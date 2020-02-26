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Все про:США (6299) COVID-19 (289)

 США звинуватили Китай та Іран у приховуванні інформації про коронавірус

Глава Держдепу США Майк Помпео розкритикував владу Китаю та Ірану за утиски свободи слова через поширення коронавірусу COVID-19.

Про це Помпео заявив на пресконференції 25 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

Глава Держдепу звинуватив Пекін і Тегеран у цензурі та спробах приховати серйозність епідемії. Як приклад він навів ситуацію із журналістами The Wall Street Journal, яких вислали з Китаю.

"Якби Китай дозволив своїм та іноземним журналістам і медичному персоналу вільно говорити та проводити дослідження, китайські чиновники та інші країни були б набагато краще підготовлені до вирішення цієї проблеми", - зазначив він.

Помпео наголосив, що Іран має "розповісти правду" щодо поширення коронавірусу, бо реальний масштаб може бути значно більшим, ніж офіційні дані іранської влади. Наразі Іран є другою країною у світі за кількістю жертв коронавірусу.

"Усі країни, включно з Іраном, мусять розказати правду про коронавірус та співпрацювати з міжнародними організаціями", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок захворювання коронавірусом підтверджено в Алжирі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177882
 
 
 Топ коментарі
 
зебики тоже будут брехать до последнего, ради рейтинга...
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""Все страны, включая Иран, должны рассказать правду о коронавирус и сотрудничать с международными организациями", - резюмировал он."
Источник: https://censor.net.ua/n3177882

Тоталитарные режимы, вообще, всегда говорят только "правду".
Они "правду" сообщают (уменьшив опасность до минимума, на гране возможного доверия), когда прижмет так, что самим, в их "чучхе", не справиться.
Например:

"Китай просит помощи в ЕС с костюмами биологической защиты.

В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день" (https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

И сразу понятно всем, что эпидемия "на убыль" идет.
Верим-верим.
А коммунистическим режимам верим особенно.
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"Юра", в "нормальній" державі, навіть не потрібно було "нацгвардійців" наганять... Достатньо було-б, поставить поліцейський пост. І "законосвідомі" громадяни виконали-б, вимогу... Однак, якщо при владі - "патологічні брехуни", то і реакція - відповідна...
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зебики тоже будут брехать до последнего, ради рейтинга...
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возможности не те. вот после закона о дезинхвормации...
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New-Sandgers !New-Sandgers ! КОД ЧЕРВОНИЙ ! Срочно десантуйте Скалецьку і доблєсного Авакова з нацгвардією на боротьбу з середньовічними дикунами !!! Піднімайте ООН !
Каліфорнійське місто протестує проти розміщення у них інфікованих на коронавірус. Відео
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А я поясню,як.
Бо якби тим культурним людям перекрили автомобільний рух в місто,та нагнали борзих нацгвардійців в ,що (упаси боже !)десь могли віддубасити беззбройного (хай і п'яного !) мешканця,-горіли б поліцейські машини,лунали б постріли,вибивалися б вікна в тій лікарні !
І виявилась би наша Санжарівка зразком цивілізованості !
А що було б з місцевою владою в тому містечку,а може й в штаті,якби вони,враховуючи думку місцевих мешканців ,не почали боротьбу проти розміщення потенційних заражених, в правовому руслі,а ховалися б десь по кутках ?
У культурних людей-адекватна влада,що приймає правильні рішення.А буває навпаки.
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А внятно изъясниться не хочешь? Считаешь, что десяток перепуганных имеют право диктовать свою волю государству? Выскажись без брызганья виртуальной слюной.
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Ты считаешь, что было сделано не правильно. Как правильно? По твоему мнению.
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Це ж очевидно."Правильно" в медицині,-це коли слідують міжнародним протоколам .Це є на сторінці Супрун (про міністра МОЗ,що грається чи то в доктора,чи в хворого-немає).
Чітких правил для суспільства немає,але є наочний зразок трьох варіантів розвитку подій:
1 США розміщують потенційних заражених в віддалених,ізольованих місцях на військових базах.Населенню пох.
2 США розміщують в межах населеного пункту.Переважна більшість населення -проти .Місцева влада реагує моментально судовими позовами,бажаючі протестують,і готові до радикальніших кроків.
3 Україна. Шоу "Операція Евакуація".Протести проти розміщення на Львівщині,Тернопільщині,Київщині,Харківщині.Після кружляння літака знайшли тєрпіл на Полтавщині .Паніка місцевих.які вийшли вияснити що,і чому,десантування нацгвардії з бронетехнікою,жорсткий розгін з побиттям (ще до приїзду евакуйованих),відповідна реакція.
І т.п.(довіра громадян до медзахисту і центральної влади,відсутність комунікацій з місцевою,правоохоронцями...https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1/videos/2723862977662055/)
Такі варіанти зі схожим розвитком подій можуть відбуватися в будь-якій країні.Українці-не унікальні.
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"Юра", в "нормальній" державі, навіть не потрібно було "нацгвардійців" наганять... Достатньо було-б, поставить поліцейський пост. І "законосвідомі" громадяни виконали-б, вимогу... Однак, якщо при владі - "патологічні брехуни", то і реакція - відповідна...
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их предупредили, что хотят разместить, а они подали в суд. Как это похоже, что с тем с привезли потенциальных разносчиков по факту и по нахалке?
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считаешь, что нужно было отказать нашим в эвакуации?
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а раньше говорили про «карантин» , «абсервацыю»
и прочие фокусы с канализацией, правда ?
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не понял логическую связь... говорили много чего... все критикуют, но никто не хочет отвечать на вопрос, как правильно... отака .... малята!
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Да ладно Вам! Вы в бункере живете. Уже сотни раз повторялось:
1. Закупить тесты. Первое тестирование провести еще в самолете, а повторное через 5 дней. Если повторный анализ у всех отрицательный - отпустить по домам.
2. Подготовить для карантина подходящее учреждение и провести работу с местным населением заблаговременно. Под подходящим учреждением понимается учреждение вне населенного пункта: санаторий где-нибудь в Карпатах, воинская часть в лесу или просто строительные вагончики (самый дешевый вариант).
3. Подготовить инфекционую больницу в том районе для приема инфицированных в случае выявления заражения.

