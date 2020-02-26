 Ми допускаємо військове вторгнення Росії в Білорусь, - Данілов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо НВ.
За словами Данілова, Білорусі загрожує така ж окупація, як і частинам Донецької та Луганської областей.
"До того ж ця загроза з боку Російської Федерації доволі потужна. Якщо вони зараз не зможуть вирішити, умовно кажучи, "дипломатичним шляхом", як вони зараз постійно підштовхують Білорусь до цього. Я не відкидаю, що там також може бути вторгнення. Завданням Росії є Європа, а Європа з Білоруссю вже на кордоні", - сказав він.
Нагадаємо, останнім часом відносини між Білоруссю і Росією різко погіршилися на тлі невдалих переговорів про створення союзної держави.
Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив про неможливість приєднання Білорусі до Російської Федерації.
А журналисты им в помощь, так как политики без журналистов не смогут врать на весь мир.
Что касается России и её агрессий, - так ведь для этого её вскармливают и лелеют "наши западные партнёры". Нужен символ постоянной угрозы, ибо зачем тогда НАТО и горы вооружений.
А санкции против России существуют лишь на бумаге. - Они же не запрещают размещать на территории России производства и производить на месте запрещённые для ввоза товары и продукты. Европейские компании обошли санкции против России: 5 способов.
Также CNN ранее сообщали о производстве продукции концерна "Калашников" на территории США.
Что касается самой Беларуси, так мы вовсю покупаем там автобусы, похерив львовский завод, производивший всю эту гамму, а также их грузовики и тракторы, их продуктами завалены полки наших магазинов ( вроде мы в них усиленно нуждаемся ), их овощи уже на наших рынках ( свои поля засадили подсолнечником ).
Их тоже вскармливают и лелеют, словно и не кричали до этого "диктатор-диктатор".
И ещё забавный случай из кино "Телохранитель киллера". В начальной части там появляется пояснительная надпись на английском языке: - " Беларусь. Бывший СССР." - А голос за кадром: - "Босния и Герцеговина. Бывшая Югославия" - А в кадре у суда в Гааге демонстранты размахивают белорусскими флагами.
Кстати, для НАТО - это хорошее расположение
- Не "табе", а "вам".
- А нам он и на ку... не нужен":
"Энергохолдинг Рината Ахметова отказался от предложения Зеленского участвовать в приватизации госшахт"
***** проще поменять Бацьку на своего человека.
Хотя в Чечню тоже вторгались... Ну да.