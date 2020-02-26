 Влада Сан-Франциско оголосила надзвичайний стан через коронавірус, - The Hill

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Hill.
За його словами, хоча в місті не було підтверджено жодного випадку захворювання на коронавірус, "глобальна картина швидко змінюється" і необхідно "посилити готовність".
"Ми бачимо, що вірус поширюється в нових частинах світу щодня, і ми здійснюємо необхідні кроки, щоб захистити жителів Сан-Франциско від шкоди", - цитує його видання.
Надзвичайний стан дозволить міській владі зібрати ресурси і персонал для прискорення заходів з надзвичайного планування і підвищити здатність швидкого реагування на потенційні випадки коронавірусу в місті.
Заява Бріда прозвучала на тлі попереджень американських чиновників охорони здоров'я про можливість спалаху вірусу в США.
Нині в США підтверджено 57 випадків захворювання, серед них 40 - пасажири, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині в японському Йокогамі.
Эпидемиолог Гарвардского университета Марк Липсич предсказывает, что коронавирус «в конечном итоге не будет сдерживаемым», и через год им заразится от 40 до 70 процентов человечества.
Об этом сообщает Atlantic reports, передает сегодня «Дело».
Как пояснил Липсич, у многих из этих людей не будет серьезных заболеваний и даже не будет проявляться никаких симптомов.
«Вполне вероятно, что у многих будет легкое заболевание или бессимптомное состояние», - сказал он.
Именно поэтому ученый не думает, что вирус можно остановить.
вивезли їх разом з вірусом.
в Італії вже біля 10 померлих.
перед ними хтось відповідатиме ?
я знаю, что Вы считаете, что эвакуацию проводить было ошибкой. я не согласен.
эти несчастные - далеко не единственный канал, по которому может приплыть вирус.
более того, считаю, что он уже приплыл. просто не выявили..
якби він був тут раніше, в нас би моментально всіх покосило.
В Італії зараз скуповують все, бо магазини зачиняються.
Політика популізму призводить до жертв. Одних наче порятували, але ще більша кількість людей відтепер приречена.
Позиция: пожертвовать кем-то, чтоб сохранить других, мне понятна. Это вопрос морали, а не здравого смысла. Это не предмет спора. По этому поводу можно только обмениваться мнениями.
Ну то что зе-власть жопоглова и рукожопа - это тоже не предмет спора. Это очевидно.
2. За добу 100 випадків захворювання в італійців. І це не сірник ? А що тоді ?
За добу 100 випадків захворювання в італійців. І це не сірник ? А що тоді ?
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это информационный мусор. ну почти. ценность этой информации per se невелика. спичка и пробензиненная вата были бы, если бы выкосило всю Италию.
Але ж медициною у нас займаються фізкультурник Радуцкій і юрист Скалєцкая.
країни мали ізолюватись від всіх, хто був в Китаї.
а тепер планетою помиратимуть люди на всіх континентах.
Хочет угостить гидранта.
Вообще в стране вирус шизофринического ********** на почве поцефизма и болеют им около половины жителей.
"Полезный кадр"-подумали владельцы фармацевтических компаний.
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Не мер, а мериня (чи мерка, - як там, по феміністичному тепер треба казати?)
Не оголосив, а оголосила.
Нинішня мерка народилася в 1974 році у бідній афронегритянській сім'ї. Сестра мерки в 2006 померла від наркопередозу, брат на момент обрання перебував у в'язниці. Лондон Брід стала мером у 2018 після раптової смерті попереднього мера-китайця Еда Лі. А почала вона свою кар'єру в 1999, коли її взяв до своєї команди Віллі Браун, - ще один афронегритянський мер Сан-Франциско. З дипломом політолога її поставили керувати Центром африканської культури і мистецтва. На цій посаді вона, певно, і набула неабиякого досвіду в керуванні майже мільйонним містом. )))
Імпозантні демократки і демократи...
Не буде дуже добре якщо гіганти лишаться своїх програмістів, в основному там якраз китайці і індуси...
Комаровському не вірю з того часу як він працював в парі з МОЗ щоб спихнути небезпечну вакцину, тому що в неї закінчувався термін придатності і він синхронно наганяв істерію...
Але в дечому він правий у важкий стан попадають люди із слабким імунітетом і які проживають в зонах із забрудненим повітрям всі решта виздоровлюють...
Тому спорт, здоровий сон і нормальне харчування і все буде нормально...