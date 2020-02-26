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Все про:Білорусь (941) Данілов (82) Росія (26548) РНБО (683)

 Ми допускаємо військове вторгнення Росії в Білорусь, - Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив про загрозу військового вторгнення Російської Федерації в Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

За словами Данілова, Білорусі загрожує така ж окупація, як і частинам Донецької та Луганської областей.

"До того ж ця загроза з боку Російської Федерації доволі потужна. Якщо вони зараз не зможуть вирішити, умовно кажучи, "дипломатичним шляхом", як вони зараз постійно підштовхують Білорусь до цього. Я не відкидаю, що там також може бути вторгнення. Завданням Росії є Європа, а Європа з Білоруссю вже на кордоні", - сказав він.

Нагадаємо, останнім часом відносини між Білоруссю і Росією різко погіршилися на тлі невдалих переговорів про створення союзної держави.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив про неможливість приєднання Білорусі до Російської Федерації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177878
 
 
 Топ коментарі
 
Политики для того и существуют, чтобы врать, или молоть чушь.
А журналисты им в помощь, так как политики без журналистов не смогут врать на весь мир.
Что касается России и её агрессий, - так ведь для этого её вскармливают и лелеют "наши западные партнёры". Нужен символ постоянной угрозы, ибо зачем тогда НАТО и горы вооружений.
А санкции против России существуют лишь на бумаге. - Они же не запрещают размещать на территории России производства и производить на месте запрещённые для ввоза товары и продукты. Европейские компании обошли санкции против России: 5 способов.
Также CNN ранее сообщали о производстве продукции концерна "Калашников" на территории США.
Что касается самой Беларуси, так мы вовсю покупаем там автобусы, похерив львовский завод, производивший всю эту гамму, а также их грузовики и тракторы, их продуктами завалены полки наших магазинов ( вроде мы в них усиленно нуждаемся ), их овощи уже на наших рынках ( свои поля засадили подсолнечником ).
Их тоже вскармливают и лелеют, словно и не кричали до этого "диктатор-диктатор".
И ещё забавный случай из кино "Телохранитель киллера". В начальной части там появляется пояснительная надпись на английском языке: - " Беларусь. Бывший СССР." - А голос за кадром: - "Босния и Герцеговина. Бывшая Югославия" - А в кадре у суда в Гааге демонстранты размахивают белорусскими флагами.
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Почему следующие и почему могут? У нас последние 25 лет все выборы и фальсифицировались. Пока диктатор у власти и дальше так будет.
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...неее...кацапи так в лобешку тупо Бацку брать точно не будут, геморра такого они не захотят..они ему выборы устроят по кацапски, кандидата вот подбирают уже , который быстро все нужное подпишет...
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Це те саме чмо, яке пищало про те, що =ми нє ажидалі такой рєакціі=, а тепер воно щось припускає ???
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Те що вторгнення дуже ймовірне можна було помітити ще рік тому, як почалася кампанія проти Білорусі в російській пресі. Питання як Білорусь бачить собі розвиток можливого конфлікту з огляду на те, що її збройні сили вдвічі менші за українські. І якою буде наша реакція, точніше нашої влади. Захід однозначно займе таку ж саму, якщо не гіршу позицію щодо Білорусі, якусь підтримку нададуть лише країни Східної Європи, бо припікати почне вже у них на кордоні.
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"Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе" Переводили с украинского на русский онлайн переводчиком? Или он имел в виду, что Украина тоже не Европа а только граничит с ней как Беларусь?
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Имелось ввиду Европа не как часть света, а как ЕС, это и так понятно. У нас тоже говорят: поедем в Европу...
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Какая в задницу Европа. С чем они воевать с НАТо будут? Это смерть Раши сразу ,экономическая а там сразу и китай своё возьмёт и япошки. И с Беларусью они воевать не будут. там все свои.
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Господи, да там осталось только "присягу" поменять... В Беларуси даже бирки на противогазах "па-русски" написаны!!!
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Судя по избранию Зелемойского, в Украине - тоже, достаточно воли наверху и небольшой подготовки, которая ведётся полным ходом. Только слепой не видит, что это же было и в Беларуси, я насчёт подготовки.
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Такое ощущение, что мы накануне большого шухера.
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Политики для того и существуют, чтобы врать, или молоть чушь.
А журналисты им в помощь, так как политики без журналистов не смогут врать на весь мир.
Что касается России и её агрессий, - так ведь для этого её вскармливают и лелеют "наши западные партнёры". Нужен символ постоянной угрозы, ибо зачем тогда НАТО и горы вооружений.
А санкции против России существуют лишь на бумаге. - Они же не запрещают размещать на территории России производства и производить на месте запрещённые для ввоза товары и продукты. Европейские компании обошли санкции против России: 5 способов.
Также CNN ранее сообщали о производстве продукции концерна "Калашников" на территории США.
Что касается самой Беларуси, так мы вовсю покупаем там автобусы, похерив львовский завод, производивший всю эту гамму, а также их грузовики и тракторы, их продуктами завалены полки наших магазинов ( вроде мы в них усиленно нуждаемся ), их овощи уже на наших рынках ( свои поля засадили подсолнечником ).
Их тоже вскармливают и лелеют, словно и не кричали до этого "диктатор-диктатор".
И ещё забавный случай из кино "Телохранитель киллера". В начальной части там появляется пояснительная надпись на английском языке: - " Беларусь. Бывший СССР." - А голос за кадром: - "Босния и Герцеговина. Бывшая Югославия" - А в кадре у суда в Гааге демонстранты размахивают белорусскими флагами.
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Данилов, нужно в Чернигове БАЗУ НАТО организовать .
Кстати, для НАТО - это хорошее расположение
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Оно, конечно, заманчиво корчить из себя маститого военного эксперта, этакого милитарного знатока, - сей ветеринар хоть срочную оттарабанил, шо большая редкость среди ЗЕ-клоунов ЗЕ-балагана.
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Вторгаться России в Белорусь это всё равно как украсть собственный кошелёк.
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Коррнавірус вже переміг! Можна взятись і за аналізи кацапії!
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Белоруссы сами с усами, разберутся. А вот нам нельзя отдавать политые кровью участки фронта в результате "розведення". Там реальная угроза вторгнення. Сидят в горящем доме и гадают не загорится ли дом соседа.
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"Табе пакет!
- Не "табе", а "вам".
- А нам он и на ку... не нужен":
"Энергохолдинг Рината Ахметова отказался от предложения Зеленского участвовать в приватизации госшахт"
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Данилов перестань БРЕХАТЬ под дудку осла зе хоть он и главком...но осел...
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Зебил, они уже давно вторглись. Базы стоят давно.
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Зеленский никогда не признает факт встречи с русскими в Омане. Это 15 лет тюрьмы.
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Год назад Зеленский говорил, что все просто: главное не стрелять и все. Прошел год - в стране проблемы с экономикой, наших военных убитых больше чем в прошлом году, начинается экономический и политический кризис и все это благодаря Зеленскому.
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Не, не нападет Путин, распылять силы ему не выгодно. Тогда ВСУ широким фланговым ударом через Ростов, Вязьму могут опрокинуть его войска.
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Как можно допускать к ключевым постам дебилов?
***** проще поменять Бацьку на своего человека.
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Зачем рашке вторгаться в саму себя?
Хотя в Чечню тоже вторгались... Ну да.
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