4. Не эвакуировать инострацев, так как увеличение численности эвакуированных в 1.5 раза увеличивает и вероятность заражения.
5. Не использовать для эвакуации сотни бойцов НГУ и бронетехнику.
6. Не делать из эвакуации дешевую пиар акцию. Вовсе не обязательно было сообщать о моменте начала операции.
Кроме того, у нас в стране уже, наверное, сотни китайцев которые беспрепятственно сюда попали после начала эпидемии. Поэтому эта операция со "спасением наших граждан" выглядит просто смешно. И да, в возникшей ситуации вина власти 100%. Им не хватило месца для подготовки встречи, но они все равно решили попиариться.
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слишком длинный текст. много лишних подробностей и лирических отступлений. но в целом понятно. Вы - чемпион: самый осмысленный ответ.

как увеличение численности эвакуированных в 1.5 раза увеличивает и вероятность заражения
--
тезис неверный. лень считать аккуратно. предлагаю пока поверить на слово. но показать, что он неверный могу. если вероятность заражения 0.9 то добавление иностранцев должно сделать её больше единицы, что абсурд есть.

в Украине как известно медвежьих углов нет. что предлагаете делать, если (как это случилось) все местные будут категорически против?

и у Вас два пункта взаимно противоречат друг другу: так разъясняем долго и нудно или проводим тайную операцию?

есть ещё вопросы... это проблема похуже коронавируса: люди разучились изъясняться кратко.
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""Все страны, включая Иран, должны рассказать правду о коронавирус и сотрудничать с международными организациями", - резюмировал он."
Источник: https://censor.net.ua/n3177882

Тоталитарные режимы, вообще, всегда говорят только "правду".
Они "правду" сообщают (уменьшив опасность до минимума, на гране возможного доверия), когда прижмет так, что самим, в их "чучхе", не справиться.
Например:

"Китай просит помощи в ЕС с костюмами биологической защиты.

