 Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Так, чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поруч із Талаківкою - з міномета калібру 82 мм противник випустив 5 мін;
- неподалік населеного пункту Піски - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Новомихайлівки - зі станкового протитанкового гранатомета - 10 пострілів;
- поруч із Красногорівкою - з міномета калібру 120 мм - 3 міни; також вівся вогонь з великокаліберного кулемета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по позиціях ЗСУ, а саме в районі Катеринівки - противник випустив зі 120-мм міномета 10 мін.
"Учора, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська випустили 4 міни зі 120-мм міномета по захисниках Мар'їнки, втрат немає.
но его уже нет как год! кому теперь это очень выгодно? неужели новой власти?
Я не вірю Хомчаку.
А тепер увага!
Військовим заборонено (!) вибивати ворога з опорника. І рішення приймалося не на рівні Сектора, і не на рівні Генштабу навіть... Оцінку фактів - лишаю за вами.
Розс....
Мовчу.
В Луганске оккупанты оригинально поздравили население с 23 февраля. В центр города, к цирку, привезли гаубицы, из которых пьяные обезьяны стали палить в небо. Итог - выбитые стекла во всей округе.