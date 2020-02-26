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 Політика України
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Все про:КС (429) НАЗК (701) Гнатенко (1)

 Нардеп від ОПЗЖ, фігурант справи про посягання на територіальну цілісність Гнатенко претендує на посаду судді Конституційного суду

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Гнатенко претендує на посаду судді Конституційного суду України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить декларація політика про доходи, яку він подав до Національного агентства з питань запобігання корупції 20 лютого.

До обрання у Верховну Раду в 2019 році Гнатенко протягом 13 років був мером Дружківки Донецької області.

У декларації Гнатенко вказав, що його родині належить будинок у Дружківці площею 438,9 м² і дві земельні ділянки в Донецькій області. Нерухомість у Києві нардеп не декларував.

У 2019 році за роботу міським головою Гнатенко отримав 410,6 тис. грн зарплати. У Верховній Раді йому виплатили 167,1 тис. грн зарплати і 156,8 тис. грн на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. Пенсія Гнатенка за 2019 рік становить 107,5 тис. грн.

На рахунках у трьох банках - "Ощадбанку", "Приватбанку" і ПУМБ - родина Гнатенка зберігає 474,3 тис. грн.

Автомобілів у нардепа і членів його сім'ї немає.

Читайте також: Обраний нардепом у Донецькій області Гнатенко фігурує у справі про посягання на територіальну цілісність, - СБУ

У біографії Гнатенка, опублікованій на сайті руху "Чесно", сказано, що він закінчив Харківську юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство" та Донбаську державну машинобудівну академію за спеціальністю "Фінанси".

Під час виборчої кампанії в 2019 році СБУ повідомляла, що Гнатенко фігурує в кримінальному провадженні про посягання на територіальну цілісність України. За даними спецслужби, він сприяв проведенню сепаратистського "референдуму" в Дружківці в травні 2014 року, коли місто було захоплене бойовиками.

Зараз у КСУ 15 суддів, за законом, він має складатися із 18. Суд уповноважений здійснювати конституційне провадження, якщо до його складу входить щонайменше 12 суддів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Конституційного Суду Мельник пішов у відставку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177879
 
 
 Топ коментарі
 
Именно такие люди сейчас в фаворе у Зеленского. Сивохо,Портнов, Бабиков... теперь мэр-сепаратист. Но шо до этого мудрому нариду? Кварталы давай!
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На счетах в трех банках - "Сбербанке", "ПриватБанке" и ПУМБ - семья Гнатенко хранит ‭474,3 тыс. грн.Источник: https://censor.net.ua/n3177879

Ну и куда лезет этот нищеброд?
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О каком нахер мире говорит Зленский, только стена, плотные минные поля и никаких переходов, пенсий, соцвыплат, торговли...
https://news.rambler.ru/ukraine/43744026-v-minske-proydet-zasedanie-kontaktnoy-gruppy-po-donbassu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала попытки Киева разработать новую редакцию Минских соглашений и добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс оторванными от реальности. "К сожалению, новый руководитель украинского МИД не сделал выводов из печального опыта своего предшественника, продолжая настаивать на абсолютно бессмысленных и оторванных от реальности сценариях", - отметила она.
"Мы не раз заявляли, что республики будут расценивать несогласованное присутствие иностранных вооруженных сил как акт агрессии, итогом которого может стать только новый виток эскалации вооруженного противостояния, - напомнила глава МИД ДНР. - Единственным способом прекратить кровопролитие остается четкое и неуклонное выполнение Минских соглашений, в которых нет никаких упоминаний о международных миротворческих силах".
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..воинствующая какая амазонка на штыках кацапских...на больнички -дурки пора им всем, пары пабьедобесия напрочь затмили остатки мозжичка и так ущербного... Нардеп от ОПЗЖ, фигурант дела о посягательстве на территориальную целостность, Гнатенко претендует на должность судьи Конституционного суда - Цензор.НЕТ 6679
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Був такий собі Ерік Скавеніус. Був міністром закордонних справ Данії. Потім став прем"єр-міністром Данії, в період її окупації Німеччиною... Так він сказав таку фразу: "Приємно відчувать, що за мною стоїть весь народ...".Карикатуру на нього, в 1943-му році, намалював Херлуф Бідструп, зобразивши його на фоні німецького солдата... Дозволили дожить до смерті... В тюрмі...
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так уже діпутат, а до ВС не так далеко
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Именно такие люди сейчас в фаворе у Зеленского. Сивохо,Портнов, Бабиков... теперь мэр-сепаратист. Но шо до этого мудрому нариду? Кварталы давай!
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Я так розумію Україна вже нікому не потрібна.
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Хм. Можно представить что готовятся протащить через КС....
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Показательное издевательство над народом! Так, чтобы полностью унизить!
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Він чудово впишеться в зелену команду.
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Где-то ж ему кормиться-то надо.Да и опыт его работы в области юриспруденции "громадный", особенно в области конституционного права.
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Какое он ******* пенсНардеп от ОПЗЖ, фигурант дела о посягательстве на территориальную целостность Гнатенко претендует на должность судьи Конституционного суда - Цензор.НЕТ 7515ы выбрали для себя
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ДБР занимается всякой ******, которой должна заниматься полиция, делая информационній шум вокруг себя, скрьівая реальньій прессинг неугодньіх власти.
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Год назад Зеленский говорил, что все просто: главное не стрелять и все. Прошел год - в стране проблемы с экономикой, наших военных убитых больше чем в прошлом году, начинается экономический и политический кризис и все это благодаря Зеленскому.
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Спостерігається системна атака влади на людей, які є носіями коду вільного українця і вільної України
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На росії знайшовся брат Олександра Дубінського по-папі. Хворіє на ту ж саму хворобу. Подивіться у ці щирі очі - такі ж чесні й безвинні, як і в нашого Сашка.Нардеп от ОПЗЖ, фигурант дела о посягательстве на территориальную целостность Гнатенко претендует на должность судьи Конституционного суда - Цензор.НЕТ 2108
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Надо все такие моменты предвидеть. Вот барыга своего брата вовремя укакошил, а то бы в презики не попал.
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Нардеп от ОПЗЖ, фигурант дела о посягательстве на территориальную целостность...

Да Вы сдурели????
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ну і що тут такого, он тигипко з базаровим на премєрство претендує...
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у нас демократия..., теперь каждая б^@дь может оказаться на государственной должности ну или стать судьей, то ли еще будет после амнистии... скоко еще вакантных должностей в армии...
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Повилазило всіляке кодло при цій зевладі диявола!
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Главное Гиркина быстрее в ВР, пока его голландцы не арестовали.
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Роблять все для того, щоб унеможливити відміну руйнівної діяльності пліснявих. Готують Україну до остаточної, "узаконеної" кацапської кабали
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Вороги і зрадники Держави України повинні мінімум сидіти в тюрмі і довго, а в ідеалі повинні бути ЗНЕШКОДЖЕННІ. ******* чому вороги на волі? Чому ви сприяєте ворогам Держави? Чому ви переслідуєте потріотів? Зебіли ви ВОРОГИ УКРАЇНИ?!
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