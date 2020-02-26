 США звинуватили Китай та Іран у приховуванні інформації про коронавірус

Про це Помпео заявив на пресконференції 25 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.
Глава Держдепу звинуватив Пекін і Тегеран у цензурі та спробах приховати серйозність епідемії. Як приклад він навів ситуацію із журналістами The Wall Street Journal, яких вислали з Китаю.
"Якби Китай дозволив своїм та іноземним журналістам і медичному персоналу вільно говорити та проводити дослідження, китайські чиновники та інші країни були б набагато краще підготовлені до вирішення цієї проблеми", - зазначив він.
Помпео наголосив, що Іран має "розповісти правду" щодо поширення коронавірусу, бо реальний масштаб може бути значно більшим, ніж офіційні дані іранської влади. Наразі Іран є другою країною у світі за кількістю жертв коронавірусу.
"Усі країни, включно з Іраном, мусять розказати правду про коронавірус та співпрацювати з міжнародними організаціями", - резюмував він.
Каліфорнійське місто протестує проти розміщення у них інфікованих на коронавірус. Відео
Бо якби тим культурним людям перекрили автомобільний рух в місто,та нагнали борзих нацгвардійців в ,що (упаси боже !)десь могли віддубасити беззбройного (хай і п'яного !) мешканця,-горіли б поліцейські машини,лунали б постріли,вибивалися б вікна в тій лікарні !
І виявилась би наша Санжарівка зразком цивілізованості !
А що було б з місцевою владою в тому містечку,а може й в штаті,якби вони,враховуючи думку місцевих мешканців ,не почали боротьбу проти розміщення потенційних заражених, в правовому руслі,а ховалися б десь по кутках ?
У культурних людей-адекватна влада,що приймає правильні рішення.А буває навпаки.
Чітких правил для суспільства немає,але є наочний зразок трьох варіантів розвитку подій:
1 США розміщують потенційних заражених в віддалених,ізольованих місцях на військових базах.Населенню пох.
2 США розміщують в межах населеного пункту.Переважна більшість населення -проти .Місцева влада реагує моментально судовими позовами,бажаючі протестують,і готові до радикальніших кроків.
3 Україна. Шоу "Операція Евакуація".Протести проти розміщення на Львівщині,Тернопільщині,Київщині,Харківщині.Після кружляння літака знайшли тєрпіл на Полтавщині .Паніка місцевих.які вийшли вияснити що,і чому,десантування нацгвардії з бронетехнікою,жорсткий розгін з побиттям (ще до приїзду евакуйованих),відповідна реакція.
І т.п.(довіра громадян до медзахисту і центральної влади,відсутність комунікацій з місцевою,правоохоронцями...https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1/videos/2723862977662055/)
Такі варіанти зі схожим розвитком подій можуть відбуватися в будь-якій країні.Українці-не унікальні.
и прочие фокусы с канализацией, правда ?
1. Закупить тесты. Первое тестирование провести еще в самолете, а повторное через 5 дней. Если повторный анализ у всех отрицательный - отпустить по домам.
2. Подготовить для карантина подходящее учреждение и провести работу с местным населением заблаговременно. Под подходящим учреждением понимается учреждение вне населенного пункта: санаторий где-нибудь в Карпатах, воинская часть в лесу или просто строительные вагончики (самый дешевый вариант).
3. Подготовить инфекционую больницу в том районе для приема инфицированных в случае выявления заражения.
4. Не эвакуировать инострацев, так как увеличение численности эвакуированных в 1.5 раза увеличивает и вероятность заражения.
5. Не использовать для эвакуации сотни бойцов НГУ и бронетехнику.
6. Не делать из эвакуации дешевую пиар акцию. Вовсе не обязательно было сообщать о моменте начала операции.
Кроме того, у нас в стране уже, наверное, сотни китайцев которые беспрепятственно сюда попали после начала эпидемии. Поэтому эта операция со "спасением наших граждан" выглядит просто смешно. И да, в возникшей ситуации вина власти 100%. Им не хватило месца для подготовки встречи, но они все равно решили попиариться.
как увеличение численности эвакуированных в 1.5 раза увеличивает и вероятность заражения
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тезис неверный. лень считать аккуратно. предлагаю пока поверить на слово. но показать, что он неверный могу. если вероятность заражения 0.9 то добавление иностранцев должно сделать её больше единицы, что абсурд есть.