В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день" (https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

И сразу понятно всем, что эпидемия "на убыль" идет.
Верим-верим.
А коммунистическим режимам верим особенно.
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Китайцы "выпустили джинна из бутылки"... "Доигрались" с биологическим оружием... В Свердловске, слава богу, удалось локализовать "боевую" лёгочную форму сибирской язвы" С "коронавирусом" это не удалось... Мир должен готовиться к "пандемии"... "Лучше "перебздеть", чем "недобздеть"... .
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Лучше сохранить ясность рассудка. Но, не спорю, истерить сладко.
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А хто "істерить"? "Істерять не з приводу "коронавіруса", а з приводу того, що "ЗЕбільна" влада нездатна щось реальне зробить, щоб ця зараза не проникла в Україну!!! Щось "пердять", а на виході - НУЛЬ!!!
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Дебильность зебильной власти очевидна и обсуждать этот момент неинтересно.
Истерит весь мир. Где больше, где меньше. Никто не озвучивает стратегию противодействия. Считаю, что делать ставку на недопущение - это несерьёзно, это истерично. Думаю, вирус уже у нас. Просто наличие отсутствия систем тестирования, а главное, желания выявить... Ведь как только выявят, так рейтинги вниз поползут...
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остановить градусником можно , если Аваков,Скалецкая, Ляшко , Данилов ...... лично с градусником встанут на пограничные посты...... мозги у них градусником остановятся сразу
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Да как же к ней готовиться?
Если масок в аптеках уже с января нет все скупили китайцы для родственников в Китае?
Не воду же бутылированную закупать, воду то и прокипятить можно.

Разве что закупать спирт водку для внутреннего дезинфецированния, но я ее не пью. США звинуватили Китай та Іран у приховуванні інформації про коронавірус - Цензор.НЕТ 9387
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В Сан-Франциско, по слухам, объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса, хояте в городе нет ни одного заболевшего.

Из-за педикулеза бомжей не объявляют коммунисты калифорнийские ЧП почему-то (там в легислатуре большинство демократов), хотя и бомжей, и вшей на них - дофига.
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Предлагаю островным государствам (даже если "остров" - это целый континент США звинуватили Китай та Іран у приховуванні інформації про коронавірус - Цензор.НЕТ 2776 ), устроить карантин для китайских товаров. Все в Китай выгружать, а из Китая - разгружать и не забирать, пока кораблик обратно не уплыл, никого на берег не выпускать, а товары сан. обработывать прямо на причалах. Серой или чем их там обрабатывают. США звинуватили Китай та Іран у приховуванні інформації про коронавірус - Цензор.НЕТ 2776

