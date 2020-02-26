 Нардеп від ОПЗЖ, фігурант справи про посягання на територіальну цілісність Гнатенко претендує на посаду судді Конституційного суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить декларація політика про доходи, яку він подав до Національного агентства з питань запобігання корупції 20 лютого.
До обрання у Верховну Раду в 2019 році Гнатенко протягом 13 років був мером Дружківки Донецької області.
У декларації Гнатенко вказав, що його родині належить будинок у Дружківці площею 438,9 м² і дві земельні ділянки в Донецькій області. Нерухомість у Києві нардеп не декларував.
У 2019 році за роботу міським головою Гнатенко отримав 410,6 тис. грн зарплати. У Верховній Раді йому виплатили 167,1 тис. грн зарплати і 156,8 тис. грн на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. Пенсія Гнатенка за 2019 рік становить 107,5 тис. грн.
На рахунках у трьох банках - "Ощадбанку", "Приватбанку" і ПУМБ - родина Гнатенка зберігає 474,3 тис. грн.
Автомобілів у нардепа і членів його сім'ї немає.
У біографії Гнатенка, опублікованій на сайті руху "Чесно", сказано, що він закінчив Харківську юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство" та Донбаську державну машинобудівну академію за спеціальністю "Фінанси".
Під час виборчої кампанії в 2019 році СБУ повідомляла, що Гнатенко фігурує в кримінальному провадженні про посягання на територіальну цілісність України. За даними спецслужби, він сприяв проведенню сепаратистського "референдуму" в Дружківці в травні 2014 року, коли місто було захоплене бойовиками.
Зараз у КСУ 15 суддів, за законом, він має складатися із 18. Суд уповноважений здійснювати конституційне провадження, якщо до його складу входить щонайменше 12 суддів.
Ну и куда лезет этот нищеброд?
https://news.rambler.ru/ukraine/43744026-v-minske-proydet-zasedanie-kontaktnoy-gruppy-po-donbassu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала попытки Киева разработать новую редакцию Минских соглашений и добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс оторванными от реальности. "К сожалению, новый руководитель украинского МИД не сделал выводов из печального опыта своего предшественника, продолжая настаивать на абсолютно бессмысленных и оторванных от реальности сценариях", - отметила она.
"Мы не раз заявляли, что республики будут расценивать несогласованное присутствие иностранных вооруженных сил как акт агрессии, итогом которого может стать только новый виток эскалации вооруженного противостояния, - напомнила глава МИД ДНР. - Единственным способом прекратить кровопролитие остается четкое и неуклонное выполнение Минских соглашений, в которых нет никаких упоминаний о международных миротворческих силах".
Да Вы сдурели????