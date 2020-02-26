EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  9674  52
Матеріали за темою:
Все про:США (6299) надзвичайний стан (40) COVID-19 (289)

 Влада Сан-Франциско оголосила надзвичайний стан через коронавірус, - The Hill

Мер Сан-Франциско Лондон Брід оголосив надзвичайний стан у місті на тлі стурбованості з приводу міжнародного спалаху коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Hill.

За його словами, хоча в місті не було підтверджено жодного випадку захворювання на коронавірус, "глобальна картина швидко змінюється" і необхідно "посилити готовність".

"Ми бачимо, що вірус поширюється в нових частинах світу щодня, і ми здійснюємо необхідні кроки, щоб захистити жителів Сан-Франциско від шкоди", - цитує його видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Випадки зараження COVID-19 підтвердили в Іспанії і Швейцарії

Надзвичайний стан дозволить міській владі зібрати ресурси і персонал для прискорення заходів з надзвичайного планування і підвищити здатність швидкого реагування на потенційні випадки коронавірусу в місті.

Заява Бріда прозвучала на тлі попереджень американських чиновників охорони здоров'я про можливість спалаху вірусу в США.

Нині в США підтверджено 57 випадків захворювання, серед них 40 - пасажири, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині в японському Йокогамі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177884
 
 
 Топ коментарі
 
Середньовічне Сан-Франциско.😁
 показати весь коментар
 
Забирати людей з Китаю було помилкою.
 показати весь коментар
 
Зате піару було на всю Галактику, а Скалецька сидить в інкубаторі (як сказав М.Вересень). Далі буде. Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса, - The Hill - Цензор.НЕТ 2131
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Комаровского не слушают же тупые, он сказал что это как грипп не ссыте ахахахаха.
 показати весь коментар
 
 
Тому, що ти можеш поселити їх у свою хату.
 показати весь коментар
 
 
интересно а янелох до этого додумается?
 показати весь коментар
 
 
40-70% жителей планеты заразятся китайским коронавирусом - ученый Гарварда

Эпидемиолог Гарвардского университета Марк Липсич предсказывает, что коронавирус «в конечном итоге не будет сдерживаемым», и через год им заразится от 40 до 70 процентов человечества.
Об этом сообщает Atlantic reports, передает сегодня «Дело».
Как пояснил Липсич, у многих из этих людей не будет серьезных заболеваний и даже не будет проявляться никаких симптомов.
«Вполне вероятно, что у многих будет легкое заболевание или бессимптомное состояние», - сказал он.
Именно поэтому ученый не думает, что вирус можно остановить.
 показати весь коментар
 
 
Забирати людей з Китаю було помилкою.
 показати весь коментар
 
 
Зате піару було на всю Галактику, а Скалецька сидить в інкубаторі (як сказав М.Вересень). Далі буде. Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса, - The Hill - Цензор.НЕТ 2131
 показати весь коментар
 
 
своих нельзя бросать. вируса у них, скорее всего нет. делать ставку на недопущение ввоза несерьёзно. думаю, вирус уже есть.
 показати весь коментар
 
 
та що ви кажете..
в Італії вже біля 10 померлих.
перед ними хтось відповідатиме ?
 показати весь коментар
 
 
кто по-Вашему должен отвечать за смерть этих 10?
я знаю, что Вы считаете, что эвакуацию проводить было ошибкой. я не согласен.
эти несчастные - далеко не единственный канал, по которому может приплыть вирус.
более того, считаю, что он уже приплыл. просто не выявили..
 показати весь коментар
 
 
встановлено, що вірус передається від людини до людини.
якби він був тут раніше, в нас би моментально всіх покосило.
В Італії зараз скуповують все, бо магазини зачиняються.
Політика популізму призводить до жертв. Одних наче порятували, але ще більша кількість людей відтепер приречена.
 показати весь коментар
 
 
Вы слишком экзальтированы. Вирус - не спичка. Украина - не сплошной кусок ваты, пропитанной бензином.
Позиция: пожертвовать кем-то, чтоб сохранить других, мне понятна. Это вопрос морали, а не здравого смысла. Это не предмет спора. По этому поводу можно только обмениваться мнениями.
Ну то что зе-власть жопоглова и рукожопа - это тоже не предмет спора. Это очевидно.
 показати весь коментар
 
 
1.Даремно ви дозволяєте собі надавати особисті характеристики.
2. За добу 100 випадків захворювання в італійців. І це не сірник ? А що тоді ?
 показати весь коментар
 
 
Я стараюсь воздерживаться от оценок своего визави, но это не всегда удаётся.