в Украине как известно медвежьих углов нет. что предлагаете делать, если (как это случилось) все местные будут категорически против?
и у Вас два пункта взаимно противоречат друг другу: так разъясняем долго и нудно или проводим тайную операцию?
есть ещё вопросы... это проблема похуже коронавируса: люди разучились изъясняться кратко.
Источник: https://censor.net.ua/n3177882
Тоталитарные режимы, вообще, всегда говорят только "правду".
Они "правду" сообщают (уменьшив опасность до минимума, на гране возможного доверия), когда прижмет так, что самим, в их "чучхе", не справиться.
Например:
"Китай просит помощи в ЕС с костюмами биологической защиты.
В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день" (https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
И сразу понятно всем, что эпидемия "на убыль" идет.
Верим-верим.
А коммунистическим режимам верим особенно.
Истерит весь мир. Где больше, где меньше. Никто не озвучивает стратегию противодействия. Считаю, что делать ставку на недопущение - это несерьёзно, это истерично. Думаю, вирус уже у нас. Просто наличие отсутствия систем тестирования, а главное, желания выявить... Ведь как только выявят, так рейтинги вниз поползут...
Если масок в аптеках уже с января нет
все скупили китайцы для родственников в Китае?
Не воду же бутылированную закупать, воду то и прокипятить можно.
Разве что закупать
спиртводку для внутреннего дезинфецированния, но я ее не пью.
Из-за педикулеза бомжей не объявляют коммунисты калифорнийские ЧП почему-то (там в легислатуре большинство демократов), хотя и бомжей, и вшей на них - дофига.
То же самое в аэропортах, всех выпускать, и никого из Китая вообще нафиг не впускать.
И из Италии, пока там все не устаканится, а сыр и паста (макароны) в Австралии свои очень хорошие, также и мортаделла.
Шо і цей з Новосанжарського срєднєвєковья ?
Ну, мракобєс недоджиталізований...
Після китайського нового року туди повернулость десятки, а то й сотні тисяч китайців. Без жодних перевірок. Дієздатність уряду там близько нуля. Вони заайняті війнами на гроші китайців. Загибель тисяч іранців їх не хвилює. Вони демонстрантів тисячами розстрілюють
Пипец - Брежнев в Штатах... Учите "матчасть" и с инглишом дружите!
++
https://youtube.com/watch?v=gWvQ8ItGj2w
Вот почему эта депутатка не в тюрьме ?
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Пострадавший скончался ночью в больнице
Известная украинская активистка и блогер Лиза Богуцкая совершила наезд на пешехода. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
Лиза Богуцкая написала, что ДТП произошло поздно вечером, когда она двигалась по своей полосе на зеленый сигнал светофора.
"Очень часто случай меняет нашу жизнь. Такой случай произошел со мной вчера вечером, когда уже стемнело. Проезжая по своей полосе на зеленый сигнал светофора, я сбила человека, который решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. Перед моей машиной он побежал. Я увидела его поздно", - рассказала блогер.
Она отметила, что человек, которого она сбила, был сильно пьян. Следом за ее автомобилем ехал врач-реаниматолог, который начал оказывать первую помощь.
"Он был сильно выпивший, это видно даже на видео, снятом с регистратора свидетеля ДТП. Следом за мной ехал врач-реаниматолог. Он немедленно начал проводить реанимационные мероприятия, пока я вызывала скорую. Через минуту подбежал еще один врач. Сердце пострадавшего они завели. А ночью он умер в больнице. Пока проходит, как неопознанный", - сообщила Богуцкая.
Активистка рассказала, что не собирается избегать правосудия и активно сотрудничает со следствием.
"Первое. Я не собираюсь избегать правосудия и мажорных родственников у меня нет. Второе. Могла ли я избежать столкновения? Теоретически могла. Если бы не... обстоятельства. Будет проводиться автотехническая экспертиза. Есть несколько свидетелей происшествия, запись с видеорегистратора. Третье. Я сотрудничаю со следствием. Разыскиваю родственников погибшего. Четвертое. Никаких интервью журналистам пока не даю", - добавила она.»