То же самое в аэропортах, всех выпускать, и никого из Китая вообще нафиг не впускать.
И из Италии, пока там все не устаканится, а сыр и паста (макароны) в Австралии свои очень хорошие, также и мортаделла.
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костюм биологической защиты и маски это разные вещи. вам бы диктатуру обплевать, но Украина - это пример идиотской демократии, когда быдло прравит бал.
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Генеральный секретарь США Майк Помпео раскритиковал власти Китая и Ирана за притеснения свободы слова из-за распространения коронавируса Covid-19. Источник: https://censor.net.ua/n3177882»
Шо і цей з Новосанжарського срєднєвєковья ?
Ну, мракобєс недоджиталізований...
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Китаю похрен его критика. Америка уже не та
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Іран та Китай ворогують із США і тут в них обох поширюється коронавірус... цікаво...
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Там все логічно. Іран - бантустан який довів до краю нинішній режим. Давно під санкціями. Ресурсна база під китайцями. Вони ведуть будівництво, розробку родовищ і вивіз ресурсів.
Після китайського нового року туди повернулость десятки, а то й сотні тисяч китайців. Без жодних перевірок. Дієздатність уряду там близько нуля. Вони заайняті війнами на гроші китайців. Загибель тисяч іранців їх не хвилює. Вони демонстрантів тисячами розстрілюють
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А в Америке нет? Только официально- 57 человек, но учитывая туда миграцию китайцев, думаю их там больше.
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Так, як не крути, а ця думка прийшла одразу.
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Эй "Цензор", Майкл Помпео - не ГЕНЕРАЛЬНЫЙ секретарь США (кстати так рождаются анекдоты). Его "посада" при переводе - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ секретарь. (US secretary of state).
Пипец - Брежнев в Штатах... Учите "матчасть" и с инглишом дружите!
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Та с местными редакторами, пускай Помпео радуется, что не стал адмиральным секретарем. США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе - Цензор.НЕТ 5950
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Убил. Насчет "адмирального", даже кошка от смеха пошла "гребститися".
++
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Иран и Китай - друзья рашки, которые против Украины перли. Случайность? Не думаю... США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе - Цензор.НЕТ 9424
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Минздрав Украины тоже врет о готовности страны к возможной эпидемии короновируса. Чтобы это понять достаточно посетить областную 22 инфекционную больницу в Харькове. Полный развал и разруха, кровати с провисшими панцерными сетками, питание- баланда на уровне концлагерей, хорошие ремонты только в кабинетах начальства. Вот такая "готовность"!
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Так для "блазенят", главное, "срочно отрапортовать"... А там надежда - "Авось, "пронесёт"..." . Чем кормят - на себе испытал - на призыве - положили в "гражданскую", на "обследование". Хорошо, что взял НЗ свой... не было-бы, с голоду свернулся-бы... Самое смешное - "обследование" назначили "за свой счёт"!!!... Послал Нах... Тихонько "вставился", но но "тихонько". Оно вам надо?...
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А Комаровский сказал что это не страшно кашляешь как при гриппе.
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Короче, раша нашпиговала своими агентами всю Раду
Вот почему эта депутатка не в тюрьме ?

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Пострадавший скончался ночью в больнице
Известная украинская активистка и блогер Лиза Богуцкая совершила наезд на пешехода. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
Лиза Богуцкая написала, что ДТП произошло поздно вечером, когда она двигалась по своей полосе на зеленый сигнал светофора.
"Очень часто случай меняет нашу жизнь. Такой случай произошел со мной вчера вечером, когда уже стемнело. Проезжая по своей полосе на зеленый сигнал светофора, я сбила человека, который решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. Перед моей машиной он побежал. Я увидела его поздно", - рассказала блогер.
Она отметила, что человек, которого она сбила, был сильно пьян. Следом за ее автомобилем ехал врач-реаниматолог, который начал оказывать первую помощь.
"Он был сильно выпивший, это видно даже на видео, снятом с регистратора свидетеля ДТП. Следом за мной ехал врач-реаниматолог. Он немедленно начал проводить реанимационные мероприятия, пока я вызывала скорую. Через минуту подбежал еще один врач. Сердце пострадавшего они завели. А ночью он умер в больнице. Пока проходит, как неопознанный", - сообщила Богуцкая.
Активистка рассказала, что не собирается избегать правосудия и активно сотрудничает со следствием.
"Первое. Я не собираюсь избегать правосудия и мажорных родственников у меня нет. Второе. Могла ли я избежать столкновения? Теоретически могла. Если бы не... обстоятельства. Будет проводиться автотехническая экспертиза. Есть несколько свидетелей происшествия, запись с видеорегистратора. Третье. Я сотрудничаю со следствием. Разыскиваю родственников погибшего. Четвертое. Никаких интервью журналистам пока не даю", - добавила она.»
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Зная как долго длятся суды , ВОПРОС- как приняли Документы на кандидатов в Раду у человека под следствием? ИЛИ КАК ТАК БЫСТРО РАЗОБРАЛИСЬ?
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Я тоже об этом говорю, то каждый день по несколько тысяч заражённых, а тут хоп, как по мановению волшебной палочки- их всего несколько сотен. Такого просто не бывает. Просто масштаб пандемии привёл в шок китайцев и они решили что если не сообщать, то пандемии как бы и нет. Там счёт идёт на миллионы уже
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Иран в данный момент - сырьевой придаток Китая. Китайцев там полно. Не удивительно что и вирус привезли
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