За добу 100 випадків захворювання в італійців. І це не сірник ? А що тоді ?
--
это информационный мусор. ну почти. ценность этой информации per se невелика. спичка и пробензиненная вата были бы, если бы выкосило всю Италию.
 показати весь коментар
 
Ну, ок, не забрали бы.Тогда они так или иначе приехали бы своим ходом рано или поздно. Пресловутая "какаяразница".
 показати весь коментар
 
 
І займатися протиепідемічними заходами треба було набагато раніше.
Але ж медициною у нас займаються фізкультурник Радуцкій і юрист Скалєцкая.
 показати весь коментар
 
 
Радуцкий и Ко - козлы. Но и врачи за 30 лет уже себя показали как хреновые управленцы
 показати весь коментар
 
А судди Конституционного суда метит бывший мэр города, но вроде есть диплом юриста.
 показати весь коментар
 
Опять с ума сходите? Китайцы шастают по всему миру, а другим нельзя? От эвакуированных ни где и ни кто в мире не заразился, а вы все Санжары спалить хотите. Дикость!
 показати весь коментар
 
 
це ви зійшли з розуму.
країни мали ізолюватись від всіх, хто був в Китаї.
а тепер планетою помиратимуть люди на всіх континентах.
 показати весь коментар
 
 
А чего с бандеровской синичкой не постишь вата? Или куратор запретил?!
 показати весь коментар
 
Вата ..в голові у сексоти .яка не вміє писати українською мовою .
 показати весь коментар
 
 
Только что слушал французское радио ( France info), на севере Италии полная попа. Во Франции ещё обнаружили одну больную, и как они сказали, d'origine asiatic. Ощущение, что скоро все границы перекроют. Истерия разрастается.
 показати весь коментар
 
 
Выбирает лучший рецепт шаурмы.
Хочет угостить гидранта.
 показати весь коментар
 
 
місцевої шаурми з мяса змій та кажанів )))
 показати весь коментар
 
Рядом силиконовая долина, где полно китайцев, индусов, а ближайший публичный дом - в Сан-Франциско.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
В Україні свій коронавірус.

 показати весь коментар
 
 
Булаво вирус.
Вообще в стране вирус шизофринического ********** на почве поцефизма и болеют им около половины жителей.
 показати весь коментар
 
 
"Хайпануть решил"-подумали мэры Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Хьюстона, Филадельфии и покрутили пальцем у виска.
"Полезный кадр"-подумали владельцы фармацевтических компаний.
 показати весь коментар
 
 
У вас від коронавірусу точно ніхто не помре. Але король Алєксандр з принцом Колєй десь заникаються.
 показати весь коментар
 
Что блдь, уже как-то и не так хочется чмырить жителей Санжар, да, быдло?
 показати весь коментар
 
 
А як же права людини? Дєрьмократія? Тут явні ознаки дискримінації американців за ознакою коронавірусної хвороби. А якщо, не доведи Трамп, серед жертв вірусного харрасменту виявиться афроамериканець!? чи трансгендер-латинос?
 показати весь коментар
 
 
А не х*й шастать по заграніцах! А то розкаталися, дивись на них! Путешественіки херові! Та й взагаліто проблему перенаселення можна регулювати не тільки гомосексуалізмом, а і більш радикальними методами....
 показати весь коментар
 
Мер Сан-Франциско Лондон Брід оголосив надзвичайний станДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3177884
********

Не мер, а мериня (чи мерка, - як там, по феміністичному тепер треба казати?)
Не оголосив, а оголосила.
Нинішня мерка народилася в 1974 році у бідній афронегритянській сім'ї. Сестра мерки в 2006 померла від наркопередозу, брат на момент обрання перебував у в'язниці. Лондон Брід стала мером у 2018 після раптової смерті попереднього мера-китайця Еда Лі. А почала вона свою кар'єру в 1999, коли її взяв до своєї команди Віллі Браун, - ще один афронегритянський мер Сан-Франциско. З дипломом політолога її поставили керувати Центром африканської культури і мистецтва. На цій посаді вона, певно, і набула неабиякого досвіду в керуванні майже мільйонним містом. )))

Влада Сан-Франциско оголосила надзвичайний стан через коронавірус, - The Hill - Цензор.НЕТ 6691
 показати весь коментар
 
Команда мерки Сан-Франциско. )))
Імпозантні демократки і демократи...
Влада Сан-Франциско оголосила надзвичайний стан через коронавірус, - The Hill - Цензор.НЕТ 8052
 показати весь коментар
 
ДЕМОКРАТІЯ не керується виключно медичними чи якимись іншими вузькопрофільними резонами.. )
 показати весь коментар
 
Сан-Франциско центр всіх IT компаній, в Каліфорнії живуть більшість американських міліардерів, тому логічно що штат і місто будуть на посиленному карантині порівняно з іншими штатами США.
Не буде дуже добре якщо гіганти лишаться своїх програмістів, в основному там якраз китайці і індуси...
 показати весь коментар
 
У нас до цього часу у пасажирів транзитників з Китаю міряють тільки температуру і то не всім, при чому що давно відомо що інкубаційний період 27 днів і в інкубаційний період хворий заразний...
Комаровському не вірю з того часу як він працював в парі з МОЗ щоб спихнути небезпечну вакцину, тому що в неї закінчувався термін придатності і він синхронно наганяв істерію...
Але в дечому він правий у важкий стан попадають люди із слабким імунітетом і які проживають в зонах із забрудненим повітрям всі решта виздоровлюють...
Тому спорт, здоровий сон і нормальне харчування і все буде нормально...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору