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Все про:обстріл (6015) Донбас (15409) операція Об'єднаних сил (2102)

 Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

25 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поруч із Талаківкою - з міномета калібру 82 мм противник випустив 5 мін;
- неподалік населеного пункту Піски - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Новомихайлівки - зі станкового протитанкового гранатомета - 10 пострілів;
- поруч із Красногорівкою - з міномета калібру 120 мм - 3 міни; також вівся вогонь з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по позиціях ЗСУ, а саме в районі Катеринівки - противник випустив зі 120-мм міномета 10 мін.

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"Учора, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська випустили 4 міни зі 120-мм міномета по захисниках Мар'їнки, втрат немає.

Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177883
 
 
 Топ коментарі
 
при прошлой власти всем было ясно, что война не прекращалась потому, что это было выгодно петру, который наживался на крови.
но его уже нет как год! кому теперь это очень выгодно? неужели новой власти?
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Ну яка ж це війна, це просто провокація, щоб зірвати мир зєьєбобіків і братушек.
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Маємо війну іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
Я не вірю Хомчаку.
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при прошлой власти всем было ясно, что война не прекращалась потому, что это было выгодно петру, который наживался на крови.
но его уже нет как год! кому теперь это очень выгодно? неужели новой власти?
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Ну яка ж це війна, це просто провокація, щоб зірвати мир *********** і братушек.
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Из истории отношений с Россией хорошо известно - если Москва завела разговор о братстве с украинским народом, значит, она приготовила нам очередную подлость
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Новая Конституция РФ - подготовка к большой войне Кремль тоже включил «турбо-режим».
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Маємо війну іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
Я не вірю Хомчаку.
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Це не «спостережний пункт», - саме це нам впарюють офіційно, а саме - опорний. Він під росіянами з 18 лютого. З цього опорника вони мають абсолютний вогневий контроль: над дорогою (її бачите) та над комунікаціями ще двох наших опорників.
А тепер увага!
Військовим заборонено (!) вибивати ворога з опорника. І рішення приймалося не на рівні Сектора, і не на рівні Генштабу навіть... Оцінку фактів - лишаю за вами.

Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5389
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Це Зрада. Військова Зрада.
Розс....
Мовчу.
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Хорошо жить в Луганде...

В Луганске оккупанты оригинально поздравили население с 23 февраля. В центр города, к цирку, привезли гаубицы, из которых пьяные обезьяны стали палить в небо. Итог - выбитые стекла во всей округе.
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Щоб не відбувалося, будуть твердити, що все "хАрАшо". Вже час здавати нові українські території. Фуйло чекає підношень від капітулянта
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