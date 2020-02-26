 Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поруч із Талаківкою - з міномета калібру 82 мм противник випустив 5 мін;

- неподалік населеного пункту Піски - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Новомихайлівки - зі станкового протитанкового гранатомета - 10 пострілів;

- поруч із Красногорівкою - з міномета калібру 120 мм - 3 міни; також вівся вогонь з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по позиціях ЗСУ, а саме в районі Катеринівки - противник випустив зі 120-мм міномета 10 мін.

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"Учора, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська випустили 4 міни зі 120-мм міномета по захисниках Мар'їнки, втрат немає.