 Трамп продовжив на рік дію антиросійських санкцій, запроваджених через ситуацію з Україною

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Дії і політика, про які йдеться в указах, як і раніше, представляють собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів. З цієї причини надзвичайний стан у країні, оголошений 6 березня 2014 року, і заходи, ухвалені цього дня, 16 березня 2014 року, 20 березня 2014 року, 19 грудня 2014 року та 20 вересня 2018 року, щоб впоратися з цією надзвичайною ситуацією, мають продовжувати діяти після 6 березня 2020 року. Тому (...) я продовжую на рік національний надзвичайний стан, оголошений у наказі 13660", - йдеться в документі, опублікованому Білим домом.
Санкції проти Росії через ситуацію в Україні були введені адміністрацією президента Барака Обами в 2014 році. Перші санкції набули чинності 6 березня 2014 року, пізніше - 16 березня, 20 березня і 19 грудня того ж року - санкції розширювалися.
З моменту введення санкцій вони щорічно продовжуються на 12 місяців.
Виват лапотной фашистской ********* паРаши, Виват, Виват, Виват!!!
Сегодня невозможно не видеть, что режим Путина достраивает в России автократическую систему, основанную на всевластии и бесконтрольности правящей «элиты», на бесправии и полной зависимости простых граждан от новых «хозяев жизни». На произволе, полицейском насилии, профанации выборов и суда, на пытках и тюремных сроках для оппонентов.
Сегодня невозможно не видеть, что на мировой арене режим Путина последовательно разрушает систему правовых сдержек и ограничений на международное насилие и тем самым сталкивает человечество к новой мировой войне.
Путинская правящая клика - это не банальные коррупционеры и воры. Это коррупционеры и воры, возомнившие себя вершителями судеб человечества, призванными и способными изменить ход мировой истории. Они отказываются признавать постсоветские реалии. Они не просто хотят вернуть под контроль Москвы независимые страны постсоветского пространства. Они хотят взять реванш за проигрыш СССР в третьей мировой (холодной) войне с Западом. Отомстить Западу за этот проигрыш и унизить его. Кремль стремится не просто заставить Запад «уйти из мировой истории». Он намерен «выбросить из истории» именно то, что сделало современный мир несравненно гуманнее, чем он был сто лет назад.
Путинский Кремль одержим идеей навязать миру собственные представления о «правильном» миропорядке". О некоей «новой Ялте», в которой сильнейшие будут делить между собой народы и государства на зоны их имперского диктата.
У России нет ни одной настоящей причины враждовать с Западом. Никто на Западе не угрожает России захватом ее территорий и богатств. Подлинные мотивы сегодняшнего вызова Кремля Западу - это мания имперского величия его «вождей» и их стремление выжечь в сознании подданных любую альтернативу чекистскому способу правления.
Ради «преодоления крупнейшей геополитической катастрофы XX века» режим Путина готов поставить человечество на грань ядерной войны. Путин лжет, когда говорит, что военной доктриной России является доктрина «ответно-встречного ядерного удара». На самом деле неофициальной военной доктриной Кремля давно стала «доктрина Патрушева», доктрина «ядерной эскалации для деэскалации». Кремль рассчитывает своей агрессией против одного из государств НАТО в Балтии втянуть блок в масштабное военное столкновение, в котором тот полагается на свое конвенциональное превосходство. А затем, резко повысив ставки до ядерного уровня, миролюбиво призвать противника к прекращению огня и капитуляции.
Есть немало признаков, указывающих, что путинский Кремль в самое ближайшее время готов предпринять попытку продиктовать Западу свои условия глобального «обновления» мирового порядка, свои условия «новой Ялты». Воля Запада к защите своих ценностей сегодня в значительной степени ослаблена. Попытки западных лидеров «умиротворить» Путина, откупиться от него за счёт суверенитета соседей РФ лишь увеличивают соблазн Кремля кардинально решить дело с «новой Ялтой» именно сейчас, когда Запад склонен уступать.
Созданная Путиным государственная модель пока ещё отличается от классических образцов фашизма наличием некоторых декоративных «либерально-демократических» драпировок. Но во внешней политике «собиратель земель русских» Путин ученически следует образцам поведения Германии 30-х годов прошлого века. В своих подлостях и преступлениях он давно перешел ту грань, за которой, как говорил Огарев, «разрыв с правительством становится обязательным для каждого честного человека».
Мы призываем «разорвать с правительством» тех, кто до сих пор этого не сделал. Мы призываем отказать преступному режиму в любой форме сотрудничества. Он нереформируем. Он неспособен к трансформации. Призываем каждого, кто найдет в себе для этого силы, повторить: сегодня любая форма сотрудничества с режимом, его политической или моральной поддержки - это пособничество фашизму, соучастие в развязывании войны. Это коллаборационизм.
Только в атмосфере нетерпимости к коллаборационизму станет возможным по-настоящему мощное движение протеста. Протеста против тупого великодержавного самоутверждения. Против попыток диктовать свою волю другим народам и силой удерживать их под своей властью. Против аннексии Крыма. Против пыточных подвалов ОРДЛО. Против совместного с палачом Асадом геноцида суннитской общины Сирии. Против планируемой режимом ядерной войны.
Александр Скобов, Андрей Пионтковский, Игорь Александрович Яковенко
В злобной милитаристской Москве очень сожалеют о усилении справедливых жёстких санкций США .
Но это строгое наказание за оккупационные фашистские действия в Крыму и на Востоке Украины. Сейчас весь свободный демократический мир продлил и продолжает очень жёсткие санкции против милитаристской фашистской России .
А первые санкции против фашистской России ещё пять лет назад, за так называемый опрос (преступный, незаконный якобы референдум) в Украинском Крыму и временной фашистской оккупации украинского полуострова. Также указывается что оккупационные действия милитаристской России, угрожающие стабильности и суверенитету Украины и всего мира , - продолжаются. Это наносит необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США а потому санкции будут не только продолжены но и сильно ужесточены.
На санкции очень болезненно отреагировали в Москве. Пресс-секретарь российского президента фашиста )(уйла его опричник Дмитрий Песков, сразу же жутко взвыл, что в Кремле новости об их продлении и ужесточении восприняли "с большим сожалением". А им проклятым кремлёвским фашистам надо было раньше сожалеть когда полезли со своей кровавой оккупационной фашистской войной в Украину.
Болезненно реагируют не потому что там реально что-то строгое, а потому что абыдно, да. Реальных пацанов какие-то богатые лохи прессуют, ну шо ваще за беспредел!