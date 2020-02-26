 Влада Сан-Франциско оголосила надзвичайний стан через коронавірус, - The Hill

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Hill.

За його словами, хоча в місті не було підтверджено жодного випадку захворювання на коронавірус, "глобальна картина швидко змінюється" і необхідно "посилити готовність".

"Ми бачимо, що вірус поширюється в нових частинах світу щодня, і ми здійснюємо необхідні кроки, щоб захистити жителів Сан-Франциско від шкоди", - цитує його видання.

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Надзвичайний стан дозволить міській владі зібрати ресурси і персонал для прискорення заходів з надзвичайного планування і підвищити здатність швидкого реагування на потенційні випадки коронавірусу в місті.

Заява Бріда прозвучала на тлі попереджень американських чиновників охорони здоров'я про можливість спалаху вірусу в США.

Нині в США підтверджено 57 випадків захворювання, серед них 40 - пасажири, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині в японському Йокогамі.