, я от через тиждень поїду по безвізу
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я через 2 місяці - назавжди з України з сім`єю - жінка й малюк опановують польську мову
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о, а от і приклад того про що я пишу. Що Україна втрачає не одну людину, а цілі сім`ї, які вирушають на постійне проживання, а не на трудову міграцію. До слова вчора на фейсбуці бачив допис жінки також з Польщі, яка шукає роботу з проживанням разом з дитиною 9 років. Тобто через 7 років її дитина буде повністю асимільована та отримає паспорт РП.
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не отримає. Паспорт РП не видають усім охочим, щоб податись на паспорт потрібно мати легальну роботу по контракту а не по злеценню (як більшість українців) і прожити 11 років.
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наскільки я знаю (а це люди з інженерною освітою), то вже отримали за 4 роки, вивчивши мову і за гроші фірми і за власні. Тобто виключення є, було б бажання, а це бажання створює наша влада в Україні. А відносно решти і 10 років все ж, а не 11. То це нормальна практика в усіх європейських країнах. Країні потрібні громадяни, тобто люди, які вивчуть досконало мову, мають роботу, житло (або орендоване житло), поважають цю країну і вуаля. В усякому разі це не Україна, яка надає притулок он всім москалям, що мають інші погляди від *****. Нам специ потрібні, а не ці філософи, які потім ще нас же і навчають життю.
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обычным путем это невозможно. За 4 года получить паспорт РП могут только те у кого есть карта поляка (польские корни). Для всех остальных - подача запроса только через 11 лет.
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ще раз. Двоє моїх двоюрідних братів з вищою освітою (інженери з лиття сталі чи чогось такого, вони працюють у суднобудуванні там, де Валенса працював) отримали вже паспорти громадян і не поляки вони, немає в нас поляків в роду. Ще один так само інженер вже подав документи. Ну хоча так, що в братів 5 років пішло, що в знайомого він там же 7 рік.
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ще раз, я сам інженер і маю блакитну карту як дефіцитний спеціаліст.
Згідно польським законам, подання на громадянство РП - після 5 років "сталого побуту".
Сталий побут - це 3-я карта, спочатку ВСІМ приїжджим (без карти поляка) видають першу карту - "часовего побуту", на 3 роки. 2-га карта теж тільки "часовего побуту" знов на 3 роки І тільки 3-я карта то "сталий побут", ось з нею живеш 5 років і тільки після того подаєш на громадянство. Загалом 11 років. Вийнятків для професіоналів немає, тільки окремі випадки якщо приніс якусь користь Польщі. Он незщодвно був випадок - водій-українецт врятував кілька людей під час ДТП, то йому окремим указом президента дали громадянство поза чергою.
Взагалі полякам немає сенсу прискорено надавати громадянство спеціалістам. Як тільки інженер отримає паспорт РП, то нафіг йому та Польща, чкурне до тої ж Німеччини де буде отримувати в 3-4 рази більше.
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Після того, як влада думає над тим, щоб не платити пенсії працюючим пенсіонерам, то молоді залишається лише шукати роботу за кордоном.
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Нагадую тобі соєвому брехунцю:
19 березня, 2015

В Україні набув чинності (опубліковано в урядовій пресі. - Ред.) урядовий закон про внесення змін до пенсійного законодавства, який ухвалено парламентом і підписано Президентом.
Зазначений закон передбачає зміну законодавчих норм, що регулюють питання пенсійного забезпечення за трьома основними блоками: скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, тимчасове скасування виплати пенсій працівникам, які обіймають спеціальні посади, а також зміну умов виходу на пенсію для громадян, які мають право на так звану «пільгову» пенсію.©
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ну що, можна привітати наших всіх президентів, всі уряди з цим "досягненням". Тільки за минулий рік там 200 000 наших вже колишніх громадян отримали паспорти РП. Тепер фактично самі поляки та ще і такі авторитетні, як Квасьневський і Коморовський прямо заявили про лібералізація міграційного законодавства саме для українців. Це вам панове не операція Вісла це вже Вісла2 і вони вже точно вдарить по Україні згодом ще більшим зубожінням, жебрацтвом, подальшим загальним падінням рівня життя....
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Якщо маете міжнародний паспорт - ви можете вільно виїхати. В будь-яку країну, де не буде турбувати "сивочолий"і нарешті перестанете влаштовувати провокації на форумі та випорожнюватись ненавистю, жити минулим. Бо у владі вже давно зеленочолий главзебіл - малорос☝️☝️☝️
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"Экс-президенты Польши Квасьневский и Коморовский призвали власти страны облегчить жизнь украинским заробитчанам" - хорошо хоть в чужих странах облегчают жизнь украинцам, глядя как над ними издевается украинская власть. Мама Рима про сыночка перед выборами - Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала,чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - хотел, а после выборов перехотел и на нищих украинских пенсионеров он смотрит с садистским удовольствием. - У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума.
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Безвиз животворящий. Скоро в Украине останутся одни старики и инвалиды, если от вируса не подохнут. Зеленский такой же тухляк, как и предыдущие. Еще пять лет в жопу!
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Я еще при пеце говорил, все лохи (роботяги) уедут, останутся нормальные пацанчики(мусара, курвы, вашинечести и депутаты) ну и как бонус к этому кодлу- пенсы.
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При Януковиче тоже думали, что пять лет в жопу, оказалось четыре.
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А что Польша может сделать? В принципе все что можно она сделала для упращения. Но в Германии ставки выше. Вот и фсё
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в поляків демографія гірше та і українці хто з мізками той має шанси отриммати все швидше в Польщі ніж в Німеччині
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Что получить быстрей? Гражданство? Если с головой, учи язык. Тебе везде дорога. Вопрос только в размере зарплат. У немцев она выше раза в три. Фсё
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та вы запарили со своими упрощениями! с каждым годом, польские погранцы все сильнее и сильнее проверяют на границе, причем тех кто приехал просто по биометрии в туристических целях.
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